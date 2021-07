SVINDLET: F.v.: Ida Engen, Gine Gundersen, Emilie Lien, Emma Kristin Gihlemoen, Lise Sørum og Ann-Elin Saur på feriehelgen som ble annerledes enn de hadde forestilt seg. Foto: Privat

Brukte 11.400 på Booking.com – lovet leilighet fantes ikke

Ann-Elin Saur (20) og venninnene hadde booket spa-leilighet i Vennesla gjennom Booking.com. Men da de kom frem var det ingen leilighet til leie. Flere skal ha blitt utsatt for samme svindel.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fem venninner booket seg en leilighet på Booking.com for helgen 16.–18. juli. «Vennesla Relax» utenfor Kristiansand hevdet å tilby «treningssenter, en bar og hage. Under oppholdet kan du benytte deg av spa- og velværefasilitetene, som spa og massasjebehandlinger, etter avtale».

De fikk bekreftelse på bookingen og 11.400 kroner ble trukket. VG har sett bekreftelse på dette.

Lovet leilighet fantes ikke

Men da Ann-Elin Saur og venninnene hadde reist seks timer fra Brumunddal fredag 16. juli, fant de ikke den lovede leiligheten.

– Vi ble møtt med et stort leilighetskompleks. Det sto et kontaktnummer under annonsen, så vi prøvde å ringe det, men var ikke et gyldig nummer. Vi prøvde å ringe flere ganger fra alles mobiler, man kom aldri gjennom, sier Saur til VG.

FALSK INFORMASJON: Slik så utleiestedet ut på Booking.com 19. juli. 20. juli er det ikke lenger mulig å søke opp utleiestedet. Foto: Skjermdump fra Booking.com

– Vi prøvde også å få tak i Booking.com. Alle norske linjer var stengt, så vi måtte prate med dem som holder til i England. De sa de skulle ringe oss opp senere, men gjorde det aldri, legger hun til.

Venninnegjengen forsøkte også å ringe politiet, som ifølge dem også forsøkte nummeret uten hell, og de kontaktet forsikringsselskap. Men den typen tilfelle dekkes angivelig ikke.

– Vi ble ganske rådville og ringt en eiendomsmegler som hadde solgt leiligheter i bygget der. Da fikk vi vite at det ikke er noe utleie i bygget og at det ikke er noe som heter Vennesla Relax, sier Saur.

les også Norske familier rammet av storstilt feriehus-svindel på Mallorca

Hun forteller at de satt utenfor i flere timer og ikke ante hvor de skulle gjøre av seg.

Flere skal være lurt

– Styreleder i sameiet kom og sa at var en guttegjeng som hadde vært der litt før oss, som også stått utenfor og aldri kommet seg inn. Hun sa ingen av leilighetene der blir leid ut og at bildene i annonsen på Booking er tatt fra da leilighetene ble solgt, sier 20-åringen.

Vennegjengen sjekket også Airbnb og ringte rundt til hotellene i området. Det meste var booket denne helgen, men venninnene fikk til slutt to rom på hotell i Kristiansand, som de måtte betale 16.000 kroner for.

– Utrolig trist

Styreleder i Sameiet Husmorgården, Cathrine Quist, bekrefter at hun har opplevd lignende hendelse tidligere.

– Dette var andre gang noen hadde bestilt med Booking.com. Men det er bare utbyggerleiligheter der. Det er et nytt anlegg som skal være det fineste i Vennesla akkurat nå. Første gangen kom vi ut, så sto det en guttegjeng i gangen. De sa de hadde betalt 25.000 for fem dager, sier hun til VG og legger til:

– Det er rart at Booking ikke gjør noe med det når de vet at dette har skjedd før. De sitter vel på navn på hvem som har fått utbetalt pengene.

les også Slik tjener vi penger på ferieboligen

Quist forteller at leilighetene var innflytningsklare i desember 2020. Hun sier også at de beskrevne spa-fasilitetene ikke eksisterer i Vennesla.

– Det er utrolig trist. Jeg vet de første kontaktet både politiet og Booking.com og jeg tror de betalte med kredittkort, slik at de fikk pengene tilbake, sier hun.

Politiet bekrefter

Etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Jahn Ove Thorsen, bekrefter til VG mandag at de vet det kommer én anmeldelse angående dette utleiestedet. Han sier de ikke kan utelukke at det er flere på vei om disse er registrert i andre politidistrikter i sommer.

På Booking.com er det per 19. juli ikke mulig å bestille «Vennesla Relax». Det står ikke oppgitt grunn for dette.

les også Slik unngår du trøbbel når du leier feriebolig

I informasjonen om utleiestedet står det at det drives av en selvstendig vert og at EUs lover om forbrukerrettigheter for profesjonelle verter kanskje ikke gjelder. Det står samtidig «Booking.com sørger til gjengjeld for at du som kunde får samme service som på ethvert annet opphold, og opplevelsen din vil ikke være annerledes enn hos en profesjonell vert.»

Klikk for å aktivere kartet

Hevder de handler umiddelbart

VG sendte mandag morgen flere spørsmål til Booking.com om klager på utleiestedet, hvorfor det var tilgjengelig etter første klage, hva som er deres sikkerhetsprosedyrer og ansvar vedrørende selvstendige verter. De har svart på noen av disse.

En talsperson som ikke ønsker å bli nevnt ved navn, skriver per e-post at de stadig jobber med å optimalisere sikkerhetssystemene for å beskytte kunder og partnere.

– I de sjeldne tilfellene der det kan være grunnlag for tvil eller bekymring knyttet til et spesifikt utleieobjekt, undersøker vi og handler umiddelbart. Vi fjerner dem fra vår side om nødvendig, slik vi har gjort i dette tilfellet, skriver talspersonen.

Tirsdag er det ingen treff på nettstedet når man søker på «Vennesla Relax».

– Nå det gjelder denne spesifikke eiendommen, har vi beklaget til de berørte kundene for forsinkelsen i vår kundestøtte. I tillegg til å gi dem full refusjon tilbyr vi også å dekke tilleggsutgifter forbundet med at de måte flytte, melder Booking.com.

– Kunne blitt håndtert på annen måte

Ann-Elin Saur bekrefter at venninnene mandag kveld fikk e-post om at de kan få refundert oppholdet.

– Jeg synes likevel det er dårlig behandling fra Booking. Jeg mener de burde dobbeltsjekke det de legger ut så folk unngår å bli svindlet. Vi er selvfølgelig glade for at vi får tilbake pengene, vi synes bare dette kunne blitt håndtert på en annen måte, skriver hun i en SMS tirsdag.

Talspersonen for Booking skriver at de så langt ikke er kontaktet av norsk politi, men at de i en eventuell offisiell etterforskning vil samarbeide med dem i tråd med Booking.coms retningslinjer for informasjonsdeling med myndigheter.