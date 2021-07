Seniorforsker ved NTNU, Morten Welde, reagerer kraftig på fuskesaken ved Universitetet i Agder. Foto: Privat

Forsker om fuskesak: − Et overgrep mot en ung student

Saken om sykepleierstudenten som ble utestengt på grunn av feil kildehenvisning skaper sterke reaksjoner. Ikke mye rom for å vise skjønn, mener lederen i nemnden som bestemte straffen.

Onsdag skrev VG om Karina Roksvåg Skjold som plagierte 194 ord av sin egen, tidligere eksamensoppgave og gjort formelle feil ved sitering og henvisning til kilde ved to tilfeller. Dét førte til utestengelse i to semestre fra høyere utdanning.

Skjold sier til VG at hun ikke visste at det ikke var lov å sitere fra sin egen oppgave.

Karina Roksvåg Skjold plagierte 194 ord av sin egen, tidligere eksamensoppgave og henviste feil til to kilder. Dét førte til utestengelse i to semestre fra høyere utdanning. Foto: Sondre Vassdal

– Milevis innenfor

Seniorforsker ved NTNU, Morten Welde, reagerer kraftig på saken.

– Det kan være forhold jeg ikke kjenner, men hvis det er slik det er beskrevet, er det flau sak for UiA, sier han.

Welde har skrevet flere vitenskapelige artikler og vært fagfelle for andres arbeider i flere journaler. Han er også redaktør for en vitenskapelig serie.

– Dette er milevis innenfor det vi aksepterer av plagiat innenfor den vitenskapelige verdenen, sier han om selvplagieringen studenten er anklaget for.

– At en student blir utestengt for å ha brukt et par hundre ord av sin egen eksamensbesvarelse er akkurat så dumt som det høres ut. Som en av redaktørene for en vitenskapelig serie eller som fagfelle for en rekke vitenskapelige journaler ville jeg neppe engang reagert på noe sånt, sier Welde og legger til:

– Vi kan ikke behandle studenter strengere enn vi behandler voksne og erfarne vitenskapelige ansatte. Denne saken er et overgrep mot en ung student.

– Stoler på klagenemnda

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier at slik saken fremstilles virker det som at straffen er for streng, men at hun stoler på klagenemnda sin vurdering.

– Men det er veldig uheldig at noen blir straffet for uvitenhet, sier hun.

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i Norsk Sykepleierforbund Foto: Kristin Henriksen, Norsk Sykepleierforbund

Nestleder i NSF Silje Naustvik er enig med Taraldsen. Hun mener det virker strengt å utestenge Skjold i et helt år.

– Hun hadde kanskje lært av feilene på andre måter også, sier Naustvik.

Nestlederen understreker at det er viktig å bruke kilder riktig i et kunnskapsbasert fag som sykepleie.

– Å gjøre en formell feil på en eksamen gjør deg ikke nødvendigvis mindre skikket som sykepleier, men det er viktig å kunne bruke kilder riktig. Ikke bare i utdanningen, men også i jobben som sykepleier.

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentforening. Foto: Ruben Rygh

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentforening, sier at det er viktig at alle universitet og høyskoler er tydelig ovenfor studentene på hva som regnes som fusk.

– Når undervisningen og eksamen har blitt omgjort så drastisk som det har blitt det siste året, vet vi at mange studenter har vært usikre på regelverket rundt egen eksamen. De færreste ønsker å jukse, sier hun.

117 av 118 fuskesaker forsettelig

I sin årsrapport for 2020 skriver Felles klagenemnd at det følges av deres praksis at hovedregelen er at straffereaksjonen etter forsettlig fusk er annullering av eksamen og utestenging i to semestre, mens grovt uaktsomt fusk medfører annullering av eksamen og utestenging i ett semester. Felles klagenemnd er øverste forvaltningsorgan for klagenemndene på utdanningsinstitusjonene.

I fjor hadde Felles klagenemnd 118 saker. I 117 vurderte de at det forelå forsettlig fusk.

Monica Haugedal er leder for klagenemnda ved Universitetet i Agder, som behandlet saken til Skjold. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Haugedal forklarer at grunnen til at saker som denne regnes som forsettlig og ikke grovt uaktsom er fordi selve handlingen er gjort med viten og vilje. Dermed er det ikke vesentlig at Skjold hevder å ikke ha visst om regelverket.

Monica Haugedal er leder for klagenemnda ved Universitetet i Agder Foto: Privat

I lovverket er det ingen krav om at studenten må vite at det den gjør er å betrakte som fusk.

– Hvis du for eksempel har skrevet av en tidligere oppgave og innarbeidet denne bevisst i besvarelsen din, har handlingen vært forsettlig, selv om du ikke visste at det anses som fusk, sier Haugedal.

I slike tilfeller må det vurderes uvitenheten har vært aktsom, altså om det at man ikke vet om reglene er unnskyldelig, forklarer hun.

– Det er høy terskel for at det skal være det i denne sammenhengen, sier Haugedal, og legger til at det er studentens ansvar å sette seg inn i universitetets regelverk.

Lik reaksjon i ulike saker

– Hvor mye skjønn vises i disse sakene?

– Hver sak vurderes konkret og individuelt med hensyn til om saken er så alvorlig at den skal få konsekvenser for studenten. Vi vurderer om det er konkrete formildende omstendigheter, typisk hvis det er uerfarne studenter, sier Haugedal.

Hun peker på at de lokale nemndene forholder seg til praksis Felles klagenemnd når det kommer til hvor lenge studenten skal utestenges.

– Lovverket gir ikke mange reaksjoner å velge mellom, og derfor lite handlingsrom, selv om det er stor variasjon i fuskesakene, sier Haugedal, og legger til:

– Jeg ser at det kan medføre at veldig ulike saker kan ende med like reaksjoner.

Haugedal forstår at det kan være vanskelig å forstå hvorfor det er så strenge regler når det kommer til sitering og kildehenvisning, men sier at det må være lik praksis for alle studenter.

– Dette er regler som alle studenter må følge, og det blir slått hardt ned på hvis ikke regelverket følges, sier hun.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson, Høyre Foto: Mattis Sandblad

Håper dette er et engangstilfelle

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, reagerer på UiAs håndtering av saken, og sier til VG at han håper dette er et engangstilfelle.

– Det virker veldig rart at det å plagiere seg selv er like strengt som plagiat av andre. Jeg kan ikke helt se at det er det samme, sier han og legger til:

– Såvidt meg bekjent er ikke disse reglene politisk behandlet, og det er skolene som håndhever det. Det kan virke som om skolene bør se på om regelverket er hensiktsmessig og om reaksjoner står i forhold til brudd på reglene.