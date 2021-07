FAST INVENTAR: Det er delte meninger om måker i Tromsø og dets plass i bybildet. Foto: Terje Pedersen

Høyre-politiker i Tromsø vil gi p-piller til måker: − Kan ikke la dem terrorisere oss lenger

Høyre-politiker Gunnar Pedersen mener byen er til for mennesker, ikke fugler. – Fuglene er ikke der for å terrorisere noen, kontrer fugleforsker.

Av Eirik Wichstad

Senvåren og sommeren er høysesong for aktivitet fra måker. Dette har kommunestyrerepresentant for Tromsø Høyre selv fått erfare den siste tiden.

– Jeg fikk et måkepar som bygget reir på hustaket mitt. Så har de lagt egg og fått to barn. De har ramlet ned fra taket og vandrer rundt i hagen her. De voksne måkene stuper ned mot meg når jeg går utendørs. I dag morges hadde jeg med meg en paraply når jeg hentet posten, i går hadde jeg en bøtte på hodet.

Pedersen mener at måkene utgjør et generelt problem i Tromsø sentrum og omkringliggende strøk.

Støy og nedskiting av bygg

– I byen kan ikke utestedene la gjestene spise utendørs. Det er også det at husvegger, vinduer og fortau er tilgriset av måseskitt. Og nå som det er så varmt ute sover folk gjerne med vinduet åpent om natten. Da er det et merkbart støy fra måsene, ramser Pedersen opp.

Nå vil han ta saken videre til kommunestyret. I august kommer han til å fremme en interpellasjon om måkeproblemet.

Denne vil inneholde flere forslag til hvordan kommunen kan bøte på problemene. Det er blant annet sikring av avfallsbokser og at kommunen fjerner måkereder på offentlige bygg.

Men det forslaget som stikker seg mest ut er å gi Tromsøs måker p-piller i maten som et virkemiddel for å regulere måkebestanden.

PÅ BESØK: Denne måken stoppet innom fotballbanen da Vålerenga møtte Tromsø på Alfheim Stadion i 2018. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Gunnar Pedersen (H) fikk ideen fra en sak han leste om Venezia, som har gjort det samme for å regulere duebestanden.

Han viser også til at de har gjort det samme i Belgia.

Pedersen sier at han foreløpig ikke har diskutert forslaget med resten av partigruppen i Tromsø.

Ikke hensiktsmessig

Høgskolelektor og fugleforsker, Morten Helberg, mener forslaget ikke vil ha noe for seg.

Han peker på at måker blir opp mot 20 år gamle, og at tidligere ringmerking av måkeunger i Tromsø viser at de kommer tilbake for å hekke i området der de er klekket.

– De vil være i byene i mange år selv om klarer å gi piller til fuglene hvert eneste år. Det beste politikerne i Tromsø kan gjøre er å heller fremme litt naturforståelse, og heller gjøre noe med det som gjør at de trekker inn i byene, nemlig gjengroing og nedbygging av skjærgården.

Helberg peker også på at han ikke ser noen praktisk måte å gjennomføre en slik p-pille-utdeling til fuglene.

– En veterinær måtte jo ha behandlet hver enkelt fugl. Hvordan skal du ivareta dyrevelferden og forsikre deg om at hver måke ikke får for mange piller og får fysiologiske skader?

At fuglenes naturlige habitater på øyer og flekker langs skjærgården er gjengrodd eller nedbygd, og høy forekomst av naturlige fiender som rev og mink, gjør at fuglene må finne nye steder å bo.

Da blir det fort mye tryggere for måker å bo i byen, påpeker Helberg.

– Det viktigste er å fremme litt naturforståelse og innse at fuglene ikke er der for å terrorisere noen, men fordi det ikke er så lett for dem å bo i skjærgården. Om de fikk bo der i fred der så tror jeg de helst vil det.

MOT FORSLAGET: Barbara Karin Vögele er gruppeleder for MDG i Tromsø kommunestyre. Foto: Privat.

– Selvfølgelig helt uenig med ham

Barbara Vögele, som er gruppeleder for MDG i kommunestyret i Tromsø, bekrefter at byen har et måke-problem.

Hun er imidlertid ikke begeistret for Gunnar Pedersens forslag til løsning.

– Jeg er selvfølgelig helt uenig med ham. Han snakker om at måkene terroriserer byen. Men egentlig er det byen som har terrorisert måsene i mange år, sier Vögele, som også er utdannet biolog.

– Først ble hele strandsonen på østsiden av byen bygget ned, og det er ingen naturlige habitater igjen. Når de naturlige levekårene blir utfordrende så trekker måkene inn mot menneskene, for å søke mat og ly, sier hun videre, og legger til at hun mener man må prøve å legge til rette for både måser og mennesker.

Vögele sier det å komme med forslag er viktig, men at Pedersens forslag ikke er det rette.

Hun stiller seg helt imot p-pilleforslaget, og begrunner det blant annet med at det finnes måkearter i området som er utrydningstruede.

– Krykkja er truet, og da kan du ikke komme med p-piller. Fra et natur- og mangfoldsperspektiv må du være glad for enhver vellykket hekking, mener MDG-politikeren.

Hun er også i tvil om det i det hele tatt ville vært lovlig å innføre.

– Vi har har ikke anledning til å ta i bruk tiltak som reduserer bestandsutvikling. Det er jeg rimelig sikker på, og kan ikke tenke meg at det er lov å bruke samtidig som det er en art man vet er under hardt press.