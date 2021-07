STØTTE: Statsminister Erna Solberg rykker ut med støtte til Salmar-grunnlegger Gustav Witzøe. Foto: Terje Bringedal

Erna Solberg med formuesskatt-støtte til laksemilliardær

TRONDHEIM (VG) Statsminister Erna Solberg roser laksemilliardær Gustav Witzøe – og sier seg enig i at den norske formuesskatten er urettferdig. – Høyre er partiet for de privilegerte interesser, svarer Jonas Gahr Støre.

De to statsministerkandidatene Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) barket sammen i et formuesskatt-oppgjør i valgkampens første duell under Olavsfestdagene i Trondheim.

Det skjedde i lys av at Norges sjette rikeste, Gustav Witzøe, gikk ut i VG og tok et knallhardt oppgjør med formuesskatten – der han advarte mot de rødgrønne partienes ønske om å øke skattene på de høyeste formuene.

Støre var i duellen klar på at det er en rettferdig skattlegging – mens statsministeren sa seg uenig.

– Det vi mener er urettferdig er at norske bedriftseiere og bedrifter som eies av nordmenn, betaler mer i skatt enn hvis de eies av utlendinger, sa Solberg.

– Det er urimelig om vi skal honorere utlendinger for å eie fremfor nordmenn, la hun til.

DEBATT: Statsminister Erna Solberg (H) og utfordrer Jonas Gahr Støre (Ap) barket sammen i valgkampens første duell under Olavsfestdagene i Trondheim. Foto: Terje Bringedal

Skrøt av lokal innsats

Solberg ble utfordret på om det ikke er rettferdig at folk som Witzøe, som ifølge Kapital hadde en formue på 33,5 milliarder kroner i 2020, betaler formuesskatt.

– Men han har ikke 33,5 milliarder liggende på kistebunn som han deler ut. De har 5000 ansatte i det konsernet. Lokalsamfunnet kan utvikle seg fordi de har en lokal investor. Det vil bli svekket om man ikke har den type kontakt og tilknytning til lokalsamfunnet, sa Solberg.

Under sin valgkampturné i Trøndelag denne uken, la Solberg turen innom Frøya for å besøke Salmar-anlegget. Der fikk hun en omvisning av Witzøe – og senere dro de to på fest på Mausund der de delte bord.

Overfor VG utdyper Solberg standpunktet sitt:

– Vi mener at vi skal redusere, og på sikt fjerne, formuesskatten på arbeidende kapital. Det er fordi bedriften skal beholde kapital i bedriften, ikke trekke den ut for å betale eierens skatt. Det vil svekke konkurransekraften, sier statsministeren.

BESØK: Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Salmar-grunnlegger Gustav Witzøe på Frøya onsdag denne uken. Foto: Terje Bringedal

Formuesskatt-konflikt

Under Erna Solbergs regjeringstid har formuesskatten blitt redusert med om lag 10 milliarder kroner. De rødgrønne partiene går til valg på å øke skattene på de høyeste formuene.

– Witzøe sa til VG at det kan bli aktuelt for familien å flytte til utlandet, særlig dersom formuesskatten økes med Ap. Hva tenker du om det?

– Det får de gjøre opp sin egen vurdering av. Det er sånn det er vært for noen familier at de som har sittet på aksjene har flyttet ut av landet for ikke å tømme bedriften. Men jeg synes det er dumt, for det betyr en svekkelse av det lokale fellesskapet mellom ansatte i bedrifter og eiere av bedrifter, som vi har mye av i Norge.

Støre: – Et parti for privilegerte

Overfor VG gir også Ap-leder Jonas Gahr Støre ros til Witzøe for at han har bidratt til å utvikle en viktig næring i Norge – og for hans bidra til lokalsamfunnet.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å innføre urimelige skatteøkninger, heller ikke for ham, sier Støre.

– Erna Solberg støttet hans engasjement mot formuesskatten?

– For Høyre er formuesskatten en av de største urettferdighetene i Norge. Høyre er et parti for de privilegertes interesser. Der legger de hovedsaken sin, men jeg mener det er andre oppgaver som påkaller større engasjement for å bekjempe urettferdighet i Norge, sier Støre.

DUELL: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Terje Bringedal

Støre: – Jeg tjener mer på Ernas opplegg

Ap-lederen sa i debatten at han personlig tjener mer på Erna Solbergs skattemodell, siden han har en høy formue.

– Ja, jeg har fått skattekutt som følge av denne regjeringens politikk fordi jeg har formue. Hvis mitt verdisyn bare var basert på en ren privatøkonomisk kalkyle, så ville min interesse ligge der. Men vi løfter blikket og ser hva salgs samfunn vil vi leve i, sier Støre til VG.

– Men hvis alle gjorde som deg og flytter pengene til banken, så ville det vel bli mindre investeringer i norsk næringsliv?

– Det er ikke mitt råd til noen som en forvaltningsstrategi. For en statsministerkandidat er det annerledes. Men heller ikke banken legger pengene i madrassen. De låner dem ut, sier han.