RØD LØPER: Den tidligere fotballstjernen George Weah er i dag president i Liberia. Weah rullet ut den røde løperen da Umar Farooq Zahoor og sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum landet med sitt følge.

Etterlyst av norsk politi - skaffet seg diplomatpass

Umar Farooq Zahoor (46) har vært etterlyst av norsk politi i syv år. I 2019 ble 46-åringen utnevnt til ambassadør for Liberia.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sommeren 2019 ankommer en kortesje med biler president George Weahs (55) private kompleks i hovedstaden i det vestafrikanske landet.

Før han gikk inn i politikken, var Weah på 90-tallet en av verdens beste fotballspillere, som spiss i AC Milan og Paris St. Germain (PSG).

Ut av en bil kommer Australias nest rikeste mann, med en formue bygget på gruve- og kvegdrift.

En sjeik fra Dubais kongefamilie ankommer også. Og sammen med ham: norsk-pakistaneren Umar Farooq Zahoor (46).

DIPLOMATPASS: Umar Farooq Zahoor fikk sitt liberiske diplomatpass to måneder etter at han møtte landets president George Weah.

Etterlyst bor i Dubai

Zahoor er etterlyst av Norge for det politiet mener er hans rolle i det spektakulære Nordea-bedrageriet i 2010, hvor de medsammensvorne fikk tappet kontoen til en styrtrik enke.

62 millioner kroner av utbyttet er aldri kommet til rette.

Selv nekter han straffskyld. Norsk politi klarer ikke få tak i ham. Han forlot Norge før han skulle sone en annen dom for underslag.

I dag bor han i Emiratene, som ikke vil utlevere ham til Norge. VG har tidligere omtalt at han lever et luksusliv i Dubai.

Fra basen i Emiratene har han i flere år reist rundt i verden og gjort forretninger sammen med sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Under møtet med Liberias president underskrives det en såkalt intensjonsavtale om å oppgradere landets jernbane og investeringer i gruvedrift.

1 / 3 MØTE: Skjermdumper fra en video fra møtet i Liberia sommeren 2019. Videoen lå tidligere ute på Youtube, men er nå fjernet. forrige neste fullskjerm MØTE: Skjermdumper fra en video fra møtet i Liberia sommeren 2019. Videoen lå tidligere ute på Youtube, men er nå fjernet.

Ansvar for Midtøsten og Sørøst-Asia

Litt under tre måneder etter møtet får norsk-pakistaneren Zahoor et liberisk diplomatpass.

VG har tilgang på en kopi av passet, som ble attestert i Dubai hvor Zahoor oppholder seg.

Kopien viser at han har tittelen «ambassador at-large», som normalt betegner en diplomat som ikke er utsendt til et spesifikt land.

Det er uklart hva Zahoor faktisk har gjort for Liberia i rollen som diplomat. I et dokument fra det liberiske utenriksdepartementet, beskrives ansvarsområdet hans som Midtøsten, Sørøst-Asia og Pakistan.

I fjor skulle Zahoor reise med en diplomatisk delegasjon fra Liberia til Saudi-Arabia, ifølge et brev.

UØNSKET I USA: USAs daværende utenriksminister Mike Pompeo erklærte den tidligere passdirektøren Andrew Wonplo uønsket i USA på grunn av involvering i omfattende korrupsjon.

USA: - Omfattende korrupsjon

En septemberdag i 2020 flyktet passdiretøren i Liberia fra landet. Samtidig erklærte det amerikanske utenriksdepartementet at passdirektøren var uønsket i USA på grunn av involvering i omfattende korrupsjon.

Den tidligere passdirektøren Andrew Wonplo, lever i dag på et hemmelig sted i Afrika. I et videomøte med VG fra sitt skjulested forteller han om flukten og korrupsjonssaken han er trukket inn i.

Han er anklaget for å ha byttet pass mot penger. Selv mener han å være en syndebukk.

Det er riktig at det er blitt solgt pass, men det er regjeringstopper som står bak, påstår han.

Frykter for sitt liv

– Hva vil skje hvis du returnerer til Liberia?

– Da dreper de meg, svarer Wonplo.

Passdirektøren mener et av dokumentene VG viser ham, diplomatpasset til etterlyste Umar Farooq Zahoor, understøtter hans historie.

Fordi en måned etter at passdirektøren ble fjernet fra jobben sin, ble det utstedt et nytt liberisk diplomatpass til den etterlyse norskpakistaneren.

Passdirektøren mener det er et bevis for at korrupsjonen har fortsatt etter at han ble fjernet.

Etterlyst kanadier fikk diplomatpass

Passkandalen i Liberia begynte i 2019, da flere aviser i landet anklaget Liberias honorære konsul i Mexico for å være involvert i narkotikahandel. Konsulen, en nigeriansk forretningsmann, nekter for anklagen, og VG har ikke kunnet verifisere rapportene i liberiske medier.

VG har fått tilgang til kopier av flere andre pass- og passøknader som viser at også andre utlendinger har fått diplomatpass i Liberia.

Senest i januar i år kom det frem i liberiske medier at en serbisk blomsterhandler hadde forsøkt å bli honorær konsul, men utnevnelsen strandet på grunn av medieomtalen av passkandalen.

Ett av passene VG har fått tilgang til, kan knyttes til en kanadier som har vært etterlyst i flere år, etter at canadiske og amerikanske myndigheter i 2014 anklaget ham for storstilt svindel med småaksjer.

POSERER MED PRESIDENTEN: Her poserer Umar Farooq Zahoor (ytterst til høyre) sammen med Liberias president, George Weah. Mannen som står nummer to fra venstre er Mustafa Ahmed. Han har jobbet sammen med Umar Farooq Zahoor i flere år.

– Uvurderlig ressurs for Weahs team

I 2019 ble den norske Interpol-etterlysningen av Zahoor slettet. Året etter ble Zahoor etterforsket - og senere etterlyst gjennom Interpol av pakistansk politi - i en sak han nekter straffskyld i.

Zahoor har forsøkt å få etterlysningen fjernet ved å påberope seg diplomatisk immunitet.

I et brev fra liberiske til pakistanske myndigheter datert august 2020 står det at «ambassadør Farooq vil assistere Liberia med spesialoppdrag utenlands og er således en uvurderlig ressurs for president Weahs team».

Og senere i samme brev:

«Utenriksdepartementet i Liberia ber om [...] nødvendig assistanse i å få fjernet de gule og røde varslene».

Gule og røde varsler henviser til Interpols betegnelser på etterlysninger.

DIPLOMAT: Et diplom som bekrefter utnevnelsen av Zahoor til ambassadør.

Ønsker ikke å uttale seg

I et annet brev ber Utenriksdepartmentet i Liberia om at Interpol – og spesielt Interpols avdeling i Pakistan – varsles om Zahoors ambassadørstatus.

Zahoor har lagt frem brevet for en domstol i Pakistan i et forsøk på å unngå rettsforfølgelse.

Brevet er undertegnet av viseministeren i utenriksdepartementet i Liberia, Henry B. Fahnbulleh (72).

VG tok kontakt med viseministeren første gang i september fjor og har forsøkt gjentatte ganger å få svar fra ham, uten å lykkes.

VG har i to måneder forsøkt å intervjue den etterlyste nordmannen om hans diplomatstatus i Liberia, uten å få svar.

Hans mangeårige forsvarer, advokat John Christian Elden, svarer i en e-post:

– Jeg er ikke kjent med at han ønsker å uttale seg til VG.

PÅTALEANSVARLIG: Statsadvokat Carl Graff Hartmann forteller at norsk politi ikke har fått avhørt Umar Farooq Zahoor.

Fortsatt etterlyst av norsk politi

Statsadvokat Carl Graff Hartmann har ansvaret for straffesaken mot Zahoor.

Etter at den internasjonale etterlysningen er slettet, står Zahoor friere enn på lenge til å bevege seg nesten hvor han vil.

– Umar Farooq Zahoor fortsatt er etterlyst av norsk politi, sier Hartmann.

– Hva er status på etterforskningen i dag?

– Norsk politi har ikke fått avhørt Zahoor. Vi har ubesvarte spørsmål som vi trenger svar på for å få sluttført etterforskningen, sier statsadvokaten.