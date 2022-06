BER OM MØTE: Jan Oddvar Skisland har bedt Jonas Gahr Støre komme til Kristiansand for å forklare regjeringens beslutning til det lokale partilaget.

Ap-ordfører ber Støre rydde opp i bitter kommune-krangel

Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er ikke fornøyd med svarene han fikk på et krisemøte på Youngstorget torsdag. Nå ber han Jonas Gahr Støre kommer til byen for å rydde opp etter sjokkbeskjeden storkommunen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette har vært en stor påkjenning for Kristiansand Aps forhold til Arbeiderpartiets sentralt, sier Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland til VG.

Han møtte partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til et oppvaskmøte torsdag.

– Vi ble lagt inn i forhandlinger vi ikke ønsket å være en del av og ikke ble informert om. Vi ble spilt vekk, sier Skisland.

I Hurdalsplattformen står det at oppløsning kun kan skje etter søknad fra kommunestyret. Kristiansand sa nei 1. desember i fjor og trodde saken var over.

Regjeringen varslet tirsdag at de ville overstyre Kristiansand og gi de tidligere kommunene Søgne og Songdalen folkeavstemninger om skilsmisse.

SOMMERTIDER: Jan Oddvar Skisland og Jonas Gahr Støre i bedre tider.

Krever Støre-møte

Kristiansand Ap ønsker nå at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter partiet lokalt.

– Det er tungt for Kristiansand. Det er behov for opprydning. Vi må få en god forklaring på hvordan dette kunne skje, sier Skisland.

– Det du ber om er at Jonas Gahr Støre kommer og møter dere?

– Ja, det er det, sier han.

Skisland har også sagt dette til Fædrelandsvennen.

– Blir det vanskelig i Kristiansand å drive valgkamp for Ap?

– Det blir en utfordring. Nå hadde det vært vanskelig å mobilisere til valgkamp, sier han.

Han opplyser at flere skal ha meldt seg ut av partiet lokalt.

PARTILEDELSEN: Partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre.

Tordnet mot egen regjering

Skisland var svært kritisk til egen regjering da han fikk beskjeden om regjeringens beslutning.

Støre informerte ordføreren etter at beslutningen var tatt.

– Vi fikk ikke beskjed på forhånd fra partiet. Det var kanskje det tyngste, sier Skisland.

Han sier at han ikke fikk en forklaring fra Støre eller Stenseng, heller ikke i møtet mellom Skisland og Stenseng torsdag.

– Jeg har ikke fått noen forklaring. Jeg vet ikke hva vi ble forhandlet bort mot, sier han.

Skisland sier at han fikk forståelse i møtet for hans offentlige reaksjoner mot partiledelsen.

VANT FREM: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vant frem i saken om mulig kommune-skilsmisse i Kristiansand.

Skylder på Senterpartiet

På spørsmål om hvem han skylder på, svarer ordføreren i Kristiansand: Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er Senterpartiet som tydeligvis har presset veldig hardt på på bakgrunn av en aksjonsgruppe i Søgne for å overprøve et kommunalt fattet vedtak. Det er spesielt at regjeringen overprøver det, sier han.

– Vårt problem er at vårt parti ga på noe vi ikke trodde det gikk an å gi etter på, sier han.

– Hva gjør dette med forholdet til Senterpartiet?

– Jeg er godt klar over at det er ganske store ulikheter mellom Sp og Ap på mange ting. Men det at de bruker en sånn sak til å presse så hardt i et regjeringssamarbeid er en uting, sier han.

– Naturlig konsekvens

VG har foreløpig ikke oppnådd kontakt med Kjersti Stenseng onsdag ettermiddag, men tidligere torsdag sa hun dette til Aftenposten:

– Vi kjente veldig godt til Kristiansand Aps standpunkt og bystyrevedtaket. Det var ingen tvil hos oss om at dette er en viktig sak for dem og en beslutning som de ikke ville like. Jeg har stor forståelse for at den skaper sterke reaksjoner.

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor, men har foreløpig ikke fått svar fra Støre.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa til Aftenposten torsdag at «Vedtaket er en naturlig konsekvens av at Sp sitter i regjering.»