I BEDRE TIDER: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sammen med Jonas Gahr Støre (Ap) før regjeringens beslutning om å ha folkeavstemning i Søgne og Songdalen om kommuneoppsplitting. Skisland har vært sterkt kritisk til Støres beslutning.

Kristiansand-bråket: Trolig flertall for løsning som kan gi Sp-tap

Det er trolig flertall i Kristiansand bystyre for at innbyggerne i hele kommunen skal avgjøre skjebnen til gamle Søgne og Songdalen. Det kan ende med at Sps seier i regjeringen likevel ikke blir gjennomført.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen varslet forrige uke at de vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand.

Kristiansand bystyre har tidligere sagt nei til en slik folkeavstemning.







NRK meldte mandag at regjeringen har åpnet for folkeavstemning i hele kommunen, inkludert gamle Kristiansand. Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sa til tv-kanalen at det kan bidra til at splittelsen ikke blir gjennomført.

Nå sier gruppelederne i Ap, Høyre, KrF og SV ja til en slik løsning – hvis de blir tvunget til å avholde folkeavstemning.

De fire partiene har flertall i bystyret, men det har tidligere vært intern uenighet om folkeavstemning i flere av dem.

SPLITTER: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er enig om at gamle Søgne og Songdalen skal få avholde folkeavstemning.

– Vil påvirke alle

– Jeg er usikker på om vi kan bli pålagt en folkeavstemning i det hele tatt. Men hvis vi først skal ha det, så mener jeg at vi bør høre på innbyggerne i hele kommunen, sier Aps gruppeleder Kenneth Mørk til VG.

Renate Hægeland er gruppeleder for Høyre, som har 11 partifeller i bystyret. Regjeringens håndtering er uansvarlig, mener hun.

– Jeg synes vi bør vurdere å ta med hele Kristiansand. Dette er en sak som berører tre tidligere kommuner, ikke bare to. Det er helt naturlig at hele kommunen blir hørt, ikke bare deler, sier Hægeland til VG.

SVs gruppeleder, Andreas Landmark, sier at saken ikke er «gjennomdiskutert» i deres parti ennå.

– Men i utgangspunktet tenker jeg at nå er alle innbyggere i Kristiansand og sitter i samme båt. Det vil påvirke alle, og da er det riktig at alle får sagt sitt, sier Landmark til VG.

SVs gruppe består av fire personer, og var delt på midten da Kristiansand bystyre stemte ned forslaget om folkeavstemning sist.

– Jeg har tenkt at saken er død, og så kom denne bomben i forrige uke. Det er i utgangspunktet noe vi bare må forholde oss til når regjeringen har bestemt seg for det, men jeg stusser veldig over at de velger å gjøre det på denne måten.

VIL HA ALLE MED: KrFs gruppeleder Jørgen Kristiansen mener at alle i Kristiansand bør få stemme hvis det blir folkeavstemning. Her sammen med daværende KrF-leder Knut Arild Hareide i 2015.

– Tviler på at bystyret får bestemme

Heller ikke KrF bystyregruppe har diskutert hvem i kommunen som bør få stemme i en eventuell folkeavstemning, sier gruppeleder Jørgen Kristiansen til VG. Også i KrF er det delte meninger i gruppen, som består av ni representanter.

– Jeg tenker at hvis en først skal gjennomføre en folkeavstemning, så er det klokt at alle får mene noe. Men jeg tviler på at bystyret får bestemme det når regjeringen har bestemt seg for å overstyrer, sier han og fortsetter:

– Jeg har aldri noen sinne opplevd at regjeringen har overstyrt bystyret i Kristiansand på denne måten. Og jeg har sittet i bystyret i 20 år.

KRISTIANSAND: Regjeringen åpner for folkeavstemning i hele kommunen. Bildet er tatt i 2016.

Kun Søgne og Songdalen

Gruppelederen for Senterpartiet i Kristiansand, Reidar Heivoll, vil kun ha folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

– Nå har ikke vi bestemt standpunktet vårt i kommunestyregruppen ennå, men jeg mener at det er naturlig at folkeavstemningen skal være i de to gamle kommunene, sier Sps gruppeleder, Reidar Heivoll, til VG.

Han sier at han tar forbehold om at det skal behandles i Sps gruppe først.

– Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått mot sin vilje og der var det en folkeavstemning som ikke ble tatt hensyn til. Da vi fremmet en sak til bystyret før jul argumenterte vi for at folkeavstemning i Søgne og Songdalen, og en innbyggerhøring i gamle Kristiansand, sier han.

Han sier at det er naturlig å se til hvordan situasjonen ble løst i Ålesund, som han mener sto i en lignende situasjon da gamle Haram kommune brøt ut. Der ble det gjennomført folkeavstemning i gamle Haram kommune.

– Men en kommuneoppløsning berører vel innbyggerne i gamle Kristiansand også?

– Det gjør det selvfølgelig. Men det er en gammel historikk her. Søgne og Songdalen ble innlemmet i Kristiansand mot sin vilje, sier han.

Han sier at han ikke har noen formening om hva resultatet av folkeavstemningen bør bli.

– Vil Sp følge resultatet av folkeavstemningen, hvis resultatet blir at dagens kommune bør bestå?

– Ja, sier han.