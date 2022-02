VARSLER ENDRINGER: Helsedirektoratet og FHI har i oppdrag å gjennomgå test-systemet løpende, og helsedirektøren varsler at det sannsynligvis kommer endringer raskt.

Helsedirektøren om testregimet: − Veldig usikkert om det er riktig

Helsemyndighetene forventer en massiv smitteøkning. Da blir det raskt nødvendig å kutte ut mer av testingen, ifølge Helsedirektoratet.

– Jeg tror at vi raskt må finne enda noen endringer i testregimet som gjør at vi i mindre grad tester de som ikke har symptomer i tiden fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Regjeringen har allerede kuttet ut jevnlig testing, og testing av barn i grunnskolealder som ikke har symptomer. Nå gjelder hovedsakelig testingen de med symptomer, og andre husstandsmedlemmer som defineres som nærkontakter.

For dem er det ni dager med daglig testing som gjelder, hvis de ikke kan holde avstand til den smittede de bor med.

Men smitten er økende, og omikron-toppen er fortsatt foran oss, mener FHI. Da er det ikke sikkert at det er mulig å fortsette med det.

– Det er mye testing, og med et veldig høyt smittepress er det veldig usikkert om det er riktig. Vi gjør nå i de nærmeste dagene vurderinger av om det bør avvikles, sier helsedirektøren til VG.

Kan gå for dansk løsning

Guldvog viser til Danmark, der de har kuttet ned til én test etter tre dager for husstandsmedlemmer av smittede. Det er blant det de vurderer også i Norge, sier han.

– Kan det også hende det er riktig å ikke teste folk som ikke har symptomer?

– Ja, vi mener at det i all hovedsak er testing av mennesker med symptomer som vi bør gjøre nå. Så er det et spørsmål om det skal være et lettere testregime for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Det er særlig hvis man har symptomer at man er smittsom. Men helsedirektøren påpeker at man også kan være smittsom når man ikke har symptomer, selv om risikoen er lavere.

I tillegg påpeker han at risikoen for å bli smittet hvis noen i husstanden er det, er relativt høy.

– Det er opplagt slik at vi kommer til å råde om fortsatt testing ved symptomer. Men alle andre spørsmål er for så vidt til vurdering. Hvis husstandsmedlemmer skal testes utover når man har symptomer, er kanskje det med tre dager slik danskene har gjort en god løsning.

Den siste tiden har flere kommuner hatt stor test-mangel. Men Guldvog sier eventuelle endringer i test-regimet ikke handler om det.

– Dette handler først og fremst om hva som er smittevernfaglig fornuftig, og ikke så mye om kapasitet på tester. Nå får vi faktisk inn veldig mange tester. Samtidig – når vi har så mye smitte som vi vil ha de neste ukene, har det mindre verdi å teste nærkontakter. Da kan det ha større verdi å gå rett på de som har symptomer.

Mener isolasjon er effektivt

Det er flere grunner til å teste. En av dem er for å overvåke smittesituasjonen, og en annen er for å oppdage at folk er smittet, slik at de kan isoleres.

Samtidig kan det bidra til høyt sykefravær hvis flere isoleres, uten at de er så syke at de ellers ville holdt seg hjemme: Nylig publiserte FHI beregninger som viste at dagens sykefravær i større grad skyldes at folk er pålagt å isolere seg fordi de er smittet.

– Ja, men foreløpig er tilrådningen at vi har isolasjon ved påvist smitte. Det handler om at det tiltaket i seg selv er kan være det som begrenser smitteutviklingen aller mest. Vi vet at hvis smittede går fritt ute i befolkningen, har det store konsekvenser for økt smittespredning, sier Guldvog om det.

Hvis det anbefales å kutte i den pålagte isolasjonen for å få ned sykefraværet, som er en av regjeringens hovedbegrunnelser for å beholde noen tiltak nå, har helseministeren sagt at regjeringen vil vurdere det.

– Det er det viktigste nå, at vi ikke får et altfor høyt sykefravær. Så hvis vi får en situasjon der det at vi isolerer folk har en uforholdsmessig stor negativ effekt på sykefraværet, må vi se på det også, sier Guldvog.

– Hvis ikke kan man risikere å ende i en situasjon hvor det er lite press på helsevesenet, men så mye isolasjon at samfunnet ikke fungerer og man må ha tiltak – det er jo litt absurd, er det ikke det?

– Jo, så vi vil justere på dette hvis vi kommer i en sånn situasjon. Samtidig er det sånn at isolasjon av smittede også virker dempende på hvor raskt smitten sprer seg. Selv om det er en del som går gjennom dette med lite symptomer, vil det med høy smittespredning uansett være flere som har symptomer og som av den grunn må være borte fra jobb. Så det er ikke bare tiltakene som gjør at man er borte fra jobb.