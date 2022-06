Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Mehl om masseskytingen: Viktig at politiet og PST tar læring

NYDALEN (VG) Justisministeren vil evaluere PST og politiet etter masseskytingen i Oslo. Høyre-leder Erna Solberg sier PST har gjort en åpenbar feilvurdering.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bakgrunnen er at Zaniar Matapour (43), som nå er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag, var i PSTs søkelys tidligere i vår.

Men sikkerhetstjenesten konkluderte med at det ikke var voldsfare.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møter VG utenfor departementet i Nydalen i Oslo mandag formiddag. Tidligere på dagen hadde hun varslet i TV 2 at hun ville ha en evaluering av politiet og PST etter masseskytingen natt til lørdag.

– Dette er en naturlig oppfølging av at det har skjedd en alvorlig og dramatisk voldshendelse i Oslo sentrum, sier Mehl til VG.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60)ble drept, og til sammen 21 personer ble skadd i skytingen.

Solberg: Åpenbart feil

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg sier mandag at hun er glad for at PSTs vurderinger nå skal gås gjennom.

– De har sagt at de vurderte at han ikke hadde voldspotensiale. Da må de gå gjennom hvordan de vurderer voldspotensiale. De må se på vurderingskriteriene sine, når de åpenbart har tatt feil, sa Solberg på en pressekonferanse der hun skulle oppsummere det siste halve året - men hvor masseskytingen lørdag ble hovedtema.

Mehl vil ikke trekke konklusjoner nå.

– Det er altfor tidlig. Jeg er opptatt av at vi lærer av dette, slik vi har gjort av tidligere hendelser. Det er fortsatt veldig mye som er uavklart, både knyttet til vurderinger som er gjort i forkant, hva som var motivet for handlingen og hendelsesforløpet.

– Jeg har tillit til at PST gjør en god jobb ut fra rammene og ressursene de har tilgjengelig. Så vil tiden vise hva vi kan lære. Det er viktig at vi tar alle slike saker på største alvor, og det opplever jeg at både politiet og PST gjør. Det er viktig også for dem å ta læring og gå gjennom det som har skjedd, fortsetter hun.

Må få ro

– Nå må politiet få ro til å jobbe grundig med, og det kan se ut som det blir en krevende etterforskning, med veldig mange skadde, to drepte, mange vitner. Vi vil få flere svar etterhvert, sier Mehl.

VG og flere medier har i helgen meldt at 43-åringen har hatt kontakt med den kjente islamisten Arfan Bhatti, og at Bhatti i forkant av årets Pride la ut Facebook-meldinger som kan tolkes som oppfordring til vold mot skeive.

Mehl vil ikke si om det ble gjort nok i forkant for å forhindre det som skjedde.

– Det har jeg ikke grunnlag for å gå inn i, det må rettes til PST. Men på generelt grunnlag vet vi at det skeive miljøet er ekstra utsatt både fra ekstremt islamistisk side men også fra det høyreekstreme miljøet. Flere har det som sitt fiendebilde, Det er noe av grunnen til politiet har ekstra oppmerksomhet rundt det og skal gjøre ekstra vurderinger knyttet til Pride, sier Mehl.

Videre rammer

Helgens masseskyting er den tredje alvorlige hendelsen der radikalisering eller psykiatri er en del av bakteppet, etter Moskéangrepet i Bærum og Kongsberg-drapene.

Mehl varsler at det kan bli aktuelt å se på om politiet og PST skal få videre fullmakter til å etterforske og kartlegge enkeltpersoner.

– Både politiet og PST har klare rammer, og det er det riktig at de skal ha. Noe som blir viktig er å stille spørsmål ved om de rammene de har er tilstrekkelige. Det har jeg ikke grunnlag for å spekulere i nå. Men for eksempel for PST er det grenser for hva de kan innhente og lagre av informasjon om personer, og det er det riktig at det er det, men vi må se på det i lys av samfunnsutviklingen og trusselbildet vi har til enhver tid, sier Mehl, og viser blant annet til psykiatri og hatkriminalitet.