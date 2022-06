Folk strømmet til Rådhusplassen: − Veldig mye følelser

Aurora kysser

kjæresten Emilie Mange trosset

politiets anbefaling Ruth har aldri

vært stoltere

Vakkert

Rådhusplassen var full av veivende regnbueflagg mandag kveld, tross avlysning og anbefalinger fra politiet om ikke å møte opp.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er beviset på at man absolutt ikke er alene, og at vi alle er her for hverandre og støtter hverandre, sier Isabell Danielsen til VG.

25-åringen med «Stolt» skrevet med store, regnbuefargede bokstaver på tvers over brystet var en av de første som ankom Rådhusplassen mandag kveld.

Sittende inneklemt mellom to venninner på et gigantisk regnbueflagg, symbolet på Pride-bevegelsen, kunne hun skue utover folkehavet som sakte, men sikkert, strømmet til.

– Jeg blir skikkelig rørt av å se at flere og flere kommer hit. Det er vakkert å se, sier hun.

Det var knyttet mye usikkerhet til om solidaritetsmarkeringen for fredagens masseskyting i Oslo ville bli avholdt. Oslo-politiet oppfordret mandag ettermiddag til å ikke møte opp, og arrangøren Oslo Pride avlyste senere hele markeringen.

Likevel valgte mange å møte opp mandag kveld. Folk sto tett i tett mens regnet pøste ned og solen skinte over hovedstaden, mens de ropte «we’re here, we’re queer and we won’t disappear» (vi er her, vi er skeive og vil ikke forsvinne journ.anm.).

– Det er veldig mye følelser, sier Astri Sofie Iversen (21).

– Trist, sliten. Litt glad for å komme hit, men også helt forferdet og redd for at kanskje noe lignende skal skje igjen.

Viktig å være synlig

Ruth Victoria Rømyhr (20) møtte opp på Rådhusplassen ikledd regnbuevinger. Hun var rørt over å se alle menneskene som trosset politiets anbefalinger og møtte opp.

Rømyhr, som selv er bifil, fortalte at hun alltid har vært åpen om hvem hun er, men at viktigheten av å være synlig ikke gikk ordentlig opp for henne før helgens hendelser.

– Jeg føler at i løpet av disse dagene har jeg virkelig forstått hvorfor det er viktig å være synlig, og hvorfor det er viktig å fortsette å kjempe, og fortsette å skrike høyt.

Var redd

20-åringen forteller til VG at hun selv var redd for å møte opp, men at hun har kjent på et samhold gjennom de siste dagene som gjorde at hun likevel valgte å stille.

– Føler du deg urolig eller utrygg i folkemengden nå?

– Jeg tror ikke jeg har følt meg så trygg som jeg føler meg akkurat her og nå, sier hun.

Det var tett mellom

regnbueflaggene Ropene ljomet

fra plassen





– Hva slags følelser er det du har kjent på siden lørdag?

– Bare tomhet egentlig. At ting kan snu så fort, i dette trygge landet, er virkelig noe å sette seg ned og tenke godt over.

– Har dette endret oppfatningen din av legningen din?

– Nei, aldri. Jeg er bare virkelig hundre prosent fornøyd med hvem jeg er, og jeg har aldri vært stoltere av det enn jeg er i dag.

HYLLEST: Tiril Myhre Skår (25) hadde med seg en plakat med påskriften «Kim hadde møtt opp».

Gråt på t-banen

Tiril Myhre Skår (25) kjente på mye frykt før de ankom Rådhusplassen mandag kveld.

– Jeg gråt på t-banen på veien bort og tenkte at jeg skulle bli skutt. Men så ser jeg bare et hav med folk som kommer, som er helt forskjellige. Vi ser ikke like ut, vi er et mangfold, sa de til VG.

Med seg i folkemengden hadde hun en plakat med påskriften «Kim hadde møtt opp», med henvisning til avdøde Kim Friele, en viktig figur i kampen for skeives rettigheter.

– Det betyr at jeg er sur for vi enda en gang måtte avlyse en markering om kjærlighet. For det hadde ikke Kim gjort, sier 25-åringen.

– Vi skal liksom ta stafettpinnen videre fra henne.

Kent Varmedal (36) er sekretær i Scandinavian Leather Men Oslo, en fetisjklubb for menn.

– For oss er det viktig at alle kan være den de er. Man skal ikke trenge å skjule seg for hverandre.

– Hvorfor er det viktig for deg å være til stede i dag?

– Det viktigste er å vise solidaritet for de som ble utsatt for dette. Det er utrolig tungt å tenke på at folk vil oss så vondt, at de vil gjøre noe sånt som å drepe, sier Varmedal.

– Politiet sier de ikke kan garanter for sikkerheten, og PST sier de frykter et følgeangrep. Er du ikke redd for at du ødelegger for politiets arbeid?

– Jeg er ikke redd for å ødelegge politiets arbeid. Jeg tror ikke dette ødelegger etterforskningen deres. Det er min egen sikkerhet det eventuelt går ut over.