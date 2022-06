Ventes varmere dager i Tana og Mo i Rana enn Accra i Ghana

Nordens Paris får trolig høyere temperaturer enn den franske hovedstaden denne uken. Meteorologen oppfordrer nordlendinger til et nedkjølende bad, og klimaforsker mener hetebølgen er del av den globale oppvarmingen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Natt til mandag opplevde tre steder i Nordland tropenatt – altså at temperaturen aldri duppet under 20 grader celsius.

Både Bodø, Lurøy og Glomfjord hadde temperaturer over tropenattgrensen, opplyser vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen til VG.

Ifølge NRK registrerte Bodø sin andre tropenatt noensinne i måneden juni.

Men varmere skal det bli – i hvert fall i de nordligste delene av vårt langstrakte land, sier Skjervagen.

– Det ser ut som at kanskje de varmeste stedene nå er helt nord i Nordland, oppover Troms og i Vest-Finnmark.

På Twitter har Meteorologen varslet at en varmerekord for juni muligens kan ryke:

Ifølge Skjervagen vil nye rekorder være avhengig av at såkalt solgangsbris ikke oppstår.

Dette er en bris som oppstår når landoverflaten kjappere blir varm enn havoverflaten, og som igjen skaper en kjølende bris fordi varmen fra landoverflaten stiger oppover, mens den kjøligere luften fra havet trekker inn over land.

– Men det virker som at ikke det vil komme solgangsbris, så jeg tror kanskje vi kan få rekorden slått i Tromsø, sier hun.

Middelhavstemperaturer

– Det blir varmt mandag og enda varmere tirsdag, sier hun legge til at temperaturene i nord kan komme over 30 grader.

– Og dette er det flere steder i nord om snuser på?

– Ja, det er det. Det kan godt hende at det blir mange steder oppover i Nord-Norge som får over 30 grader tirsdag.

Ett eksempel er Mo i Rana i Nordland, som ifølge Yr kan vente seg temperaturer på opp mot 32 grader tirsdag.

Også Tana i Øst-Finnmark kan se 30-tallet på gradestokken, men først på onsdag.

For begge disse stedene er varmen tirsdag og onsdag varslet å være høyere enn Ghanas hovedstad Accra, som ligger i den tropiske klimasonen.

Det samme gjelder blant annet Tromsø.

– Det er varmluften som er i Nordland og oppover mot Vest-Finnmark mandag, som så trekker til resten av Finnmark på onsdag. Det er derfor Tana blir veldig varmt på onsdag. Det ser ut som at Øst-Finnmark da blir varmest, sier Skjervagen.

– Er det Nord-Norge som får de varmeste temperaturene i Norge de kommende dagene?

– Ikke for mandag, men for tirsdag og onsdag ser det litt sånn ut.

– Hvilke anbefalinger har du for folk i Nord før denne varmen?

– Drikk masse vann. Og det er ikke ofte man har det så varmt, så man må kanskje komme seg ut og bade, selv om det er kaldt i vannet. Men det er jo i hvert fall fint å duppe beina.

– Del av global oppvarming

Elin Lundstad er klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Overfor VG forklarer hun hvor varmen kommer fra.

– Hva sier denne varmen oss?

– Det er den samme varmen som var i Spania, som var del av hetebølgen i Europa, så har den gått nordover, vært innom Paris og mange deler av Europa og så kommet til Norge. Det er en varm luftstrøm som har fulgt oppover, sier hun til VG.

Lundstad mener selv dette er en del av at luften oppover i atmosfæren er varmere enn tidligere.

– Det er absolutt en del av global oppvarming, mener jeg. Det er et ledd av at atmosfæren er varmere.

Hun presiserer at dette er noe vi i Norge har opplevd nesten årlig de siste fem årene.

Info Fakta om klimaendringene Gjennomsnittstemperaturen på jorden ligger nå litt over 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet.

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i sin nye rapport i 2021.

Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

Økende temperatur på jorden fører til stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter.

Stigende havnivå, hetebølger og tørke kan føre til økt migrasjon mange steder i verden. Høyere temperaturer og tørke kan i noen områder gjøre det vanskelig å produsere mat.

De globale CO₂-utslippene fra fossil energi har steget i over hundre år. Verdenssamfunnet har som mål å bremse den globale oppvarmingen med kraftige utslippskutt. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB Vis mer

Farevarsler om lyn og styrtregn

For Østlandet mandag ettermiddag til tidlig morgen tirsdag er det sendt ut farevarsel om mye lyn og styrtregn.

I Oslo synker gradestokken ned mot nedre del av 20-tallet, før temperaturen i slutten av uken er ventet å stige igjen.

Meteorologene på skriver på Twitter at det kan være store lokale variasjoner i intensitet og mengde.

Også for Sørlandet og Vestlandet sør for Stad er det sendt ut farevarsel for mye lyn. Mens fjellområdene i Sør-Norge ser ut til å unngå dette.

Langs kysten, lenger nord, i Molde- og Ålesundsområdene er det ventet temperaturer like under og over 20 grader tirsdag, onsdag og torsdag, men med mye nedbør tirsdag.

–Vestlandet får også denne nedbøren. I løpet av mandag vil det komme nedbør her, og i løpet av tirsdagen vil dette nedbørsfeltet ligge over Vestland og nordover, og så vil bevege seg oppover.

Og for nordvest i Sør-Norge er det sendt ut rødt farevarsel for flom mandag.

– Det er mandag stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, enkelte steder er det vannføring på gult og oransje nivå. Bygenedbør og regn mandag/ tirsdag vil mange steder forsterke vannføringsøkningen. Det ventes flom på rødt nivå i løpet av mandag/ tirsdag flere steder, også i de større elvene i varslingsområdet som Rauma, nedre del av Driva og Stryneelva, skriver Varsom.

Mens Trøndelag ifølge vakthavende meteorolog Skjervagen vil ha høy temperatur mandag kveld, men vil så få en del nedbør tirsdag. Også her er det sendt ut farevarsel for mye lyn, fra mandag kveld.

Temperaturen vil i Trondheim stige opp mot 28 grader i slutten av arbeidsuken, før den så vil falle under 20 grader igjen, ifølge Yr.