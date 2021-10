Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole.

Første pågripelse etter Mortensrud-drapet

Politiet har nå pågrepet og siktet en mann for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan (20). To andre er etterlyst internasjonalt.



20-åringen ble skutt på Mortensrud 7. oktober, mens han hang sammen med venner utenfor skolen.

Nå kan politiet melde at de har gjort en pågripelse.

Mannen er altså siktet for medvirkning til drapet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i helgen.

– I tillegg har politiet siktet to andre menn i saken, uten at disse per nå er pågrepet av politiet. Vi har grunn til å tro at de befinner seg utenlands, og de er etterlyst internasjonalt. Politiet gjør fortløpende vurderinger av hvorvidt personene skal etterlyses offentlig. Vi oppfordrer de aktuelle personene om å melde seg til politiet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet gir ikke mer informasjon om de tre siktede – og hvem de mener avfyrte skuddene mot den drepte 20-åringen, men sier de kan svare på spørsmål fra pressen klokken 18.

Familiens bistandsadvokat har tidligere sagt at den drepte 20-åringen hang med en gruppe på 15–16 ungdommer da en maskert, høy mann skal ha kommet bort og løsnet skudd.

– Siktelsene i denne svært alvorlige saken er et resultat av grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig, skriver politiet videre.