Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole.

En mann pågrepet etter Mortensrud-drapet - to på rømmen

De to mennene som er siktet for drapet på Hamse Hashi Adan (20), skal ha rømt landet. Men politiet pågrep fredag en mann og siktet ham for medvirkning til drap.

20-år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt på Mortensrud 7. oktober, mens han hang sammen med venner utenfor skolen.

Nå kan politiet melde at de har gjort en pågripelse.

En mann er tatt inn og siktet for medvirkning til drapet. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser politiet.

De har også siktet to andre for drap og/eller medvirkning til drap, men politiet tror de to har rømt landet.

– Vi har grunn til å tro at de befinner seg utenlands, og de er etterlyst internasjonalt, opplyser politiet.

– Vi mener de to kan ha hatt en mer sentral rolle enn han vi har pågrepet i dag, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Politiet vil ikke kommentere om de to forlot landet før eller etter politiet fikk dem i søkelyset.

– Jakter dere på andre som dere mener kan være den som avfyrte skudd, eller mener dere at det var en av disse tre?

– Vi konsentrerer oss om disse tre, men det er altfor tidlig å utelukke andre pågripelser, svarer Enoksen.

Alle de tre siktede er kjent for politiet fra før.

Familiens bistandsadvokat har tidligere sagt at den drepte 20-åringen hang med en gruppe på 15–16 ungdommer da en maskert, høy mann skal ha kommet bort og løsnet skudd. Politiet vil dog fortsatt ikke si noe om hva de tror skjedde denne kvelden.

– Vi kommenterer ikke per nå hva vitner har sagt til oss, sier politiadvokat Enoksen.

Han sier de blant annet undersøker om 20-åringen var et tilfeldig offer eller om det var et målrettet angrep, men vil ikke kommentere hvilken hypotese som står sterkest. Politiet takker lokalbefolkningen for hjelpen i etterforskningen.

– Siktelsene i denne svært alvorlige saken er et resultat av grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig, påpeker politiet i en pressemelding.