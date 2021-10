ETT MINUTT STILLHET: I lokalene til Mental Helse Kongsberg tente leder Turid Gundersen et lys for alle som ble rammet av angrepene i Kongsberg og ba om ett minutt stillhet. Fra venstre: Karin Hamre (76), Turid Gundersen (48) og Liv Oline (48).

Frivillige på Mental Helse om Kongsberg-siktede: − Burde blitt fanget opp

KONGSBERG (VG) Torsdag kveld traktet hun kaffe, åpnet dørene og tente lys. Den lokale lederen i Mental Helse stiller spørsmål ved hvorfor gjerningsmannen ikke ble fanget opp i tide.

Et minutt stillhet erklæres:

– For de døde, de sårede og alle pårørende, sier Turid Gundersen lavt mens hun tenner et lys midt på kaffebordet.

Idet flammen brenner svakt, har det gått nøyaktig 24 timer siden angrepene i Kongsberg sentrum startet.

I løpet av en drøy halvtime ble fem personer drept og tre skadet av den 37 år gamle gjerningsmannen, som har erkjent å stå bak. Mannen brukte blant annet pil og bue i angrepet.

Gundersen, som er leder for Mental Helse Kongsberg, har åpnet dørene for alle som trenger et sted å være torsdag kveld. Hun tar også VG inn i varmen.

– Det første jeg tenkte i går, var at «i morgen må jeg gjøre noe for folk her», forteller Gundersen.

Et titalls mennesker har samlet seg rundt et stort langbord, og sitter med kaffekopper i hendene. Alle senker blikket mens Gundersen teller 60 sekunder.

I det samtalen er i gang igjen, surrer det samme spørsmålet fra munn til munn: Hvordan kunne dette skje?

Mental Helse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud Kilde: Mental Helse Vis mer

Ble kontaktet av mange engstelige

– Det er bare helt forferdelig, begynner Gundersen.

Først da hun skulle følge sønnen til skolen morgenen etter angrepet, sank hendelsen for alvor inn.

Plutselig sprang en katt over veien og opp et tre. Hun forteller at en av de andre barna på vei til skolen skvatt av katten, og utbrøt: «Jeg trodde det var en med pil og bue».

– Det gjør inntrykk, sier Gundersen.

STILLER OPP: Telefonen til Turid Gundersen har ringt i et kjør siden «byen hennes» ble snudd på hodet onsdag kveld. Hun prøver å stille opp for alle som kontakter henne.

Samtidig som hun har brukt mesteparten av dagen på å være der for andre som trenger det, kjenner hun selv tragedien på kroppen.

En av de avdøde var en bekjent.

– Alle er sjokkerte. Lille Kongsberg, at det kunne skje her, sier hun.

Siden onsdag kveld har telefonen hennes plinget konstant. Mange er engstelige og trenger noen å snakke med, forteller Mental Helse-lederen.

– Men mange er også opptatt av hvordan en sånn løs kanon som han ikke har blitt fanget opp av systemet.

Hun lurer på hvor stor sjanse for at det kan finnes flere der ute som trenger hjelp, og derfor er farlige for samfunnet.

– Han burde blitt fanget opp.

– Det er så feigt

En av dem som møtte opp, var Leon Michael Larsen (50).

– Jeg har ikke sovet så godt i natt, for å si det sånn, sier han til VG.

– Det er noe med måten det ble gjort på. Det er så feigt. Man hører om noen bruker skytevåpen, da løper jo folk og får helt panikk.

VIL HA BEDRE VERN: Leon Michael Larsen (50) forteller at det er mange flinke som jobber med psykisk helsevern i Kongsberg, men synes samtidig det er dumt at tilbudet har blitt kuttet i de siste årene.

Selv om han presiserer at ingenting kan forsvare de grusomme handlingene, synes han det er trist å tenke på at flere ting peker på at gjerningsmannen kan ha slitt psykisk.

– Sliter man, får man kanskje hjelp i noen måneder, og så er det ut igjen, sier Larsen, som selv har kjent på det å være langt nede.

– Det har vært så grådig svart iblant, at man blir skremt av egne tanker.

Politiet jobber ut fra flere teorier rundt gjerningsmannen og hva som var motivet for drapene. PST har blant annet sagt at handlingen fremstår som et terrorangrep.

– Nei, dette må jo være tull!

Ved siden av nikker 76 år gamle Karin Hamre engasjert.

Hun har vært frivillig på det lokale Mental Helse-senteret i snart 26 år, men akkurat i kveld var det ekstra viktig for henne å være her.

I løpet av de nesten seksti årene hun har bodd i Kongsberg, kan hun ikke huske at noe har rystet den lille byen slik som nå.

– Det er liksom helt uvirkelig, vi skjønner det jo ikke ordentlig at det går an, også med pil og bue. «Nei, dette må jo være tull», tenkte jeg først.

– UVIRKELIG: 76 år gamle Karin Hamre flyttet til Kongsberg da hun var 18 år gammel. Hun forteller at denne ukens hendelse skriver seg inn i historiebøkene som dypt tragisk.

Hun tror det viktigste menneskene i byen kan gjøre nå, er å prate om det som har skjedd.

– Sånn som vi gjør her nå, det er veldig viktig.

Det er fortsatt ukjent hvilket motiv gjerningsmannen hadde, og det skal utredes hvorvidt han var tilregnelig da han begikk drapene.

Hamre påpeker uavhengig av dette at det er stort behov for å bedre det psykiske helsevernet. Hun mener det er avgjørende for å unngå at noen faller utpå.

– Jeg håper så inderlig at den nye regjeringen gjør noe med det. Det er vårt største ønske nå.

Traff gjerningsmannen på polet

En annen som møtte opp på åpent hus, var 38 år gamle Kamilla Kaumsdal. Hun forteller at hun var like ved å havne midt oppi kaoset onsdag kveld.

– Jeg var på Coop-butikken like før klokken 18, bare 5–10 minutter før det skjedde, forklarer Kaumsdal.

Kort tid etter, leste hun om dramatikken som utspilte seg i butikken hun nettopp hadde besøkt.

Det var imidlertid ikke før de første bildene av gjerningsmannen dukket opp i media, at 38-åringen innså at hun hadde truffet på ham dagen før han slo til.

NÆRE: Kamilla Kaumsdal, nummer to fra venstre, møtte gjerningsmannen på polet dagen før han slo til. Hun var også på Coop like før dramatikken brøt ut.

Hun forteller at hun la merke mannen på polet fordi han fordi han fremsto som nervøs.

– Jeg fikk litt støkk i hjertet. Jeg er glad for at jeg ikke gikk tur rundt i området sånn som jeg pleier å gjøre.

– Jeg er glad for at jeg lever, tilføyer hun.