LÆRER FENGSLET: Den overgrepssiktede læreren i Bergen ble varetektsfengslet i fire nye uker i Hordaland tingrett fredag.

Overgrepssiktet lærer fengslet i fire nye uker

BERGEN (VG) Læreren som er siktet for overgrep mot flere mindre mindreårige i Bergen, ble fredag varetektsfengslet i fire nye uker.

Av Frank Haugsbø

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det går frem av en kjennelse fra Hordaland tingrett. Mannen ble fengslet med brev- og besøkskontroll.

Politiadvokat Celin Hauge Andersen opplyste til VG onsdag at politiet ville begjære siktede varetektsfengslet i fire nye uker, primært på grunn av bevisforspillelsesfare.

Politiadvokaten opplyste at politiet fortsatt er i en tidlig fase og at de av hensyn til den videre etterforskningen ikke kan gå nærmere inn på denne konkret, utover det politiet tidligere har gått ut med av opplysninger.

– Vi har foretatt flere etterforskingsskritt i løpet av inneværende fengslingsperiode. Det er blant annet tatt en rekke avhør og gjort undersøkelser rundt digitale spor, skrev hun i en e-post.

Hauge Andersen sa onsdag at siktelsen mot mannen er uendret.

Det var torsdag 30. september politiet mottok melding om at en elev var utsatt for et mulig seksuelt overgrep av en ansatt ved skolen. Ifølge politiet skal overgrepet ha skjedd på skolens område.

Mannen ble pågrepet og siktet i løpet av noen få timer, og 2. oktober ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for flere forhold, blant annet voldtekt av barn under 14 år. Siktelsen omfatter flere fornærmede, har politiet bekreftet.

Gjennom etterforskningen har det kommet frem opplysninger om flere mulige fornærmede, men politiet har ikke gått ut med hvor mange fornærmede det er snakk om.

Læreren som er siktet hadde jobbet ved skolen i under ett år da han ble pågrepet. Ifølge rektor hadde han nylig fått jobb som kontaktlærer på barnetrinnet, som betyr at han hadde kontaktansvar for en gruppe av elever.

På fritiden har mannen i flere år vært leder for en ungdomsgruppe i et idrettslag i Bergen.

VG har ikke fått kontakt med forsvarer Einar Råen eller politiadvokat Celin Hauge Andersen fredag ettermiddag.