HØY RISIKO: To personer omkom i en MC-ulykke i Gjesdal i juni.

Ekspert om ulykkessommeren: − Trenden er nedadgående

Det er særlig ett viktig spørsmål vi må stille, mener trafikkekspert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mediene har de siste månedene fortalt om den dramatiske økningen i antall dødsulykker i trafikken.

82 personer har mistet livet på norske veier foreløpig i år. Til sammenligning omkom 80 personer i trafikken totalt i hele fjor.

Ser vi egentlig en skremmende trend, eller er dette den sørgelige normalen?

Det har blitt spekulert mye i hva årsakene til økningen kan være – og blitt satt spørsmålstegn ved hvilke tiltak som bør iverksettes.

Statens vegvesen har hatt krisemøter etter «skrekk-månedene», og samferdselsministeren har omtalt utviklingen som «urovekkende».

Ikke minst er flere bekymret for hvordan det totale ulykkesbildet vil se ut for 2022 dersom trenden fortsetter.

FØLGER MED: Det har vært et plutselig hopp i dødsulykker denne våren. Forsker ved Transportøkonomisk institutt forklarer hva som kan være årsaken. Her fra en ulykke i 2020 på E6 ved for Støren, hvor ingen omkom.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), Tor-Olav Nævestad, mener man må spørre om vi ser en reell økning (altså at den underliggende trenden er økende), eller om «ulykkessommeren» kun er en tilfeldig variasjon.

– I 2021 mistet 80 personer livet i trafikken – det var et rekordlavt tall. Uvanlig få dødsulykker i 2021 er en av hovedårsakene til at vi har historisk høye tall i år, sier han til VG.

I perioden januar til juni 2022 var det 63 omkomne i trafikken, dobbelt så mange som i samme periode i 2021. Men tallene for 2019 og 2020 var derimot ikke så mye lavere enn i 2022, med henholdsvis 46 og 50 omkomne i trafikken januar-juni.

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

EKSPERT: Tor-Olav Nævestad er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Det store bildet

Antall dødsulykker i trafikken gikk ned med 71 prosent fra 2000 til 2020. I samme periode økte trafikken med 35 prosent, viser tall fra Statens vegvesen.

– Ser vi på antall dødsulykker i norsk trafikk over tid, ser vi en klar nedadgående trend, forklarer Nævestad.

Forskeren forteller når vi ser på antall dødsulykker i trafikken over tid, så ser vi at antallet dødsulykker varierer per måned.

– Fordi antall dødsulykker i trafikken per måned er lavt, må vi forvente en variasjon rundt den generelle nedadgående trenden, sier Nævestad.

TRAFIKKULYKKE: Motorsyklister utgjør en uvanlig stor andel av døde i trafikken i år.

Best i verden

Norge har verdens beste trafikksikkerhet. I 2016 fikk vi en pris for den store nedgangen i dødsulykker i trafikken av European Transport Safety Council (ETSC).

– De seks siste årene har antall drepte i trafikken per million innbyggere ligget på omtrent 20 i Norge, mens snittet i Europa har vært på rundt 50 drepte i trafikken per million innbyggere, opplyser Nævestad.

Nævestad mener det er nærliggende å se på nabolandet Sverige som konkurrerer med Norge om verdens beste trafikksikkerhet.

– De hadde en betydelig økning i antall dødsulykker i 2018 og så gikk det ned igjen i 2019.

«Corona-effekt»?

Nævestad mener det nok vil være like interessant å forsøke å forklare hvorfor ulykkestallene var så lave i 2021, som å forsøke å forklare økningen i år.

– Dette handler nok hovedsakelig om små tall og tilfeldige variasjoner rundt en generell nedadgående trend. Når man i en periode har hatt et unormalt lavt antall (godt under langsiktig gjennomsnitt), så må man forvente en økning i etterfølgende periode (nærmere langsiktig gjennomsnitt) og omvendt, sier han.

Flere, deriblant Statens vegvesen og Trygg Trafikk, har pekt på corona og post-corona som mulige årsaker til økningen.

Nævestad mener det er en utfordring med den forklaringen.

– Det var corona og post-corona i fjor også, og da hadde vi rekordfå dødsulykker i trafikken. Dessuten skulle man tro at mer norgesturisme i fjor bidro til mer kjøring her i landet og flere ulykker. Men det er helt klart interessant å undersøke, sier han.

LANG KØ: Vei stengt like før ulykkessted på E16 i mai ved Seimsvatnet i Voss.

– Én ulykke er én for mange

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen er i stor grad enig med Nævestad sett fra et statistisk ståsted. Rent metodisk er dette lave tall som gir store utslag.

Langtidstrenden er tydelig, og det er stadig lavere risiko på norske veier. Men Statens vegvesen er likevel urolige over utviklingen i år.

– Uansett metode eller tilfeldige variasjoner er én ulykke én for mange. Dette er alt annet enn tall og statistikk. Det handler om mennesker. Vi vil fortsette kampen mot ulykkene med uforminsket styrke i godt samspill med andre aktører, sier Vinje.

– Økningen vi opplever i 2021, er høyere enn på mange år, sier Vinje.

Snus trenden?

Mange lurer på om vi nå er vitne til at den gode trenden med lave ulykkestall brytes. Det er det for tidlig å si noe om, ifølge Nævestad.

– Før vi kan trekke noen konklusjoner, må vi vente noen måneder, antagelig år, til for å se på utviklingen. Så kan vi se nærmere på tallene og gjøre statistiske analyser for å vurdere hvordan utviklingen skal tolkes.

Nævestad mener uansett det er bra at vi får et økt fokus på trafikksikkerhet nå.

– Det er veldig viktig at det ropes varsku om utviklingen, og at man oppfordrer trafikantene til å være mer oppmerksomme, avslutter han.