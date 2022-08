TIPS: Politiet ønsker informasjon om den siktede mannen i 40-årene.

Politiet ber publikum om hjelp etter dobbeltdrapet på Otta

Politiet ber personer som har kjennskap til siktede etter dobbeltdrapet i Otta om å ta kontakt. – Vi ønsker alt av informasjon, sier politiet

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet i Innlandet ønsker mer informasjon om mannen i 40-årene som er siktet for dobbeltdrapet på Otta. Nå ber de publikum ta kontakt dersom de har opplysninger om mannen.

– Vi ønsker at de som har informasjon eller kjennskap til siktede, også forut for hendelsen, skal ta kontakt med politiet, politiadvokat Julie Dalsveen til VG.







– Vi ber altså både om opplysninger knyttet til hendelsen og annen informasjon knyttet til gjerningspersonen, legger hun til.

Politiet understreker viktigheten med å si at det er sentralt for etterforskningen å få «avklart forholdet rundt siktede som person».

– Vi ønsker alt av informasjon fra folk som har gjort observasjoner eller har kjennskap til vedkommende, sier Dalsveen.

Ingen nye avhør

Mannen i 40-årene ble avhørt onsdag. Det er ikke gjort flere avhør av siktede i dag, opplyser politiadvokaten.

– Det vil bli tatt flere avhør av vedkommende etter hvert. Vi vil vurdere når det er behov for det, avslutter Dalsveen.

Det var like over klokken 18 mandag at politiet fikk to separate meldinger om hendelsen som skjedde i et boligkompleks nær Otta sentrum i Gudbrandsdalen.

En av melderne var den drapssiktede mannen selv. Ut ifra opplysninger på stedet ble det funnet to døde personer i en leilighet. De avdøde er et eldre ektepar.

DOBBELDRAP: Det var på mandag at et ektepar ble funnet drept i Otta.

Full rettspsykiatrisk undersøkelse

VG er kjent med at den drapssiktede mannen har en historikk over flere år innen psykisk helsevern. Ifølge VGs opplysninger har han vært innlagt akutt, frivillig og under tvang ved ulike type avdelinger.

Statens helsetilsyn har mottatt to varsler knyttet til hendelsen på Otta - ett fra Sel kommune og ett fra spesialisthelsetjenesten. Helsetilsynet har så langt ikke besluttet om det skal opprettes tilsynssak.

På bakgrunn av de første observasjonene av siktede, vil politiet be om en full rettspsykiatrisk vurdering.

– Den siktedes familie er i dyp sorg for det som har skjedd, og har stor medfølelse med familien til ofrene, sa en talperson på vegne av den siktedes familie til VG onsdag kveld.