Fikk femdoblet strømregning: − Går ikke i lengden

Strømregninga spiser opp overskuddet til slakterforretningen i Kragerø. Nå må Roger betale 50.000 i måneden i strøm.

Roger Brubakken er fjerde generasjon som driver Brødrene Brubakken i Kragerø. I 2020 fylte slakterforretningen 100 år. Nå fortviler han over høye strømpriser.

– Det er klart, det er en femdobling. Før var det husleia som knakk bedrifter, nå er det staten, sier Brubakken oppgitt til VG.

Det var Kragerø Blad Vestmar som omtalte saken først.

Før betalte han rundt 10.000 kroner i måneden i strøm. Med de nye strømprisene har prisen gått opp til 50.000 kroner, og Brubakken forteller at dette ikke vil gå i lengden.

– Det tar hele bunnlinja. Vi får ikke noe å utvikle videre med. Vi er en bedrift med 10 millioner i omsetning, og med strømregninga som er nå må vi betale en halv million i året. Det er ganske mye penger for en liten bedrift. Om vi er heldige er det omtrent det vi har i overskudd, sier han.

SLAKTER: Brødrene Brubakken i Kragerø.

Sparer inn der man kan

Han har tatt innsparingsgrep for å bøte på prisøkningen. Blant annet har han sluttet å annonsere i lokalavisen.

– Jeg må spare på de stedene der det ikke går direkte ut over bedriften, og jeg kan ikke skru opp prisene. Da er det ingen som vil handle her.

For å produsere pølser er Brubakken avhengig av kjølerom, fryserom, kjøledisker og å kunne koke pølsene. Da funker det ikke med vedfyring, sier han.

– Jeg driver pølsemakeri og en slakterforretning. Da har jeg ikke masse varme på vinteren, for det skal ikke være for varmt. Det er ikke der strømmen brukes. Jeg kan rett og slett ikke produsere uten strøm.

BEKYMRET: Slakter Roger Brubakken sier strømregninga tar hele bunnlinja. LANG TRADISJON: I 2020 fylte slakterforretningen 100 år.

Nå håper han at det kommer en støtteordning for bedriften.

– Dette er ikke drivbart i lengden. Jeg synes det er merkelig at regjeringen ikke har gjort noe før. Prisen burde være lik over hele landet, slik at totalprisen for folk går ned. Det er ikke sør eller nord sin feil at det er kabler som går til utlandet, men det er staten som har satt seg selv i uføre, mener Brubakken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han forstår at situasjonen er utfordrende for bedrifter i sør.

– Regjeringen jobber med mulige ordninger som kan avhjelpe disse bedriftene allerede i høst. Samtidig arbeider regjeringen med å legge til rette for bedre og rimeligere fastprisavtaler, sier han.

Historisk har prisforskjellene mellom Norges fem prisområder vært relativt små, sier Vestre. I den ekstraordinære situasjonen vi opplever nå har det oppstått et betydelig prisskille mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge.

– En eventuell strømstøtteordning for bedriftene må vurderes i lys av den til enhver tid økonomiske situasjonen. Gitt at vi har den laveste arbeidsledigheten på mange år og det går veldig godt i store deler av norsk næringsliv, ja så godt at Norges Bank frykter overoppheting av norsk økonomi, må vi være varsomme med offentlig pengebruk, sier han.

– Det siste norske bedrifter trenger nå er rask renteoppgang, og derfor har vi så langt vært tilbakeholdne med nye tiltak som kan bidra til motsatt effekt av det vi alle ønsker.