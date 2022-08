DRAMATISK: 32 personer ble evakuert da et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen i mars 2019.

Installeres nå: Nytt system skal hjelpe folk ut av brennende tunneler

BERGEN (VG) Et nytt system for evakuering fra brennende og røykfylte tunneler installeres nå flere steder i Norge. Avanserte lydsignaler fra mange små høyttalere skal hjelpe folk ut dersom det begynner å brenne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi holder på å installere det i Flekkerøytunnelen i Agder og har fått bestilling på en tunnel til, Tromsøtunnelene, sier daglig leder og medeier i Trafsys AS, Terje Floor Heggeland, til VG.

Etter en rekke alvorlige tunnelbranner for noen år tilbake fikk det bergenske teknologiselskapet Trafsys, etter en forutgående konkurranse, bestilling av Statens vegvesen på å utvikle et nytt evakueringssystem.

Nå er systemet Evacsound, som er utviklet i samarbeid mellom Trafsys og programvareselskapet Norphonic, snart klart for å tas i bruk.

Trafsys og Norphonic har også hatt assistanse fra de to store norske forskningsinstituttene Norce og Sintef.

HJELPES UT: Systemet baserer seg på selvredning ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler.

Formålet med systemet er ifølge Statens vegvesen å lose folk ut på en trygg og effektiv måte ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler.

Heggeland sier testene som er utført ved Sintef viser svært lovende resultater.

– Testene viser at 91 prosent valgte riktig retning hvis de fikk tilleggsinformasjon om å følge lyd. Dette viser at lyd er et meget godt supplement for å hjelpe folk å evakuere i en brannsituasjon.

Han regner med at systemet på sikt vil bli installert i flere norske tunneler.

– Vi har også planer for å markedsføre dette i Europa. Vi ser helt klart et potensial for dette produktet, som har en unik funksjonalitet det ikke finnes maken til i dag.

SLO ALARM: 32 personer ble evakuert da en buss med kinesiske turister begynte å brenne inne i Gudvangatunnelen i 2015. Fire personer ble skadet.

De siste årene har det vært flere alvorlige tunnelbranner i Norge.

I mars 2019 ble 32 personer evakuert og flere sendt til sykehus etter at et vogntog tok fyr i en dramatisk brann i den 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen i Aurland kommune i Vestland.

I august i 2015 tok en buss fyr i Gudvangatunnelen. Da ble fem personer sendt til sykehus, fire av dem med alvorlige røykskader.

I august 2013 ble 24 japanske turister reddet ut fra samme tunnel, etter at det begynte å brenne i en trailer. Totalt ble 75 personer evakuert under dramatiske omstendigheter.

Det har også vært flere alvorlige branner i Oslofjordtunnelen.

Les også Tilhenger med bensin eksploderte i undersjøisk tunnel SKATESTRAUMTUNNELEN/OSLO (VG) En tilhenger med 16.500 liter bensin krasjet og eksploderte da den løsnet fra trekkvognen…

Seksjonssjef Lisa Bakken Vikan i Vegdirektoratet sier at arbeidet med å utvikle et nytt evakueringssystem ble igangsatt fordi man så behov for å styrke sikkerheten for trafikanter og redningsmannskapene ved hendelser i lange ettløps veitunneler.

– I toløpstunneler er det bedre tilrettelagt for selvredning i form av evakuering i nødutganger til det andre tunnelløpet.

INSTALLERES: Det nye evakueringssystemet skal nå installeres i to norske tunneler. Bildet er fra en nedlagt testtunnel i Åndalsnes.

Bakken Vikan sier at det hovedsakelig er visuelle løsninger som benyttes i dagens tunnelevakueringsløsninger.

– Ulempen med disse er dårlig ytelse ved lav sikt, for eksempel ved røykutvikling. Vi er også kjent med at noen av dagens lydsystem har svakheter i form av ekko, dødsoner eller støy. Nye digitale kommunikasjonsløsninger som Evacsound vil kunne ta hensyn til de krevende lydforholdene man har i en tunnel.

Info Slik fungerer systemet Systemet tar utgangspunkt i utfordringene knyttet til en selvredningssituasjon. Formålet med EvacSound er, på en trygg og effektiv måte, å lose de som befinner seg i tunnelen ut ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler. Ved brann detekterer systemet automatisk hvor i tunnelen brannen har oppstått og beregner ut fra dette hvilke signaler som skal formidles til personer i tunnelen avhengig av hvor disse befinner seg. EvacSound skiller seg fra eksisterende PA-systemer ( «Public Announcement») på en rekke områder. Man vil blant annet legge vekt på menneskelig intuisjon i utformingen av rettledningssignalene som systemet sender ut. Dermed vil systemet fungere uavhengig av trafikantenes språklige og kulturelle bakgrunn. Systemet skal være selvkalibrerende, uten dødsoner, og kompensere for fysiske parametere som kan forringe kvaliteten på de utsendte signalene. I tillegg åpner systemet for toveiskommunikasjon mellom tunnel og veitrafikksentral. Operatør kan dermed målrettet respondere på rop om hjelp eller lignende og presist geleide redningspersonell til riktig sted raskt og effektivt. (Kilde: Statens vegvesen) Vis mer

Ifølge Bakken Vikan har Vegdirektoratet vært involvert i innovasjonspartnerskapet som ble inngått i 2019 for utvikling av Evacsound.

– Frem til nå har testingen av Evacsound foregått i testtunneler som ikke er tilgjengelige for trafikantene. Det at løsningen nå skal installeres i to eksisterende veitunneler, kan være med på å øke sikkerheten for trafikantene.

I dagens veinormal for veitunneler (N500 veitunneler) er det krav til montering av PA-system (høyttalersystem) for alle tunneler med en lengde over 3 kilometer med mer enn 4000 biler i døgnet. Det samme kravet gjelder for tunneler over 5 kilometer med mer enn 300 biler i døgnet.

– Dette er ikke et nytt krav, kun noe omformulert fra tidligere utgaver av veinormalen. I tillegg er det krav til sammenhengende evakueringsbelysning i alle tunneler.

Les også Skremt av tunnelbranner: Vil stoppe undersjøiske tunneler Livstruende tunnelbranner gjør at Norges Lastebileier-Forbund vil stoppe nye undersjøiske tunneler, og heller utrede…

Hun sier at det på sikt kan komme strengere krav til evakueringssystemer i tunneler.

– Foreløpig er det ikke krav til et system som leverer alt det Evacsound leverer, men vi vil vurdere om det skal inn som krav i regelverket når pilotperioden er over og man har fått erfaring med systemet i praksis.

Bakken Vikan presiserer at veinormalen kun gjelder ved bygging av nye veitunneler.

REDDET UT: 32 personer ble evakuert da en buss med kinesiske turister begynte å brenne inne i Gudvangatunnelen i august 2015. Fire personer ble skadet.

«Veinormaler» er ifølge Statens vegvesen et samlebegrep som innbefatter både veinormaler hjemlet i veiloven, normaler hjemlet i veitrafikkloven/skiltforskriften og normaler hjemlet i bruforskrift for fylkesvei.

– For eksisterende tunneler er det ikke krav om å følge veinormalen, men alle eksisterende veitunneler over 500 meter skal oppdateres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Dette betyr at et slikt system som Evacsound ikke er et krav, men vil kunne tjene som et risikoreduserende tiltak i eksisterende tunneler. Dette blir en totalvurdering i forbindelse med risikoanalysen for hver enkelt tunnel.