FHI-DIREKTØR: Camilla Stoltenberg er hovedpersonen i NRK-journalist Lilla Sørviks bok, som følger hennes perspektiv gjennom coronatiden.

Ny bok: FHI-direktøren ble kalt inn på teppet hos Bent Høie

Ifølge en ny bok mislikte helseministeren at FHI hadde sagt klart nei til AstraZeneca. Boken beskriver også et heftig oppvaskmøte med Espen Nakstad om barnesmitte.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har vært i mange møter med Høie, men det var et spesielt møte. Det var et stort dilemma, og jeg har ingen problemer med å se at det var en vanskelig sak for regjeringen, sier Camilla Stoltenberg.

Boken «Året som aldri tok slutt», skrevet av NRK-journalist Lilla Sølhusvik, har fulgt FHI-direktørens perspektiv under pandemien kronologisk frem til juni i år.

Et av kapitlene er om den hektiske perioden der FHI landet på at de ville skrote AstraZeneca-vaksinen, som hadde blitt knyttet til alvorlige blodpropper.

Da FHI leverte sin anbefaling, førte det ifølge boken til at helseministeren kalte inn til et møte dagen etter - der han sa at han mislikte at FHI konkluderte med å ta vaksinen ut, og mente de heller burde vært mer åpne og overlatt det til politikerne. Det kom som en overraskelse på Stoltenberg:

– Jeg ble litt forvirret. Inntil da hadde det vært tydelig vektlagt fra politikernes side at alt som hadde med vaksinasjonen var så faglig, og at de ville følge våre råd - eller det de den gang kalte våre beslutninger. Mens jeg var nok mer opptatt av at det hele veien også hadde politiske aspekter. Plutselig snudde det, og de ble opptatte av at vaksinesakene hadde sterke politiske aspekter som det var viktig at vi forstod.

Les også: FHI måtte endre pressemeldingen under pressekonferanse.

Stoltenberg understreker at hun egentlig er enig. Hun sier hun mener alle de andre beslutningene rundt vaksinasjonsprogrammet – som at man skulle prioritere de eldste først, og hvordan vaksinene skulle fordeles i landet – også har vært både politiske og faglige, og at skillet ikke er skarpt.

– Skjedde det et skifte etter AstraZeneca, der det ble tydeligere at det var politikk i dette?

– Nei, ikke for FHIs del, men det ble kanskje mer tydelig for omgivelsene vil jeg tro. Det vet jeg ikke.

Les Høies svar lenger nede i saken.

Oppvaskmøte med Nakstad

VG har tidligere skrevet om hvordan uenighet om hvem som skulle gjøre hva førte til mye bråk mellom FHI og Helsedirektoratet i begynnelsen av pandemien - noe som var et viktig tema for Koronakommisjonen i april.

Ifølge boken skjedde også et hittil ukjent «oppvaskmøte» med assisterende helsedirektør Espen Nakstad i fjor sommer. Det står at møtet utartet seg til en heftig diskusjon, som flere av de andre tilstedeværende opplevde som «ubehagelig».

Nakstad hadde kommet med et utspill om at barn blir syke og smitter på samme måte som voksne, samtidig som FHI basert på samme rapport kom med en uttalelse om kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen var styrket.

– Hvorfor ble det oppvaskmøte av det? Er det ikke bra med faglig uenighet om dette også?

– Dette var en av de mange gangene vi har hatt faglige diskusjoner, som er helt greit og naturlig. Denne gangen kom det nokså motstridende signaler fra helsemyndighetene rundt skolestart og det var vanskelig for foreldre, barn og hele utdanningssektoren å vite hva og hvem de skulle tro på. Det måtte vi forsøke å rydde i sammen, sier Stoltenberg.

Hun sier det er fagfolk med sterkt engasjement, dedikasjon og faglig styrke i begge etatene som har tjent oss godt gjennom over halvannet år

– Det blir selvsagt også tydelig når de er uenige seg imellom. Det kan være ubehagelig. Noen ganger, som denne, kreves samtaler der vi finner ut hvor vi er uenige, og forsøker å bli enige om hvilke konsekvenser det skal ha for de rådene vi gir befolkningen. Det gjorde vi også her.

HELSETOPPER: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg understreker overfor VG at FHI og Helsedirektoratet har fått til å samarbeide hele veien, og i overveiende grad har vært enige.

Hun sier også at hun synes Espen Nakstad har gjort en kjempegod jobb med å forklare råd og regler for befolkningen i media, som hun er takknemlig for.

Mener det bør ryddes i rollene

Men Stoltenberg sier også at hun mener det fortsatt er uavklarte roller mellom Helsedirektoratet og FHI, og at det bør ryddes opp i.

– Vi kunne brukt kreftene mer effektivt, som jo er et stort behov. Det tenker jeg er det viktigste. Det er slik at både de og vi gir råd, til dels på overlappende områder.

I boken trekkes det frem en rekke eksempler på dobbeltarbeid, hastverk og samarbeidskluss. Blant annet:

At spørsmålet om skolestenging og smitte blant barn var og ble et stridstema, og blant annet førte til en krass epostutveksling mellom FHI-forsker Pål Surén og Nakstad i mars, som DN tidligere har omtalt.

Irritasjon over dobbeltarbeid og hastverk, der de to aktørene har endt opp med å jobbe med de samme tingene parallelt. VG har tidligere omtalt et notat fra senvåren i fjor som ramser opp slike problemer

Helsedirektoratet uttalte seg om flere aspekter ved vaksinasjonsprogrammet, selv om de hadde en beskjeden oppgave som begrenset seg til å skaffe sprøytespisser og medisinsk utstyr til kommunene. «Det irriterte ansatte på FHI», ifølge boken.

FHI fikk lille julaften et oppdrag med en frist på to timer på å vurdere et system for obligatorisk grensetesting, som skulle iverksettes i julen, etter at både Bent Høie og Espen Nakstad hadde avvist ideen mange ganger blant annet i mediene. Dette ble ifølge boken beskrevet som «amatørmessig» av FHI-overlege Preben Aavitsland.

ENDRET SEG: Camilla Stoltenberg sier hun oppfatter FHI og Helsedirektoratet er mer enige om smitterisiko og smittespredning blant barn i dag, men at det er et av temaene det har vært uenighet om.

Ifølge Stoltenberg har det vært litt uklart for FHI hva som ligger i Helsedirektoratets koordinerende rolle. FHI har ment at de burde komme med smittevernfaglige vurderinger, før direktoratet eventuelt gjør tilleggsvurderinger.

– Det er ikke helt klart etter smittevernloven. Så det er ikke rart at problemer med dobbeltarbeid og hastverk oppstår.

Stoltenberg sier at i den grad hun har vært opptatt av hvem som har sagt hva i media, handler det om at det skal være forståelig for folk hvem som har hvilket ansvar og unngå unødig forvirring. For eksempel da FHI meldte om at det var utbrudd med mutert virus og en uoversiktlig situasjon i Nordre Follo i vinter, og jobbet frem en situasjonsforståelse og tiltakspakker raskt.

– Det at Helsedirektoratet tok dette ut i media alene mener jeg bidro til en uklarhet om ansvarsfordelingen og rollefordelingen oss imellom, og den uklarheten skulle jeg gjerne vært foruten. Men det handler ikke om at det ikke er viktig at de er på banen – det har først og fremst vært et godt samarbeid som har fungert.

Høie: - Aldri vært tvil

Helseminister Bent Høie sier til VG han er overrasket over at møtet om AstraZeneca kom overraskende på Camilla Stoltenberg.

– Jeg mener at det er deres rolle å komme med en anbefaling - men det er ikke de som konkluderer. Det har det aldri vært tvil om. Slik det fremstilles i boken kan det virke som om det var en overraskelse at dette spørsmålet skulle konkluderes politisk.

– Det er vanlig at vi også har møter med FHI og Helsedirektoratet i etterkant av at de kommer med råd. Dessuten, det å ta AstraZeneca ut av programmet kunne få store konsekvenser, fordi det fort kunne føre til det samme for Janssen-vaksinen. Mitt anliggende var å være trygg på at regjeringen hadde et godt faglig grunnlag når vi skulle følge en sånn anbefaling, sier han.

Han avviser at regjeringen ikke har vært like tydelig på at andre vaksinebeslutninger også er politiske hele veien, men sier at de også er faglige. Derfor sier han at regjeringen har lagt sterk vekt på de faglige vurderingene, og at det heller ikke var aktuelt å overprøve FHIs anbefaling her - men å få en ny vurdering fra en annen faggruppe.

HELSEMINISTER: Bent Høie mener regjeringen hele veien har vært tydelig på at vaksinespørsmål er både faglige og politiske.

– Rollene har blitt avklart

Høie sier også at det ikke er noen vei utenom at det oppstår uenigheter eller diskusjoner om roller når man står i en krevende situasjon over lang tid.

– Vi mener at rollene har blitt avklart, og mitt utgangspunkt er at rollene i dag er fordelt fornuftig. Så vil det komme en sluttevaluering på dette, men resultatene i dag viser at dette var en fornuftig måte å håndtere pandemien på, sier han.

– Helsedirektoratet og FHI har ulike roller og kompetanse, og det mener jeg har vært en styrke for oss i håndteringen av pandemien. Direktoratets kunnskap om helsetjenesten må inn i totalvurderingene, fordi det ikke bare handler om det rent smittevernfaglige, men også hva som er praktisk mulig å gjennomføre.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad gir en overordnet kommentar til boken:

– Jeg har ikke lest boka, men jeg håper den yter fagmiljøene i FHI, Helsedirektoratet og helsetjenesten rettferdighet, skriver han i en epost.

Det gjør også helsedirektør Bjørn Guldvog, som peker på at flere av disse spørsmålene kom opp og er omtalt i forbindelse med Koronakommisjonens rapport.

– Nå er Koronakommisjonen i gang med den siste fasen av pandemien, og når pandemien er over må vi prioritere å se hvordan vi skal arbeide med krisehåndtering videre, både alene og i samarbeid med andre.