Advarer 2022-russen Russebusser over hele landet tegnet kontrakter med samme sjåfør og betalte store forskudd. Det var bare et problem. Ivar Brandvol Av Publisert 28. september, kl. 10:20 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Det ble en kostbar lærepenge i russetiden for oss, sier Philip Hesland på «Afterlife 2021». Slå på lyd Neste side (3) Forrige side (1)

Advarer 2022-russen etter penge-strid

LØRENSKOG: Russen på «Afterlife 2021» måtte hyre inn ny sjåfør da den opprinnelige aldri dukket opp. Det er den nye sjåføren som er med på dette bildet.

Russebusser flere steder i landet fikk problemer da sjåføren aldri dukket opp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viste seg at han var booket som fast sjåfør både i Stavanger, Larvik, Ålesund og Oslo/Lørenskog.

Lørenskog-russen på «Afterlife 2021» skulle hente bussen om morgenen den 14. mai.

Stusset på corona-beskjed

Kvelden før sendte sjåføren sms om at han hadde fått påvist corona.

– Vi måtte hyre inn en ny sjåfør for hele russetiden i all hast. På så kort varsel ble prisen ekstra høy. Det ble en kostbar lærepenge i russetiden for oss, sier Philip Hesland.

«Afterlife 2021».

Han sier at de stusset over måten de fikk corona-beskjeden på og ba om dokumentasjon, uten at de fikk det.

Hesland opplyser at de betalte inn totalt 70.000 kroner i forskudd til sjåføren. VG har sett kontrakten sendt fra sjåføren.

– Vi har ikke fått igjen en krone. Vi ønsker å advare kommende russ. Det er noen nyttige grep man kan ta for å beskytte seg mot slikt. Vi signerte en detaljert kontrakt, men vi burde ikke betalt så mye i forskudd. Det er et råd fra oss til kommende russ, sier Hesland.

Fikk seg en overraskelse

Overraskelsen var stor da de via annen russ fikk vite at mannen også var booket som fast sjåfør av en rekke andre busser, spredt over hele Norge.

STAVANGER: «Wild Card 2021» sier de er lurt.

– Det er vanskelig å forstå hvordan sjåføren kunne være minst fire steder i Norge i samme russetid, sier Hesland.

I Stavanger skjedde nesten det samme, ifølge russen på «Wild Card 2021».

– Han skulle kjøre bussen vår morgen den 11. mai, men skrev melding klokken 04 samme natt at han akkurat hadde fått corona og ikke kunne kjøre likevel, sier Mikkel Flesjaa og Vetle Skrede.

Sjåføren sier han har ingenting å skjule

Til VG har sjåføren fortalt på telefon at han ikke har noen ting å skjule. Han gir uttrykk for at han har et firma med flere sjåfører, men at han ble rammet av corona.

Han sa også på telefon at han ønsket å diskutere saken med en advokat, før han ville uttale seg, men etter dette har han kun svart på SMS at all info fra russebussene i denne saken er feil. Han har ikke konkretisert hva han mener er feil, ei heller opplyst navnet på advokaten. VG har gjort gjentatte forsøk på å få sjåføren i tale.

Sjåføren er per i dag kun registrert med et enkeltmannsforetak.

Ifølge en kjennelse fra en tingrett i Sør-Norge ble sjåføren slått personlig konkurs i juni 2020 på grunn av manglende innbetaling av skatt og merverdiavgift til staten.

– Kontrakt på 24 netter i Stavanger

Russebussen «Wild Card 2021» i Stavanger inngikk avtale med sjåføren 15. desember i fjor, og innbetalte et forskudd på halvparten av de 64.000 kronene sjåføren skulle ha.

– Vi tegnet kontrakt på 24 netter med rulling over en 5,5 ukersperiode. Vi stusset litt over at sjåføren var bosatt i en helt annen kant av landet, men han sa at han ville leie seg en arbeidsbrakke i denne perioden mens han var i Stavanger, sier Flesjaa og Skrede.

VG har sett den signerte kontrakten. Den gir også russen rett til refusjon ved covid-smitte eller hvis pandemien skulle forskyve russetiden.

De har følgende råd til neste års russ:

– Sjekk at sjåføren har gode referanser fra russen året før. Og ikke forhåndbetal.

ÅLESUND: «Galehuset 2021» sier de er lurt.

Har du nylig vært russ og har opplevd noe lignende? Tips oss her

VG har vært i kontakt med russebussene i Ålesund og Larvik, som forteller tilsvarende historier.

– Vi betalte 65.000 kroner men har ikke fått noe tilbake. Sjåføren dukket aldri opp, han ga beskjed to-tre dager før oppmøte at han likevel ikke kunne. Vi fikk det travelt med å finne ny sjåfør, sier Martin Hauge på Ålesund-bussen «Galehuset 2021».

Martin Hauge

Nicolai Holtan på Larvik-bussen «Sosa 2021» sier de heller aldri så noe til sjåføren.

– Vi betalte 72.000 kroner for at han skulle være fast sjåfør for oss i Larvik gjennom hele russetiden. Han dukket aldri opp og vi fikk aldri igjen pengene, sier Holtan.

LARVIK: «Sosa 2021».

– Tips til neste års russ: Betal aldri på forskudd, sier Nicolai Holtan.

Får bistand

Stavanger-russen representeres nå av «Barnas jurist» i Kirkens Bymisjon. Teamleder Hannah Tørres sier at de har valgt å prioritere denne saken.

– Ut ifra de opplysningene vi har om denne saken fremstår det som russegruppene er utsatt for bedrageri ettersom det ser ut til at gjerningspersonen har hatt til hensikt å motta penger fra flere russegrupper for den samme tjenesten, uten å innfri avtalen med noen. I tillegg til at forholdet er straffbart vil våre klienter også, etter vår vurdering, kunne kreve erstatning fra sjåføren, sier hun.

Hannah Tørres er jurist i Kirkens Bymisjon og teamleder i avdelingen «Barnas jurist» som bistår ungdom som kommer i vanskeligheter.

Deler råd til russen

Hannah Tørres skryter av at russen i denne saken har tatt noen forholdsregler, og inngått skriftlig avtale. Bussen hun representerer har i tillegg kun betalt inn et depositum, i motsetning til flere andre busser som har betalt sjåføren betydelige beløp.

– Dersom de ikke hadde hatt skriftlig avtale ville det vært langt vanskeligere å holde sjåføren ansvarlig. Dersom de hadde forhåndsbetalt alt, ville også det potensielle tapet vært større. Vi vil anbefale alle som skal kjøpe tjenester om å følge dette eksempelet: Få en skriftlig avtale og ikke utbetal full kjøpesum i forkant. Gjør gjerne også en referansesjekk av tilbyder, sier Tørres.

Hun er ikke overrasket over historiene russen forteller om svindel og svindelforsøk. Kirkens Bymisjon har bistått en rekke unge i lignende saker, ifølge Tørres:

– Det er utrolig trist at unge mennesker får en knekk i tilliten til andre mennesker på denne måten. Ungdommene forteller at de har blir lurt for egenopptjente penger de har jobbet hardt for. Penger som skulle gå til en viktig brikke i feiringen som de har gledet seg til lenge. Det er leit, men dessverre ikke overraskende.