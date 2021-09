Alliansen med nye skolestunt

Partiet Alliansen dukket opp på de to videregående skolene Skedsmo og Lillestrøm fredag. – Provoserende, sier elev Jannat Shahzad (18).

Publisert: Nå nettopp

– Det eskalerte fort. Plutselig hørte vi masse roping fra en sirkel på fem til ti personer, forteller Jannat Shahzad (18) som var til stede på Lillestrøm VGS da to representanter fra partiet dukket opp.

En av representantene som kom til skolen var Hans Jørgen Lysglimt Johansen, leder for det ytterliggående og høyreradikale partiet Alliansen. Johansen sier til VG at formålet med besøkene var å oppfordre elevene til å takke nei til coronavaksine.

Tidligere denne uken hadde partiet et lignende stunt på Valler videregående skole i Bærum. Der dukket de opp med 500-lapper som de lokket elever med hvis de sa nei til coronavaksine. Dette blir de anmeldt for.

Rektor ved Skedsmo videregående skole, Wenche Rudshaug Kavli, forteller at partiet hadde med seg flygeblader og oppfordret elevene til å ikke ta vaksinen.

– En del elever synes det var ugreit at de plutselig dukket opp. Noen ble sinte, og noen lo av hele situasjonen, forteller hun.

Skolens ledelse ringte politiet med en gang, og ba Alliansen forlate skolens område. De to skal ha blitt på skolegården i rundt 20 minutter før de dro. Ledelsen er nå i dialog med politiet angående hendelsen.

NYTT SKOLESTUNT: Leder i Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, dukket opp på to nye skoler fredag. Der oppfordret han elevene til å ikke ta coronavaksinen.

Hevder de ble invitert

VG har snakket med Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som hevder at han ble invitert til skolene av elever som støtter partiets politikk.

Elev Jannat Shahzad omtaler situasjonen som kaotisk.

– For oss rundt var det provoserende å se de elevene som sto og jublet og ville ta bilde med de fra partiet.

Hun tror likevel ikke at budskapet til partiet festet seg hos de fleste.

– For de fleste av oss gikk det nok inn det ene øret, og ut det andre.

Også eleven Salma (17) var til stede. Hun forteller at mange ble sure, mens andre lo.

– Det var mange som syns det var morsomt at de kom fordi det de sier er så absurd, sier hun til VG.

Shahzad er tydelig på at hun synes det er greit å ytre det man ønsker, men synes det er rart at Alliansen valgte å oppsøke nettopp hennes skole hvor partiet kun fikk 14 stemmer under skolevalget.

Skolen tar avstand

Rektor ved Lillestrøm videregående skole, Øivind Sørlie, forklarer at partiet befant seg utenfor skolens område.

Han presiserer at skolen tar avstand fra Alliansens politikk, og at Lysglimt Johansen ikke er velkommen på skolens område. Fordi Johansen befant seg utenfor, ble han ikke bortvist.

TAR AVSTAND: Øivind Sørlie, rektor ved Lillestrøm videregående skole, sier at Hans Jørgen Lysglimt Johansen ikke er velkommen på skolens område.

– Da jeg ble gjort oppmerksom på at han var utenfor gikk jeg ut. Da hadde han allerede dratt igjen.

Sørlie snakket med elever som møtte Johansen utenfor skolen. Han opplever at de gjorde sine egne, klare vurderinger av situasjonen.

– Elevene er unge voksne, som tenker selv.

– Lillestrøm er en engasjert skole

Elevrådsleder ved Lillestrøm VGS Ashna Usman (17) var utenbys på seminar, og ikke til stede da Alliansen oppsøkte skolen i dag.

– Men jeg fikk det likevel fort med meg på Snapchat. Elevene la raskt merke til at de var der, forteller Usman.

OVERRASKET: Elevrådsleder ved Lillestrøm VGS, Ashna Usman, forteller at elevene på skolen ble overrasket da de så de to representantene fra Alliansen.

Ifølge Usman reagerer elevene forskjellig på Alliansens tilstedeværelse.

– Lillestrøm er en engasjert skole, så folk vet hvem dette er. Noen er negative til at de dukket opp, mens andre er positive.

Det som likevel går igjen er at elevene ble overrasket over at partiet dukket opp.