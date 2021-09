STILLE FØR STORMEN: Lørdag kl. 16 er det gjenåpning i Norge. Bildet fra Karl Johan i Oslo er tatt fredag.

Politiet forberedt på gjenåpning: − Man har jo vært innesperret i lang tid

Med folkefest landet over forventes det også flere oppdrag for politiet under gjenåpningen. Samtidig ønsker natteravnene flere frivillige.

Lørdag forventes det fullt festtrøkk langs hele Norge, etter at statsminister Erna Solberg under fredagens pressekonferanse kunne fortelle at landet åpner i dag klokken 16. Noen steder har politiet valgt å øke beredskapet, andre ser an utviklingen utover gjenåpningskvelden.

Politiet i Trondheim har den siste tiden hatt en god del oppdrag rundt ordensproblemer og feststøy, spesielt i bydelen Møllenberg. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen, sier at de riktignok er godt forberedt på en ny festhelg.







– Vi kjenner jo til at folk vil slå ut håret litt ekstra, så det skal vi nok takle.

– Godt forberedt

I Øst politidistrikt er de forberedt på at antall henvendelser kan øke under gjenåpningshelgen.

– Vi har økt beredskapen litt, forteller Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Han regner med at mange vil ta seg turen ut i løpet av lørdags ettermiddag og kveld.

– Man har jo vært innesperret i lang tid, så det er stor sannsynlighet for at det blir mye festbråk rundt omkring.

– Har du noen råd til festfolket?

– Det kan være lurt og begrense alkoholinntaket litt, så man ikke blir overstadig beruset. Det er lov og ha det moro og hygge seg, men vi i politiet ser alltid at det er alkoholinntaket som fører til at uønskede hendelser skjer.

– Vi har prøvd å få inn litt ekstra natteravner

I Oslo forbereder også natteravnene seg på en folkefest uten like. I hovedsak er det i sentrumsnære områder det forventes å være høy aktivitet utover kvelden og natten, forteller generalsekretær Lars Norbom.

– Det har vært lite folk i for eksempel Frognerparken natt til lørdag, noe som er et tegn på at folk nå rekker tilbake til utestedene, sier han.

Frem til nå har smittevernregler ført til at besøkende ved utesteder ikke slapp inn etter midnatt. Nå oppheves denne regelen.

– Det vil derfor bli en god del flere folk i gatene, når de ikke behøver å oppholde seg på samme utested hele kvelden.

Norbom understreker at de er til stede for alle som kan trenge assistanse eller noen å snakke med under festnatten, uavhengig av alder. Men å rekruttere frivillige er vanskelig, spesielt etter pandemien.

– Vi har prøvd å få inn litt ekstra natteravner fordi det skjer så mye nå, men vi sliter litt med å få inn nye frivillige. Vi har et stort behov nå som samfunnet åpner igjen, spesielt i Oslo sentrum. Det er en fin måte å komme seg ut på, og øke tryggheten i egen by.

Også i Trondheim er det behov og ønske for flere natteravner, forteller Karl Selgren. Han er fagansvarlig ved Kirkens Bymisjon Trondheim, som har ansvaret for koordineringen av natteravnene i Trondheim.

– En av grunnene til at vi ikke har så mye økt beredskap, er at vi ikke har flere frivillige å sette inn. Ett og et halvt år med pandemi har tæret hardt på de frivillige, og veldig mange har gått i dvale. Derfor håper vi på et rush av nye frivillige nå som samfunnet åpnes igjen.

Klar over utfordringene

I Agder-distriktet har politiet normal beredskap lørdag. Operasjonsleder Lars Hyberg understreker at de er klar over utfordringene som kan oppstå i løpet av kvelden og natten.

– Vi er forberedt på at det vil bli en god del oppdrag, men det har det også vært under pandemien. Forskjellen er at det primært har vært utrykninger til hjemmeadresser og privatfester, mens det nå vil bli mer aktivitet i sentrumsnære strøk.

Mange tyvstartet feiringen fredag, etter at nyheten om gjenåpningen var et faktum. Hyberg forteller at de riktignok har hatt en normal fredagsnatt.

– Det har selvfølgelig vært noe, men ikke mer enn på en normal fredag. Det vi ser at det skjer en dreining mot sentrumsproblematikk.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer, opplyser at de har et noe høyere beredskap utover kvelden og natten. På Vestlandet vil de se an utviklingen når det gjelder beredskap og bemanning.

– Vi tar fortløpende vurderinger i løpet av kvelden, og ser deretter om vi må sette inn ekstra mannskap, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatiana Knappen.