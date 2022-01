Apotekene ekspederer legemidler på 100.000 blå resepter hver dag - når Legeforeningen ikke aksjonerer.

Kroniske pasienter må betale for legeaksjon: − Konflikten kan ikke bli langvarig

En hvit resept blir aldri blå, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet og avviser Legeforeningens løsning. Det kan koste kronisk syke pasienter dyrt.

Av Sven Arne Buggeland

Legene aksjonerer mot blåreseptforskriften. Pasienter som før fikk dekket medisiner av folketrygden, sendes ut med hvit resept og må selv betale på apoteket.

Legeforeningen mener pasientene kan søke Helfo om å få pengene tilbake. Det avviser Ingvild Kjerkols departement i et brev til landets apoteker:

– Velger legen hvit resept, er konsekvensen at pasienten må dekke kostnaden for legemiddelbehandlingen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Hver dag utleveres normalt legemidler på ca. 100.000 blå resepter, ifølge Apotekforeningen.

Departementet skriver at det ikke er åpning i regelverket verkenfor at apotek eller Helfo i ettertid kan gjør resepten blå, om en lege først velger å forskrive på hvit resept:

– Det er derfor legen som må bekrefte at vilkårene for å forskrive på blå resept er oppfylt. Helfo har hverken rettslig adgang eller praktisk mulighet til å gjøre legens jobb.

Apotekforeningen står i krysspress mellom pasienter og leger.

– Denne konflikten kan ikke bli langvarig. Da blir pasientene påført store kostnader, sier fagdirektør i Apotekforeningen Hanne Andresen til VG.

Hanne Andresen er fagdirektør i Apotekforeningen.

Legeforeningen gikk tirsdag ut med en oppfordring til medlemmene om å begrense forskrivning av legemidler på blå resept til et minimum.

Legeforeningen aksjonerer mot at leger fra årsskiftet risikerer et personlig gebyr på mer enn 200.000 kroner, om de skriver ut resepter på feil grunnlag.

– Informerer feil

Apotekforeningen påpekte onsdag overfor 1000 apoteker at Legeforeningen feilinformerer.

Legeforeningen har i brev til pasienter skrevet at de skal spørre apotekene hvor mye ekstra de betaler når de ikke har blåresept – for så å kreve dette beløpet tilbake fra Helfo.

– Apotekene har ikke informasjonen vi trenger for å kunne gi slike opplysninger. Når resepten er hvit, ser vi ikke hva som er egenandeler, forklarer Andresen.

Apotekene henviser nå kunder tilbake til legen, om de har fått hvit i stedet for blå resept.

– Det er vanskelig for pasientene å forstå selve konflikten. Det er vanskelig for apotekene å veilede. Og det er et stort spørsmål om de får pengene tilbake.

– På pasientenes regning

Andresen sier at leger også spør apotekene om de kan gjøre om resepter fra blå til hvite.

– Det kan vi ikke imøtekomme, sier fagdirektøren.

Hun råder dem som har legemidler for en stund, til å vente med å ta ut flere til konflikten er over. Har de fått store mengder på hvit resept, kan apotekene levere ut mindre pakninger.

Apotekforeningen mener det raskt må avklares om pasientene som blir påført ekstra kostnader ved legenes aksjon, vil få utgiftene dekket.

– Hvis ikke, vet jeg ikke hva som skjer. Da er det en aksjon på pasientenes regning, sier fagdirektør Hanne Andresen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Legeforeningen uenig

Advokat i Legeforeningen Hanne Riise-Hansen skriver at organisasjonen mener pasientene har rett til stønad til viktige legemidlene, dersom de oppfylle vilkårene i folketrygdloven.

– Det er ikke et vilkår i loven at medikamentet må være skrevet på blå resept. Det er heller ikke et vilkår at retten til dekning av legemiddelutgifter er avhengig av et bestemt refusjonssystem, fremholder Riise-Hansen overfor VG.

Legeforeningen mener at så lenge det foreligger hvit resept forskrevet på forskriftsmessig måte, bør Helfo – på lik linje med legene – kunne vurdere hvorvidt pasienten har rett til å få kostnaden refundert.

– Vi har ikke mottatt noen informasjon om dette fra helsemyndighetene, ei heller sett at det foreligger noen juridisk betenkning om spørsmålet, skriver advokaten.

VG har siden onsdag spurt Helfo hvilke følger Legeforeningens aksjon vil ha for pasientene. Helfo er først i stand til å svare fredag.

Det er Stortinget som enstemmig har vedtatt den nye blåreseptforskriften.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt at departementet til våren foreslå en forskriftsendring, «slik at loven ikke praktiseres urimelig».