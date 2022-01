STOPP: Livet i samfunnet har åpnet gradvis opp igjen i januar, her fra 14. januar da første runde med lettelser ble varslet. Nå åpner trolig enda mer opp, men da vil også sykefraværet stige.

FHI-tall: Tiltakene gir mer sykefravær enn corona

Det er sykefraværet, ikke antall innlagte, som bekymrer helsemyndighetene mest nå. Og sykefraværet er høyt fordi folk må isolere seg, ikke fordi så mange er syke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det viser beregninger fra FHI, i en rapport de denne uken leverte til Helsedepartementet.

Ifølge beregningene kan omikron-bølgen toppe seg med nærmere 450.000 personer som er borte fra jobb samtidig.

Og slik situasjonen er i dag, er det altså flere som må holde seg hjemme på grunn av råd og isolasjonsregler, enn fordi de er så syke at de ville gjort det ellers, ifølge beregningene.

Hvis alle de andre tiltakene lettes på i februar, kan utviklingen fortsette:

Uten dagens isolasjonsregler, som er et smitteverntiltak, kan smitten imidlertid øke. Det kan også gjøre at flere må bli hjemme fordi de er syke. Men FHI tror ikke det vil øke sykefraværet mer enn dagens isolasjonsregler, ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm:

– Det som ikke kommer frem i disse kurvene er at tiltakene bidrar til å holde sykdommen nede, slik at hvis man tar ned tiltakene, vil spredning av sykdommen øke og det sykdomsspesifikke fraværet vil gå opp. Om det sykdomsspesifikke fraværet vil øke like mye som tiltaksfraværet blir redusert, vet vi ikke, men det er lite trolig, sier han til VG.

Hva er sykdoms- og tiltaksfravær? I gjennomsnitt mener FHI at folk blir så syke av corona at de ville holdt seg hjemme i to dager. Med dagens tiltak er smittede pålagt isolasjon i seks dager.

Kan bli avgjørende

Presset på helsetjenesten har vært en viktig begrunnelse for tiltakene vi fortsatt lever med i Norge.

Bølgetoppen ligger fortsatt foran oss. Ifølge de siste scenarioene FHI har laget, kan det bety rundt 1000 samtidige innleggelser, og rundt 150 respiratorpasienter, hvis vi åpner helt opp i februar.

Sjekk selv hva som kan bli konsekvensene i antall innlagte og smittede i kalkulatoren lenger ned i saken.

Dette er innenfor det nivået Helsedirektoratet tidligere har sagt at helsetjenesten skal kunne håndtere. Det bekrefter også Helsedirektør Bjørn Guldvog:

– Vi tror sykehusene vil klare å håndtere belastningen som kommer, men det vil kunne være et veldig høyt sykefravær som også kan prege sykehusene, kommunene og andre virksomheter i samfunnet. Og det er det vi må se spesielt på nå i tiden fremover, sier han til VG.

Basert på tilbakemeldinger fra kommunene kan det bli svært utfordrende hvis det generelle sykefraværet kommer opp i 15 prosent eller mer, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Allerede med dagens smittenivå er det krevende å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner mange steder, inkludert bemanning i skoler og helsetjeneste. Vi er usikre på når smittetoppen kommer og følger nøye med på utviklingen av sykemeldinger, innleggelser og smittetall, sier han.

KREVENDE: Bemanningssituasjonen kan bli krevende, også utenfor helsetjenesten, frykter assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

NHO mener samtidig næringslivet tar høyde for økt sykefravær fremover, og vil ha gjenåpning raskest mulig.

Det store spørsmålet er hva som kan få ned sykefraværet – og hvor mye det egentlig hjelper å beholde isolasjon som et tiltak for å gjøre at færre smittes.

Regjeringen som må vurdere

Selv om FHI mener langt flere nå er hjemme på grunn av at de isolerer seg enn fordi de er for syke, er de altså ikke sikre på akkurat hvor mange flere som kan smittes og derfor må bli hjemme, hvis man dropper dette tiltaket. Det har de ikke regnet på.

– Man bør være trygg på at man ikke slipper opp så raskt at fraværet på grunn av sykdom vil sette viktige samfunnsfunksjoner i fare. Samtidig vil vi få en umiddelbar effekt på tiltaksbyrden og det totale fraværet når tiltakene trappes ned. Det viktige er å gjøre dette på en trygg og balansert måte, sier Bukholm i FHI.

– Er dette en grunn til å slippe opp på tiltak?

– Vurdering av fravær er et viktig element i den totale vurderingen, som regjeringen må ta stilling til. Risikoen for et høyt fravær er en viktig del av restrisikoen, sier han.

I rapporten anslår FHI at folk med corona i gjennomsnitt er så syke at de må holdt seg hjemme i to dager, og at man gjennomsnittlig ville holdt seg hjemme i én dag hvis man har andre forkjølelsessymptomer, men ikke er corona-positiv.

Med dagens regler skal man isolere seg i seks dager hvis man er smittet. FHI går også ut fra at folk i gjennomsnitt er borte fra jobb i tre dager hvis de har forkjølelsessymptomer og ikke har fått påvist corona, på grunn av dagens råd.

Når de ulike grunnene til fravær settes opp mot hverandre, kan det fordele seg omtrent slik på omikron-bølgetoppen, ifølge det FHI har regnet på:

Bukholm sier tiltaksbyrden nok oppleves som større enn byrden ved selve omikron-sykdommen for den enkelte nå.

– Samtidig kan det bli en større byrde på samfunnsnivå hvis – satt på spissen – alle blir syke og borte fra arbeid samtidig. Ingen av oss er tjent med at det ikke er folk til å betjene viktige funksjoner som transport, matvarehandelen og andre kritiske funksjoner i samfunnet, selv om det bare blir i noen få dager, sier Bukholm til VG.

Når FHI regner på hvordan omikron-bølgen kan utvikle seg, og hvor mange som kan smittes, har de lagt inn en rekke forutsetninger og ulike antagelser om det er usikre på.

I kalkulatoren under kan du velge mellom antagelsene, og ulike alternativer for når Norge bør åpne opp. Nederst ser du hva som kan bli konsekvensene i antall smittede, innlagte og respiratorpasienter under omikron-bølgen.