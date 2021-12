SNART EKSAMEN: 82 prosent av BIs eksamener er hjemmeeksamen. Likevel er det mange som reagerer på at de må møte opp.

Studenter skremmes av smitte-rykter

Studenter skremmes av rykteflom på Jodel om smitte på eksamen. Nå ber studentorganisasjonene om bedre informasjon fra høyskoler og universiteter. Se lokale smittetiltak lenger ned i saken.

I flere nettforum, blant annet på Jodel, sier mange anonyme brukere at de vil møte opp på eksamen uansett symptomer. Årsaken er frykt for utsatte studier og flere eksamener.

Påstandene skaper smitte-redsel på eksamen - og svært mange studenter har kontaktet studentorganisasjonene, og også VG. Et spørsmål mange lurer på er om de kan få ha hjemmeeksamen i stedet.

Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) ber studentene diskutere problemet andre steder enn på Jodel.

– Her vil jeg oppfordre alle som er bekymret til å ta kontakt med sine tillitsvalgte eller studentombudet heller enn å skrive på Jodel hvis de opplever å ikke bli forstått av emneansvarlig eller institusjonen. Da kan ofte saken løses, sier leder Tuva Todnem Lund.

Hun ber skolene ta grep.

– Jeg tenker at ingen skal være redde for å møte opp til eksamen, og at institusjonene er nødt til å tilrettelegge så eksamen og vurderinger er tilrettelagt og tilpasset studentene.

Mange BI-studenter bekymret

Mange BI-studenter har kontaktet tillitsvalgte i BISO. De har tatt saken opp med ledelsen og opplyser at det er sendt ut mer informasjon.

– Det skal ikke være nødvendig for studentene å måtte spørre på anonyme nettsamfunn som «Jodel» eller andre medstudenter for å få svar på det man lurer på eller bekymringene man sitter inne med, vi mener dette ansvaret ligger på Handelshøyskolen BI som utdanningsinstitusjon, sier Maya-Katrin Skjeldal i studentorganisasjonen BISO.

BI i Nydalen.

BI: 82 prosent får hjemmeeksamen

Prorektor ved Handelshøyskolen BI, Bendik M. Samuelsen, sier han har stor forståelse for at mange er bekymret for smitte og eksamensavvikling - og at de følger råd og anbefalinger fra myndighetene. Han opplyser at cirka 82 prosent av eksamenene blir avholdt digitalt hjemme.

– Grunnen til at BI gjennomfører skoleeksamen i en rekke fag er utelukkende basert på å sikre et best mulig grunnlag for å vurdere læringsutbytte, og dermed få et godt fundament for å sette bokstavkarakterer og gi en riktigst mulig sensur, sier Samuelsen.

Han sier videre at noen av fagene egner seg best å teste i et eksamenslokale med tilsynsordninger som samtidig begrenser mulighetene for juks.

BI har innført egenmelding ved fravær på eksamen.

OsloMet har registrert uro på Jodel

– Vi har observert at det har vært en viss uro blant studentene på Jodel, og forstår at det kan føre til bekymring, sier prorektor Silje Bringsrud Fekjær.

OsloMet vil styrke informasjonen fremover for å unngå misforståelser:

– Det er viktig at studentene forholder seg til OsloMets offisielle informasjonskanaler, og ikke baserer seg på informasjon eller rykter de finner i kanaler som Jodel.

OsloMet tillater egenmelding ved fravær

– Gjenstående fysiske eksamener for høsten gjennomføres som planlagt med gjeldende smitteverntiltak, sier hun.

Prorektor Silje Bringsrud Fekjær ved OsloMet.

UiO: 85 prosent hjemmeeksamen

Universitetet i Oslo opplyser at det ikke blir strengere regler for studenter, etter regjeringens nye tiltak.

– Lesesaler er åpne, eksamen gjennomføres som planlagt. 85 prosent har hjemmeeksamen og 15 prosent har fysisk eksamen i Silurveien. Der har vi halv kapasitet og minst en meter avstand. Puber og kjellere kan være åpne, men følge smittevernbestemmelsene, sier rektor Svein Stølen til VG.

UiO opplyser at de midlertidig vil godta egenmelding ved fravær ved fysisk skoleeksamen.

Universitetet i Oslo opplyser at 85 prosent av eksamenene blir avholdt hjemme digitalt.

NMBU: Vil vurdere eksamen på nytt

– Vi har i utgangspunktet ønsket å gjennomføre fysiske eksamener, og rommene er møblert med en meters avstand, så det er i henhold til reglene å gjennomføre fysisk. Men den økte usikkerheten krever at vi vurderer dette på nytt, sier Lars Atle Holm ved NMBU.

– Vi ser på muligheten for å redusere antall eksamener som må gjennomføres på campus, sier han.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

NTNU: Ingen endring nå

– Vi er i tett dialog med kommuneoverlegene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik om eksamen. Per i dag sier de at det er forsvarlig å gjennomføre eksamen med de smitteverntiltakene vi har innført, og det er ikke noe som tilsier at vi må gjøre utsettelser eller endringer i eksamensperioden. De nye retningslinjene som kom i går vil ikke endre på dette, sier prorektor ved NTNU Marit Reitan.

NTNU har også ordning for egenmelding ved eksamens-fravær.

NTNU har avdelinger i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Ber om tilpasset hverdag for studentene

NSO-leder Tuva Todnem Lund påpeker at fag som fortsatt har undervisning, må tilpasses den nye smittehverdagen.

– Det er også viktig at det er rom for lokale og faglige vurderinger, slik at institusjonene kan ta vurderinger på hvilke fag det er faglig forsvarlig å gjøre digitalt, og hvilke som må gjennomføres fysisk for at studentene skal få det læringsutbyttet de trenger.