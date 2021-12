SMITTEBOOM I SKOLEN: Klasserom og skolelokaler er trolig den mest vanlige smittearenaen i Norge for tiden.

Smitterekord blant barn: − Helt nødvendig med nye strakstiltak

Smittetrykket har de siste ukene vært størst blant de under 19 år. Leder i Stortingets utdanningskomité, Hege Bae Nyholt (R), mener det er behov for strakstiltak.

Aldri før i pandemien er så mange barn blitt registrert smittet i Norge som de siste ukene.

Litt flere enn hvert femte registrerte smittetilfelle er en person på 10-19 år.

Det er også den aldersgruppen med høyest smittetrykk, etterfulgt av barn på 0-10 år.

I uke 48 var det nærmere 10.000 registrerte smittede i aldersgruppen 0 til 19 år, viser VGs tall.

– Det er tydelig at smitten nå sprer seg kraftig blant uvaksinerte barn og unge i Norge. Det medfører selvsagt en ekstra belastning for ansatte i skoler og barnehager. Det finnes jo i praksis ingen «en-meter» i barnehagene. Når vi vet at det er bemanningskrise der fra før pandemien, så sier det seg selv at dette er krevende, sier leder Hege Bae Nyholt (R) i Stortingets utdanningskomité.

Hun er selv mangeårig barnehagepedagog.

BESØKTE BARNEHAGE: Hege Bae Nyholt (til høyre) besøkte nylig Eventyrbrua Steinerbarnehage i Oslo sammen med Palma Anette Kleppe fra Barnehageopprøret.

Nyholt er opptatt av å skåne ansatte i barnehager og skole mest mulig mot den rekordartede smittespredningen blant elever og barnehagebarn, men minner om at utviklingen også sliter enormt psykisk på mange.

– Vi må heller ikke undervurdere at mange ansatte føler høy grad av stress og uro når smitten blant barn og unge er utbredt som aldri før. I tillegg blir veldig mange veldig slitne. Folk griner på jobb. Det er nok helt nødvendig med nye strakstiltak.

– Bør vi gjøre som danskene og innføre hjemmeskole de siste dagene før jul?

– Det er også utfordrende. Mange barn kan jo ikke være hjemme alene. Det viktigste når vi nå skal vurdere nye tiltak, er at vi lytter til barnehagelærere og lærere, de som har skoene på, svarer utdanningspolitikeren på Stortinget.

Kan smitte foreldrene

De neste to aldergruppene med høyest smittetrykk, er de på 30–39 år og 40- 49 år. Det kan være en konsekvens av smitten blant barn, som igjen tar med seg viruset inn i husstanden og smitter foreldre.

Sjekk fordelingen i registrerte tilfeller per alder her. OBS: Tallene for uke 49 er ikke fullstendige:

– Vi vurderer fortløpende nå tiltak som er iverksatt og vi vurderer effekt. Vi skal to uker etter vurdere om det skal være forskriftsendringer på ulike pålegg, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG mandag morgen

Ifølge Nakstad vurderer helsemyndighetene hvorvidt tiltakene treffer målgruppene som har mest smitte og om TISK-arbeidet kan gjøres mer effektivt.

– Justeringer betyr å måle enda bedre enn i dag, fordi vi ikke kjenner omikronvarianten og for eksempel i hvilken del av landet den dominerer først. Det kan være viktig å sette inn tiltakene der, før den sprer seg videre til andre deler av landet, sier Nakstad.

Dette sa Nakstad om tiltak fremover:

– Krevende for mange

Leder Marius Chramer i det landsomfattende Foreldreutvalget for grunnopplæringen, sier utviklingen er trist.

– Det er jo trasig og trist at smitten blant barn og unge øker så mye rett før jul. Det er krevende for mange, også mange foreldre, at så mange barn må holde seg borte fra skolen, sier Chramer til VG mens han selv er hjemme med sykt barn mandag - på selveste Luciadagen.

SNAKKER FOR FORELDRENE: Marius Chramer fra Tromsø er leder for det landsomfattende Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– Det er selvsagt også krevende for lærere og skoleansatte. Nå viser det seg at lærerne ikke blir smittet i så høy grad. Vi ønsker likevel at de nå blir prioritert for å bli vaksinert med den tredje dosen raskere, legger Chramer til.

Rektor Anton Rygg ved Smestad skole i Oslo, sa til VG før helgen at han ikke hadde opplevd maken til smitteøkning blant elevene som de siste ukene.

– Smitten begynte å stige hos oss når det begynte å stige i samfunnet for 14 dager siden, men dette er mye mer enn det vi har vært vant med. Det er sjokkerende tall som jeg ikke har vært borti før. Dette er ikke engang i nærheten av det jeg tidligere har opplevd. Så hele situasjonen er litt «wow», sa rektor Rygg til VG.

VAR I KARANTENE: Rektor Anton Rygg på Smestad skole. Bildet er fra da han selv var i hjemme-karantene høsten 2020.

– Ikke alvorlig syke

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet er forelagt den rekordartede smitteutviklingen blant barn og unge den siste tiden.

Hun skriver i en e-post til VG at smittede barn og unge i seg selv ikke belaster sykehusene.

– Det er dokumentert at barn og unge ikke blir alvorlig syke av covid-19 og at denne gruppen ikke belaster kapasiteten i sykehusene. Utdanningsdirektoratet er opptatt av at barn og unge skal prioriteres høyt, det betyr at tiltakene rettet mot barn og unge må komme etter tiltak i resten av samfunnet, skriver Nilssen.

Hun fortsetter:

– Vi er opptatt av å tilrettelegge for mest mulig tilstedeværelse i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen er innført for å kunne holde barnehager og skoler åpne også ved høy smitte. Smittesituasjonen i landet er varierende og det er viktig at tiltak som rettes mot barn og unge er mest mulig målrettet. Kunnskapsgrunnlaget fra FHI viser at tilstedeværelse med jevnlig testing er et effektivt og målrettet tiltak for å holde smitten nede hos barn og unge.

