TATT: Et snøskred har gjort store skader på Trollstigen cafe.

Trollstigen kafé truffet av snøras

Et stort snøskred har truffet kafébygget på Trollstigenplatået. Eierne mener det ser mørkt ut for drift kommende sesong.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kommer ikke opp til kafeen før veien åpner, så det er vanskelig å vite hvor omfattende skadene er, sier Lars Erik Rødstøl i Nasjonale Turistveger.

Nasjonale Turistveier, som er en del av Statens Veivesen, eier bygningsmassene og turistanlegget på Trollstigenplatået – et av ikonpunktene i satsingen på Nasjonale turistveger som ble offisielt åpnet i 2012.

Torsdag ble det oppdaget at et skred har truffet platået. Sannsynligvis gikk skredet i palmehelgen etter et kraftig snøfall, men veien er vinterstengt så det ble ikke oppdaget før torsdag. Så langt er det ingenting som tyder på at mennesker var til stede da skredet gikk.

– Vi jobber nå med å skaffe oversikt over hva som har skjedd. Kaféen vil bli sperret av så snart vegen er brøytet og det er mulig å komme seg opp, sier Rødstøl.

Han tør ikke komme bedømme skaden kun ut fra bildene, men mener det ser mørkt ut for drift av kafeen kommende sesong.

STORE SKADER: Først når veien blir åpnet kan skadene bedømmes.

Det er Nasjonale Turistveger som eier bygningsmassen, men det er Trollstigen Drift som står for driften av kafeen som kan huse 120 mennesker.

– Det er en trist nyhet, men vi vil bruke Trollstigen Gjestegård, ved foten av fjellet som avlastning, sier daglig leder Edmund Meyer.

Gjestegården ligger åtte kilometer unna.

Slik ser Kaféen ut i sommersesongen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har de siste dagene jobbet med å åpne Trollstigen etter vinteren. Det var i den forbindelse at det ble oppdaget at skredet var gått.

Ifølge geolog Halgeir Dahle i Statens vegvesen har raset kommet fra fjellet Bispen, som ligger nordvest av Trollstigenplatået.

Også FV 63 i Trollstigen har fått skader av snøraset.

- Det har gått et stort snøskred på et sted vi ikke har sett før, sier byggeleder Roar Vikhagen fra Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Hvor store skader det er på vegen, er for tidlig å si.

- Det blir noe reparasjonsarbeid både på vei, veikant og rekkverk. Også rekkverket på Stigfossbrua er skadet. Det samme gjelder oppmurte og støpte kanter langs vegen. Men omfanget av skadene har vi ikke oversikt over før snøen har tint mer og vi har fått ryddet mer snø av vegen, sier Vikhagen.

Det blir imidlertid forsinkelser for åpningen av FV63.