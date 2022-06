RUSSISK: Kenneth Folåsen er både norsk og russisk statsborger. Det visste Forsvaret. Likevel ble han tatt inn til førstegangstjeneste, for å så dimittere ham etter 38 dager.

Kastet ut av Forsvaret etter 38 dager: Måtte søke NAV-hjelp

Kenneth Folåsen (21) skulle bli vaktkommandør i førstegangstjenesten. Istedenfor endte han med å søke sosialhjelp fra NAV – på grunn av uventet dimittering.

BI-studenten Kenneth Folåsen (21) er én av over 30 unge flerkulturelle nordmenn som mener Forsvaret ødela starten på voksenlivet.

Tidligere har VG omtalt Pardis Hafezinejad (19) og Daniel Øren (21), som begge sier de tapte studietid fordi de måtte vente på sikkerhetsklarering i over ett år.

«IKKE KLARERT»: Pardis Hafezinejad har foreldre fra Iran og Daniel Øren har en kinesisk mor. Det var grunn nok til at de ikke ble sikkerhetsklarert av Forsvaret til førstegangstjeneste.

Flere forteller at de ventet i mange måneder, for å så bli avvist kort tid før de skulle inn i tjenesten. De sier de føler seg lurt og villedet av det norske forsvaret.

Norsk-russiske Folåsen forteller at han fikk starte på førstegangstjenesten i januar 2020. Men ble kastet ut 38 dager senere, etter de likevel ikke kunne gi ham sikkerhetsklarering på grunn av hans familiebakgrunn fra Russland.

Fra troppskommandør til dimittering

– Jeg møtte opp som alle andre, og ble plassert ved Bardufoss. Jeg koste meg og var veldig motivert. Jeg fikk masse nye venner og likte alle utfordringene, sier Kenneth Folåsen, opprinnelig fra Grimstad.

21-åringen forteller at han tidlig fikk tildelt ansvar i leiren i Nord-Norge der han fikk tillit som troppskommandør. En slags mellomleder-posisjon mellom de ferskeste rekruttene i troppen og lederne.

Men en måned inn i førstegangstjenesten ble han en dag stoppet og tatt til side av en løytnant. Våpenet blir øyeblikkelig konfiskert, og han ble ført til et bygg han aldri har vært i.

Kenneth Folåsen måtte ta farvel med de nye vennene sine. Etter han fikk beskjed om utkastelsen spanderte romkameratene pizza på ham.

– Jeg sto i et rom med folk jeg aldri hadde møtt før. Der fortalte de meg: You’re out. Sikkerhetsklareringen din er ikke godkjent.

Folåsen fikk samtidig et brev om at det ikke var andre tilgjengelige stasjoner for ham i det norske forsvaret.

38 dager etter han først møtte opp på Gardermoen ble han, på fagspråket, dimittert.

– Jeg begynte å gråte. Jeg fikk panikk, sier 21-åringen.

Dette brevet fikk Folåsen levert i hånden da han fikk beskjed om at han vil bli sendt hjem. 38 dager etter innrykk.

Var åpen om sitt russiske statsborgerskap

Folåsen har russisk mor og norsk far, og har statsborgerskap i begge land.

Han forteller at han under barndommen har reist til Russland et par ganger for å besøke slektninger, men sier han har ingen politiske bindinger til landet.

Alt dette har han oppgitt til Forsvaret.

– Jeg ga dem all informasjonen om meg og min familie sort på hvitt. Det er teit at de tar meg inn, da de visste såpass lenge før at jeg var halvt russisk.

– Jeg er dessuten pliktet til å stille til tjeneste når Forsvaret kaller meg inn, sier han.

Denne plakaten henger på dametoalettet på Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Hamar. Den advarer mot en bjørn, en edderkopp og en østlig drage.

Han beskriver den siste tiden i Forsvaret som «svært usikker», fordi han ikke fikk vite når han skulle forlate leiren.

En kveld får han plutselig beskjed om at han må reise morgen etter.

VG kjenner til flere lignende tilfeller av unge flerkulturelle som har fått sin påstartede førstegangstjeneste avbrutt på grunn av manglende sikkerhetsklarering.

– Beklagelig

Forsvaret har blitt forelagt situasjonen til Kenneth Folåsen. De skriver til VG at de ikke ønsker å kommentere Kenneths sak, men gir en generell kommentar.

Forsvaret skriver at de har hatt et «stort fokus på utfordringene rundt sikkerhetsklarering», men at de ikke er i mål.

– Først og fremst er det viktig fra Forsvarets side å påpeke at det er beklagelig at personell vi har inne til sesjon og tjeneste føler seg villedet og feilinformert. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å forbedre, og for å hindre at det skjer i fremtiden, skriver pressetalsmann Vegard Norstad Finberg.

TALSPERSON: Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg jobber i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

I dag kan etnisk norske gjøre innrykk i militæret uten sikkerhetsklarering, så lenge de gjennomgår en autorisasjonssamtale ved oppmøte. Disse samtalene foregår ofte i grupper.

Finberg opplyser at Forsvaret siden november 2020 har tatt grep for at tilsvarende tilfeller som det til Folåsen ikke skal skje igjen.

For eksempel har de et mål om at alle vernepliktige skal sikkerhetsklareres før innrykk, også de med etnisk norsk bakgrunn.

Måtte få økonomisk sosialhjelp av NAV

Folåsen beskriver seg selv som en dedikert student som bare ville komme i gang med livet etter videregående.

Når han kommer tilbake til Oslo etter dimittering, ønsker han å fortsette de påbegynte studiene, men ut fra gjeldende regler lar det seg vanskelig gjøre.

Folåsen tenker ofte på hvordan ting hadde vært hvis han fikk bli i Forsvaret, eller om han ikke var der i det hele tatt. Han sier at han mest sannsynlig ville vært påbegynt en mastergrad nå til sommeren.

– For min del hadde gått helt fint om jeg ikke kom inn i militæret. Da hadde jeg bare studert. Jeg har andre planer og ambisjoner. Men når de først tar meg inn, og for så å ombestemme seg ... Jeg gikk glipp av et helt år med studier, sier han.

– Hva var verst, at du fikk avslag eller at du fikk det så sent?

– For min del var det et hardere slag i magen at jeg måtte være sofaslask i et år. Det var akkurat da covid-19 og arbeidsledigheten var på sitt verste. Det var ekstremt vanskelig å få seg jobb, og jeg måtte leve på penger fra NAV og snekre paller.

REKRUTT: Folåsen likte seg godt i Forsvaret, og kunne tenkt seg å tjenestegjøre for sitt fedreland. Nå er oppfatning en helt annen.

Folåsen forteller også at han ikke fikk gratis juridisk rettshjelp fordi det kun er et tilbudt til de som har vært i Forsvaret i mer enn tre måneder.

– Jeg satt igjen som en 19-åring uten særlig penger, som ble kastet ut i verden. Hadde jeg ikke hatt hyggelige foreldre så hadde jeg ikke hatt et sted å bo. Jeg hadde heller ingen krav på hjelp fra NAV, men jeg søkte og fikk økonomisk sosialhjelp likevel.

– Visste du fra før av at du var i risiko for å ikke bli klarert?

– Nei. Det kom som en bombe.

Folåsen sier at han fortsatt er preget av hendelsen. Han beskriver det som «nesten traumatiserende».

– Jeg har tatt hele opplevelsen med militæret ganske dårlig. Folk rundt meg sier det er to år siden, og det er på tide å komme over det. Men jeg kjenner fortsatt på det.

– Jeg sa til kompisene mine at jeg har aldri følt meg mindre norsk enn etter militæret. Jeg som har bodd i Norge hele livet, ser norsk ut og har norske venner, sier Folåsen etter han ble dimittert på grunn av sin russiske mor.

Folåsen reagerer også på at han fortsatt er pliktig til å stille opp for Norge hvis det skulle bli krig.

– Det er ille er at jeg er pliktig til å tjenestegjøre hvis det blir krig i Norge. Hallo? Dere kan ikke bare hive meg ut, og så si at dere trenger meg likevel, sier han.

– Jeg har mistet godviljen for militæret i Norge. Jeg har mistet all respekt for det.

– Har du noen gang skulle ønsket at du ikke var russisk?

– Nei, jeg har ikke lyst til å si oppgi deler av min egen identitet. Det er ikke noe galt i å være russisk. Det er familie. Jeg skulle ærlig ønske at jeg aldri ble innkalt.