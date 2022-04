NYE MINISTRE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Sigbjørn Gjelsvik (Ap) på slottsplassen tirsdag ettermiddag etter ekstraordinært statsråd.

Støre om å bytte forsvarsminister nå: − På ingen måte ønskelig

Bjørn Arild Gram (Sp) tar over jobben som forsvarsminister midt under krigen i Ukraina, og med store behov for styrking av forsvaret i Norge. Han sier han umiddelbart vil oppdatere seg på situasjonen.

– Det er jo på ingen måte ønskelig å komme i en situasjon hvor man må gjøre det. Så hadde du spurt meg i forrige uke, hadde jeg jo ikke ønsket at det skulle skje.

Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på spørsmål om det er problematisk å bytte forsvarsminister i den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge nå står i.

Men han sier også at det var nødvendig å gå grundig inn i dette, når omstendighetene krever det.

– Det har jeg gjort fra lørdag formiddag i nært samarbeid med Trygve Slagsvold Vedum. Så jeg er veldig trygg på at når vi får denne ministeren på plass nå, så vil han raskt skaffe seg det overblikket som trengs, og vi har en forsvarsminister som kan ivareta den viktige oppgaven for regjeringen og for landet vårt, sier Støre til VG.

Tirsdag tok Bjørn Arild Gram (Sp) over styringen av forsvarsdepartementet, tre dager etter at Odd Roger Enoksen (Sp) varslet at han går av. Det gjorde han etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

Dro rett til departementet

Gram, som frem til nå har vært kommunalminister, sa til VG at han ville dra rett til departementet etter pressekonferansen der regjeringen presenterte endringene i statsrådskabalen. Det er Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som tar over posten som kommunalminister.

Nå blir Grams første prioritet å styrke forsvarets aktivitet og beredskapen spesielt i nordområdene.

– I tillegg har jeg behov for nokså umiddelbart i departementet å bli oppdatert på det siste når det gjelder sikkerhetspolitikken, det som skjer i Ukraina, og konsekvensene for Norge, sier han.

– Har du vært i kontakt med Enoksen om hvordan du skal ta over arbeidet?

– Jeg har hatt en samtale med Odd Roger Enoksen, og jeg kommer helt sikkert til å snakke med ham flere ganger.

NYE MINISTRE: Bjørn Arild Gram (Sp) tar over som forsvarsminister, og Sigbjørn Gjelsvik (i bakgrunnen) tar over hans post som kommunal- og distriktsminister.

– Behov for umiddelbare tiltak

Den nye ministeren får mye å gripe fatt i:

Regjeringen vil bruke 3,5 milliarder ekstra på umiddelbar styrking av forsvaret og gjør om Andøya flystasjon til permanent base for mottak av allierte styrker. Samtidig har ubetalte regninger, overskridelser og forsinkelser hopet seg opp på bordet til den avtroppende forsvarsministeren.

Det uttrykte Enoksen bekymring for, da han fredag la frem stortingsmeldingen om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren.

– Vi har jo behov for nokså umiddelbare tiltak for å styrke forsvar og beredskapsevne. Det blir en viktig jobb for meg å sørge for at det blir satt ut i live, sier Gram.

– Deler du Enoksens bekymring?

– Det regjeringen nå har omtalt i meldingen til stortinget er at det er utfordringer knyttet til fremdrift i prosjekter, økonomiske overskridelser, og å realisere de gevinstene som en nødvendig omstilling av forsvaret skal gjøre. Så det er flere ting å ta tak i her for å gjøre nødvendige endringer, sånn at vi har det forsvaret vi ønsker oss. Det er derfor regjeringen nå har lagt frem saker for stortinget, ser han, og viser også til ekstrabevilgningene.

Gram har ikke selv forsvarsbakgrunn. Han sier til NTB at hans lange politiske erfaring er hans viktigste bakgrunn når han skal lede forsvarsdepartementet fremover, støttet av embetsverk og fagfolk.

– Norge er et flankeland i Nato mot nord, det er vår viktigste strategiske område. Å styrke tilstedeværelsen, situasjonsforståelsen, seile mer, og være operative er kjempeviktig nå i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i, sier han til VG.

Svarte om hytte-sms

Under pressekonferansen tirsdag fikk Gram flere spørsmål om saken fra 2016 der det ble sendt en grov SMS til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Han var en av ti personer som deltok på en hyttetur da meldingen ble sendt, og ingen har tatt på seg ansvaret for meldingen.

Gram gjentok han at han ikke sendte meldingen, ikke vet hvem som sendte den, og at han mener den som gjorde det burde melde seg.

– Det var veldig uheldig og beklagelig at noen var så dum å sende den, sa Gram.

Han sier også at samtalene han har vært igjennom som del av de såkalte «vetting»-prosessene i regjeringen har vært grundige, og at SMS-saken var tema også der.

– Hvordan har bakgrunnssjekken vært? Har du lagt frem alle skjeletter i skapet?

– Vi har hatt grundige samtaler, først og fremst da jeg ble kommunalminister for et halvt år siden, men har hatt nye samtaler nå. Det er få av oss som har levd plettfrie liv, men jeg håper jeg har levd livet på en sånn måte som gjør at det går an å ha tillit til meg i den jobben jeg nå skal gjøre.

Også Sigbjørn Gjelsvik, som altså tar over som kommunalminister, beskriver samtalene som grundige:

– Det var ganske langvarige og omfattende samtaler basert på det som statsministeren har sagt i offentligheten at man forventer: At man skal svare utfyllende, forpliktende og ærlig, og i tillegg tenke igjennom på eget initiativ hva slags saker man bør ta opp i en sånn type samtale, sier han.