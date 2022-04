REAGERER KRAFTIG: Rikke Baden (t.v.) og Silje-Marie Reffelt Pedersen skal ha blitt filmet mens de var i solstudio i Moss.

Trolig snikfilmet nakne i solstudio: − Det var så ekkelt

Kliss nakne sto Ex on the beach-deltageren Silje-Marie Reffelt Pedersen (23) og hennes jevngamle venninne ved solsengen og så hånden med mobilen som trolig filmet dem.

Av Sven Arne Buggeland

Jentene hadde klemt seg sammen på én solseng i et studio i Moss tirsdag kveld, men sto og tørket seg da Silje-Marie oppdaget armen i glippen mellom veggen og taket.

– Vi skrek høyt, det var så ekkelt, sier Silje-Marie Reffelt Pedersen til VG.

Det var Moss Avis som først skrev om jentenes opplevelse. Lokalavisen skriver at en mann i 20-årene er pågrepet fredag, etter at han skal ha filmet i samme solstudio.

Politiets operasjonsleder skriver på Twitter at politiet er kjent med tidligere hendelser på samme sted og etterforsker for å avdekke om gjerningsmannen har gjort dette tidligere.

– Det er en stor lettelse, sier Silje-Marie om pågripelsen.

Silje-Marie Reffelt Pedersen er glad for at en mann er pågrepet.

Sammen med venninnen Rikke Baden (23) gikk hun i solarium tirsdagskvelden.

– Jeg pleier å ligge i trusa, men denne gang tenkte jeg å ta sol helt naken, for at jeg ikke skulle få så stygt truseskille. Og den ene gangen – så typisk!

Jentene skulle ta 20 minutter, men endte med bare å ta 15.

– Vi holdt på å daue av at det var så varmt. Ansiktssolen sto på fullt, vi fikk ikke skrudd av. Vi fikk nesten ikke puste. Så jeg sa til venninnen mi at jeg måtte ut. Vi svettet som to julegriser.

Da var det Silje-Marie plutselig oppdaget en mobil som ble strukket inn den store glipen som er mellom lettveggen i solariebåsene og korridoren utenfor.

– Det var en sånn stygg telefon. Grå, ikke iPhone. Jeg hadde stått og tørket meg et par minutter og snakket om hvor varmt det var. Jeg er veldig sikker på at han rakk å filme.

– Jeg skal ha sommerkroppen, sier Silje-Marie Reffelt Pedersen, som vil ta sol igjen.

– Hva gjorde dere?

– Vi skrek og ble livredde. Vi fortet oss og kledde på oss og tok en sprayflaske med Antibac for å spraye i øynene hans. Men da vi kom ut i gangen, var han borte.

Jentene anmeldte forholdet til politiet. De har også vært i kontakt med ledelsen i det lokale solstudioet, som vil bygge om slik at det ikke lenger er mulig å filme dem som vil bli brune.

– Jeg er livredd for at filmen er spredt, sier Silje-Marie, sier 23-åringen som er miljøarbeider på rus- og psykiatrifeltet.