Eksstatsråd kritiserer Vedums klimaprofil: − Savner at partiet tar lederansvar i en så viktig sak

I 2019 varslet flere Sp-topper et klimaoppgjør på Senterpartiets landsmøte. En av kritikerne, eksstatsråd Svein Sundsbø, er ikke fornøyd med resultatet.

– Det viktigste i Norge nå er at vi må få ned de globale utslippene og særlig utnytte det store potensialet innen fornybar energi. Her kan Norge spille en viktig global rolle – som i elbilpolitikken. Dette kan Senterpartiet bidra til på en tydeligere måte, sier Senterparti-veteran og tidligere Sp-statsråd Svein Sundsbø til VG.

Han var Sps generalsekretær fra 1976 til 1984, partiets landbruksminister 1985–6 og politisk rådgiver for Ola Borten Moe i 2013.

Senterpartiet har falt som en stein på VGs to siste nasjonale målinger og fikk torsdag 11,9 prosents oppslutning.

Sundsbø mener at de burde viste frem klimapolitikken sin bedre.

– Senterpartiet har ikke vært flinke nok til å løfte frem denne delen av sin politikk i valgkampen eller de siste månedene, sier Sundsbø.

Klimaopprør i Senterpartiet

I 2019 uttalte han i et intervju med avisen Vårt Land at Sp hadde vært for utydelige i klimadebatten.

– I partiets program er det vanskelig å se at det har dårlig klimapolitikk, men Sp har ikke tatt jobben med å lede an i dette arbeidet godt nok. Det er en gjenopprettelig skade, men det er betimelig å minne om at her er en jobb å gjøre, sa Sundsbø den gangen.

Høsten 2021 kan han ikke se at «skaden» er rettet opp.

– Ikke godt nok. Jeg savner at partiet tar lederansvar i en så viktig sak. Det betyr ikke at vi skal kaste oss på andre partiers preg av symbolpolitikk. Men vi må ta et tydeligere lederansvar for å legge større vekt på klimapolitikken, sier Sundsbø til VG.

– Spiller dette inn på den nedgangen på partimålingene som vi nå ser for Sp?

– Det er det vanskelig å bedømme. Jeg er redd for at det ikke bare er klimapolitikken som er årsaken til det. Partiet lå nok unaturlig høyt – gjerne som resultat av at menge sa de skulle stemme Sp – i protest mot andre partiers politikk, sier Sundsbø.

– Senterpartiet har nok også falt noe fordi vi har falt for fristelsen til å sole oss i egen suksess. Dette gir gjerne en rekyleffekt. Og et Sp med suksess ble lett skyteskive for andre partier. Det ble opportunt å angripe Senterpartiet.

– Hvor havner partiet 13. september?

– Det er vanskelig å si. Men jeg tenker et sted mellom de høyeste målingene det siste året og resultatet ved forrige valg, sier han.

– Kan bli bedre

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Marit Knutsdatter Strand mener politikken er god, men sier at de må vise den frem.

– Senterpartiet har en god klimapolitikk, men vi har en jobb å gjøre for å få den ut til velgerne. Vi kan alltids bli bedre til å kommunisere våre klimaløsninger, sier Strand til VG.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lanserte mandag et «grønt industriløft» i VG.

Strand sier at Sps viktigste klimagrep er å sette skogen i arbeid.

– Det er på høy tid at vi bruker skogen mer aktivt for å få klimaresultater. Vi må hugge mer skog, bruke trevirket til miljøvennlige produkter og bygge flere verdikjeder med skog. Vi må plante mye mer skog både der vi har skog i dag og på nye steder, sier Strand.

Avviser klimakritikk

Eling Sande, førstekandidat for Sp i Sogn og Fjordane, avviser blankt klimapolitikken til Sp er dårlig

– Jeg skulle ønske meg at flere som uttalte seg skråsikkert om Sp og klima, faktisk leste programmet og de punktene som står det. Det gjelder også journalister. Men jeg synes ikke Sp har noe å skamme oss over i klimapolitikken, sier Sande.

– Så det etterlatte inntrykket om Sps klimaprofil, det har ikke Sp noen skyld i selv?

– Jeg synes vi den siste tiden har blitt flinkere til å løfte frem klimapolitikken vår. Det er fordi klima har stått på dagsorden. Vi står fast på budskapet om CO₂-avgift, og det er i hovedsak den Sp har løftet og problematisert.

Han viser til at han har snakket med lokalt næringsliv om CO₂-avgiften.

– Det skulle jeg ønske dere i de sentrale Oslo-mediene også gjorde av og til, sier Sande.

Bør ikke endre strategien

Han var fast møtende vara på Stortinget for tidligere partileder Liv Signe Navarsete fra 2005–2013. De siste fire årene var han leder av energi- og miljøkomiteen.

– I lys av nedgangen til Sp, bør man endre strategi på noen måte?

– Nei. Vi må bare være enda mer på. Enda flinkere til å snakke med folk. Få frem vårt politiske prosjekt. Nå mobiliserer vi alle som ønsker et styre som ser hele landet og vil ha tjenester nær folk.

– Er du bekymret for nedgangen til Sp?

– Jeg bruker ikke tid på å være bekymret for andre ting enn at kalenderen er full. Nå skal vi treffe mest mulig folk.