KRITISK: Fagforbundets leder Mette Nord sier at ansatte som er redd for å gå på jobb i skoler og barnehager, ikke har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

1 av 2 ansatte ikke fullvaksinert ved skolestart: − Med rette bekymret

Over halvparten av de ansatte i skoler og barnehager er redd for å bli smittet på jobb: – Det er åpenbart at regjeringen har sviktet, sier Fagforbundets leder.

Publisert: Nå nettopp

Mette Nord leder LOs største forbund i offentlig sektor. Fagforbundet har over 50 000 medlemmer i barnehager og skoler over hele landet.

– De er med rette bekymret. Bare halvparten var fullvaksinert etter ferien – og nå stiger smitten kraftig, sier Mette Nord til VG.

Fagforbundet har i dagene 29.–31. august gjennomført en representativ undersøkelse blant medlemmer ansatte i barnehager, skoler og SFO/AKS.

Spørreundersøkelsen viser at:

Ni av ti mener at de tidligere burde vært prioritert i vaksinekøen.

Halvparten var fullvaksinert ved oppstart etter sommerferien.

Over halvparten er redde for å smittes på jobb. I Oslo er tallet syv av ti.

En av tre har vært i karantene. I Oslo har halvparten vært i karantene.

Over halvparten mener strengere smitteverntiltak bør innføres. I Oslo er tallet høyere.

Om undersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Fagforbundet 29.–31. august.

4783 medlemmer i skoler og barnehager ble trukket tilfeldig og mottok e-post.

Av disse svarte 1068 på ett eller flere spørsmål, som gir en svarprosent på 22. Kilde: Fagforbundet Vis mer

Høy smittespredning

Smitterekorder ble satt tre dager på rad i forrige uke. Smittespredningen er tre ganger høyere enn Folkehelseinstituttet forutså.

Viruset sprer seg blant barn og unge, fordi eldre aldersgrupper er beskyttet. Over halvparten av befolkningen er i dag fullvaksinert.

Flere kommuner går over til gult nivå i skolene, og dropper test for karantene for barn og unge under 18 år, som regjeringen innførte i forbindelse med skolestart.

Mange kommuner sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig. Flere byer starter massetesting av elever og studenter, for å lette presset.

UTBRUDD: Bare halvparten av de ansatte var fullvaksinert etter ferien. Mange skoler melder om smitteutbrudd.

– Ikke mulig å snu i tide

Lederen for Fagforbundet mener at regjeringen for sent overlot til kommunene å flytte ansatte i skoler og barnehager frem i vaksinekøen.

Siden januar hadde forbundet påpekt behovet for å beskytte dem.

– Først siste dag før ferien ga regjeringen kommunene beskjed om at de kunne prioritere denne yrkesgruppen, men uten at de fikk flere vaksinedoser eller ressurser lokalt.

Nord er kritisk til at kommunene fikk ansvar for skole- og barnehageansatte, samtidig som de skulle håndtere vaksinering av helsepersonell og befolkningen for øvrig.

– På så kort varsel var det ikke mulig å snu seg rundt i tide, sier forbundslederen.

STORT: Fagforbundet organiserer 50.000 ansatte i skoler og barnehager. Her er forbundsleder Mette Nord på Møllergata skole i Oslo.

– Ikke forsvarlig arbeidsmiljø

Da barnehager og skoler åpnet på grønt nivå, hadde halvparten av de ansatte fått to doser.

– Fordi personalet ikke var fullvaksinert, burde barnehager og skoler åpnet på gult nivå. Det er åpenbart at regjeringen har sviktet både barn og ansatte ved å slippe smitten løs.

Nord reagerer på at skoleåret åpnet «som om ingenting var unormalt».

– Det var kritikkverdig. Regjeringen kan ikke sies å ha kontroll, når modelleringen bommer så kraftig og smitteraten er så mye høyere enn de hadde tenkt seg, sier forbundslederen.

Hun stiller seg bak medlemmene som er bekymret.

– Hvis folk er redd for å gå på jobb, har de ikke et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Da er det opp til myndighetene å iverksette tiltak for at ansatte skal være trygge, sier Nord.

Fagforbundets medlemsundersøkelse viser at 84 prosent i dag er fullvaksinert. Bare to prosent svarer at de har blittsmittet på jobb i skoler og barnehager.

– Må gi kommunene ressurser

Hun mener at helseminister Bent Høie (H) umiddelbart må sørge for at kommuner med høye smittetall går til gult nivå.

– Regjeringen må også gi kommunene ressurser til å holde en vedvarende høy beredskap på testing, smittesporing og renhold, slik at smitteveiene brytes, sier Nord.

På gult nivå vil barna fortsatt være i barnehage og skole med en viss sosial kontakt.

Slik forklarer Utdanningsdirektoratet trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt.

ARBEIDSPLASS: Fagforbundet viser til at ansatte i skoler og barnehager også har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Melby (V): Beskytter godt også etter første dose

Også Utdanningsforbundet er kritisk til grønt nivå i skolene, samtidig som den fjerde coronabølgen skyller over Norge.

Kunnskapsminister Guri Melby mener det var riktig at statlige myndigheter å kommunisere at tiltaksnivået burde være grønt, såfremt ikke lokale forhold tilsa strengere tiltak.

Venstre-statsråden viser til at barn og unge sjelden blir alvorlig syke og at vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom også etter første dose.

Melby opplyser at Kunnskapsdepartementet skal møte organisasjoner og fylkeskommuner denne uken, for å lytte til «hvordan ting oppleves».

Se Nakstad svare på kritikken om at myndighetene har sluppet smitten fri: