KrF drysser penger over familiene i budsjettet

Foreldrefradraget gis for utgifter til pass og stell av barn under 12 år, og/eller barn som er eldre enn 12 år med særskilt behov for omsorg og pleie. I 2021 er det to satser i foreldrefradraget. For det første barnet gis det 25 000 kroner i fradrag. For hvert barn utover det første gis det 15 000 kroner i fradrag. Fradragsbeløpet gjelder for foreldrene samlet. Utgifter som inngår i beregningen for barn som er under 12 år er utgifter til barnehage, SFO, barnepasstjenester (herunder dagmamma), reiseutgifter, fritidsaktiviteter mv.

Nå foreslår regjeringen å erstatte de to grensene i foreldrefradraget med én øvre grense på 25 000 kroner.

Å innføre én øvre grense på 25 000 kroner i foreldrefradraget anslås å gi en skattelette for familiene på om lag 210 mill. kroner. Lettelsen vil komme familier med to eller flere barn til gode.

Kilde: KrF