Abbas Jurassic Park

Av Tor Martin Bøe

COMEBACK: Abba slipper nytt album.

Forlengs og baklengs inn i framtiden med Abba.

Abba er tilbake. Både med ny musikk. Og som digitale ungdomsversjoner av seg selv.

Idéen er like genial som den er creepy. I lang tid har verdens nest mest kjente kvartett, jobbet sammen med hundrevis av motion capture-eksperter fra det samme spesialeffektselskapet som blant annet fikk romskip til å danse i «Star Wars», roboter til å smelte i «Terminator 2» og dinosaurer til å rive ned fornøyelsesparker i «Jurassic Park».

Sammen med ILM bygger Abba sin egen fornøyelsespark. Utvilsomt det største og villeste konsertprosjektet noensinne: 90 minutter med hits, framført av dem selv, live. Men med en vri: De gjør det som digitale avatarer. På en spesialbygget arena i London. Fordi de alltid har følt at London har følt et slags eierskap til dem, hevdet Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson i den direktesendte pressekonferansen på YouTube.

Der klarte ikke en entusiastisk reporter å trekke parallellen til det største musikkfenomenet for yngre mennesker nå for tiden: Konserter i Fortnite. Fra pandemiens start i fjor vår har alt fra Travis Scott og Deadmau5 til Ariana Grande holdt virtuelle konserter inne i spillet Fortnite.

Slikt kan jo være litt vanskelig å forstå for folk over 22.

I alle fall for folk som er nesten fire ganger så gamle.

Kanskje ikke minst fordi Fortnite-konsertene er gratis.

Ved en tilfeldighet slippes denne nyheten samtidig som statistikken viser at det meste av musikk som streames er «gamle» låter. Behovet for nostalgi, mangelen på interesse for noe nytt, bidrar til at for eksempel Elton John og nettopp Abba er blant artistene som spilles oftest i strømmetjenestene.

Det betyr ikke at den kommersielle idéen, den teknologiske prestasjonen og den generelle begeistringsfaktoren i dette konseptet er feil. Alt bak her er selvsagt genialt. Se ikke bort fra at Abba sine digitale avatarer kommer til å gi Londons turistnæring en økonomisk boost de vil merke i tiår framover. Sannsynligvis kommer selve showet til å være en ubeskrivelig unik og mektig opplevelse. Og en økonomisk suksesshistorie for de fire som ikke lenger står på scenen. 400 millioner solgte album og 65 millioner solgte billetter til musikalen «Mamma Mia» snakker for seg selv.

Likevel er det noe muggent, gammeldags og underlig tilbakeskuende over konseptet. Det føles som om man egentlig åpner musikkens «Jurassic Park».