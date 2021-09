Hva betyr valget for deg under 20 år?

VG har spurt de fem største partiene om hva de vil gjøre for deg som er under 20 år, hvis de vinner valget.

Vi har bedt om partienes politikk på noen spesifikke temaer vi vet er viktig for mange i din aldersgruppe. Disse er fraværsgrensen, skolemat, datasikkerhet og dyrevern.

Disse svarer:

Andreas Unneland (27) i Sosialistisk Venstreparti.

Camilla Maria Brekke (21) i Arbeiderpartiet.

Andrine Hanssen-Seppola (18) i Senterpartiet.

Mathilde Tybring-Gjedde (28) i Høyre.

Herman Fåne (24) i Fremskrittspartiet.

Grunnen til at det er nettopp disse fem, er fordi de er de største partiene på årets meningsmålinger.

Fraværsgrensen:

Fraværsgrensen ble innført i 2016 av Erna Solbergs (H) regjering.

Sosialistisk Venstreparti:

SV vil fjerne fraværsgrensen.

– Vi må heller løse problemene som gjør at elever får høyt fravær enn å straffe dem.

Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet ønsker å endre fraværsgrensen. De mener den er for streng.

– Vi vil gi elevene mer tillit, med en ordning som ligner mer på hvordan det er i arbeidslivet-

Senterpartiet:

Senterpartiet ønsker å fjerne dagens fraværsgrense, fordi de mener den er for streng og tar lite hensyn til elevers helse.

– Siden den ble innført har fraværet riktignok gått ned, men medisinbruken og antall legeerklæringer til elever har eksplodert.

Høyre:

Høyre ønsker å beholde fraværsgrensen.

– Etter innføringen har fraværet i snitt gått ned 27 prosent, og det er redusert for alle elevgrupper – aller mest for de som hadde høyest fravær fra før.

Fremskrittspartiet:

Frp er tilhengere av fraværsgrensen.

– Den positive utviklingen viser at det var riktig å innføre nye fraværsregler.

Skolemat

For eller imot skolemat? Mens noen partier ønsker å gi et gratis måltid til elevene hver dag, mener andre partier at pengene bør brukes på for eksempel flere lærere.

Sosialistisk Venstreparti:

Vil innføre skolemat.

– Næring og læring henger sammen.

Arbeiderpartiet:

Vil innføre skolemat.

– Alle skal få et varmt måltid.

– Vi har lyst til å ha skolemat, slik at alle får et varmt måltid.

Senterpartiet:

Vil innføre skolemat.

– Vi vet at dette er et tiltak som minsker forskjeller mellom fattig og rik.

Høyre:

Vil prioritere pengene til andre ting.

– Foreldre kan sørge for en god og sunn matpakke til barna sine, men de kan ikke sørge for nok og dyktige lærere, eller gode helse- og rådgivningstjenester i skolen.

Fremskrittspartiet:

Vil prioritere pengene til andre ting.

– Det er ikke skolens oppgave. Vi frykter blant annet at det kan bli mye matsvinn. Store matprosjekter i offentlig regi vil medføre at mye mat må kastes. Elevene kan jo ikke tvinges til å spise maten de tilbys.

Hva tenker partiene om dyrevern?

Dyrevern

Sosialistisk Venstreparti:

– I dag ser vi dyr som lever under uverdige forhold, fordi mål om å tjene penger trumfer målet om god dyrevelferd. Derfor vil SV forby burdrift av høns, kreve større plass og krav om tilgang på uteareal for flere griser og kyllinger.

Senterpartiet:

Senterpartiet sier de er veldig opptatt av dyrevelferd, særlig i fjøs og på beite. Partiet mener det bør skytes mer ulv i Norge.

– Vi mener at rovdyrforvaltningen i Norge ikke er god nok, og at den fører til mye lidelse for dyrene som blir revet i hjel av rovvilt.

Høyre:

Høyre vil ha høye krav til dyrevelferd for alle typer husdyr, øke straffene og bøtene for brudd på dyrevernsloven. De vil også ha landsdekkende dyrepoliti.

– Dyreeiere som ikke gjør det myndighetene sier etter brudd på dyrevelferdsloven, bør lettere fratas dyrene sine og nektes å drive.

Fremskrittspartiet:

Frp ønsker også dyrepoliti i hele landet, og at personer som har vist seg uskikket til å ha dyr skal miste retten til det.

– Og vi ønsker strengere straffer for mishandling og vanskjøtsel av dyr.

Arbeiderpartiet har ikke svart på dette spørsmålet.

Hva sier partiene om det som skjer på telefonen din?

Datasikkerhet

Sosialistisk Venstreparti:

SV vil ha handlingsplaner i skolen mot seksuell trakassering som blant annet fokuserer på digital trakassering.

– Og et straffesystem som eksplisitt sender et tydelig signal om at det er ulovlig å dele nakenbilder av andre.

Arbeiderpartiet:

– Vi vil styrke sikkerheten på internett, og ha tryggere personvern.

Senterpartiet:

Senterpartiet mener det er viktig at det innføres strenge krav på hvordan personopplysninger skal oppbevares og brukes, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi vil styrke den nasjonale selvforsyningsevnen når det gjelder datalagring, og etablere en «statssky», der data som krever god sikkerhet kan oppbevares.

Høyre:

Høyre vil ha et cybersikkerhetssystem for å beskytte samfunnsinstitusjoner, bedrifter og borgere mot hacking og annen datakriminalitet.

– Vi vil også delta aktivt i internasjonalt samarbeid om håndtering av trusler fra hackere, og øke kapasiteten i politiet for å møte nye utfordringer med kriminalitet på internett.

Fremskrittspartiet:

Frp mener personvern er viktig for å bevare den personlige friheten til folk

– Enkeltmenneskets rett til privatliv må respekteres som en grunnleggende rettighet, det gjelder også fravær av overvåkning.