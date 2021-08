KLINIKKLEDER: Terje Rootwelt ved Barneklinikken er forberedt på økt smitte blant barn.

Oslo universitetssykehus: Forbereder seg på covid-syke barn

Samtidig som coronasmitten øker kraftig, varsles det nå mer av andre, vanlige luftveisinfeksjoner. Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus forbereder seg på at flere barn blir innlagt.

– Vi forbereder oss på at det blir lagt inn flere barn. Samtidig er erfaringen at de få coronasmittede barna som blir innlagt, ikke blir alvorlig syke. Det gjelder også barn med en annen grunnsykdom. Vi håper at det skal fortsette. Men vi har sett fra noen land, særlig fra USA, at også en del barn blir alvorlig syke, sier klinikkleder Terje Rootwelt.

Men, han ønsker ikke å skape unødig bekymring:

– Vi er forberedt på økt smitte og vil kunne håndtere det, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa for en uke siden til VG at det i begynnelsen av september vil ligge an til at 1300 nye personer blir coronasmittet per dag. Han regnet da med at de fleste av smittetilfellene vil være barn og ungdom fordi voksne i all hovedsak vil være vaksinert.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viser overvåkningsdata fra europeiske land at barn har lavere risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig forløp og død enn alle andre aldersgrupper.

Forventer kraftig influensa og RS-virus

Mandag ettermiddag deltok barneleger fra sykehus over hele landet i et digitalt møte med FHI, som har varslet helsevesenet at de forventer kraftigere influensa og RS-virussykdom denne høsten og vinteren. Det vil ramme spesielt barn og eldre, og skjer samtidig som coronasmitten øker kraftig blant barn og unge.

Rootwelt sier at Oslo universitetssykehus har forberedt seg på smitte blant sårbare barn siden pandemien startet.

– Vi er litt bekymret og planlegger for en situasjon med mye smitte som også kan føre til fravær av egne ansatte, sier klinikklederen.

Sykehuset er en del av den europeiske organisasjonen ECHO – European Children’s Hospitals Organization, med 13 barnesykehus.

– Vi henter erfaringer fra sykehus i blant annet Firenze, Barcelona og London. De lå foran oss i pandemiutviklingen og vi har fått fortløpende informasjon fra dem om hvordan covid-19 spredte seg i Europa, sier Rootwelt.

KLINIKKLEDER: Terje Rootwelt ved Barneklinikken.

Barnelegeforeningen informerte i juni sine medlemmer over hele landet om problemstillinger rundt vaksinasjon av barna som har høyest risiko for alvorlig covid-19 – se faktaboks:

Barna i risikogruppen I gruppen som anses for å være i risikogruppen er ifølge Barnelegeforeningen barn med følgende tilstander: Organtransplantasjon

Immunsvikt* (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)

Downs syndrom

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon Vis mer

BioNTech/Pfizer vaksinen har siden den ble godkjent i USA og Europa, vært godkjent for bruk fra alderen 16 år og eldre i Norge. I begynnelsen av juni var ca. 900 ungdommer i alderen 16–17 år vaksinert. Ungdom med visse sykdommer eller medisinske tilstander, har vært prioritert for vaksine.

I slutten av mai ble BioNTech/Pfizer-vaksinen også godkjent for 12–15 år gamle barn. En studie viser få alvorlige bivirkninger og høy immunrespons.

I notatet fra juni, skriver Barnelegeforeningen at det bare er barn/ungdom med hjerte-/lungesykdom som har hatt en økt innleggelsesrate i Norge under pandemien, men også for de barna er økningen liten.

Overlege Per Kristian Knudsen ved infeksjonsseksjonen, avdeling for barnemedisin på Oslo universitetssykehus, Ullevål, har til nå ikke sett data som viser at delta-smitten gir mer alvorlig sykdom hos barn og unge enn tidligere varianter av coronaviruset.

– Hvis veldig mange blir smittet vil jo også noen kunne bli mer alvorlig syke. Erfaringen så langt i pandemien er at veldig få barn blir alvorlig syke.

– Da covid-pandemien startet, utarbeidet vi planer for hvordan håndtere dette for barn på sykehus. Vi har i liten grad tatt planene i bruk fordi det ikke har blitt lagt inn så mange, men de planene har vi fortsatt. Vi er forberedt og vi har fasiliteter og kompetanse til å håndtere sykdommen, sier Knudsen.

Han sier at barneavdelingen følger veldig nøye med.

– Vi har god overvåkning av alle pasientene som kommer til oss med infeksjonssymptomer. De blir testet og isolert til vi har svaret i løpet av få timer.

Varsler influensa og RS-virus

Folkehelseinstituttet har i sin rapport om andre luftveisinfeksjoner varslet man kan regne med at influensa og RS-virusinfeksjon blir kraftigere enn normalt.

– Dette sees allerede i flere andre land. Dette kan medføre flere tilfeller og dødsfall enn normale vintre. Det kan også gi kapasitetsutfordringer i helsetjenesten. Små barn og eldre forventes å være mest utsatt, skriver FHI.

FHI oppfordrer til helsetjenesten til « å styrke overvåkningssystemene, sikre vaksinasjon, passiv immunisering og antiviral behandling der det er aktuelt, og øke årvåkenheten og kapasiteten i helsetjenestene samt forberede rådgivningen om generelle smitteverntiltak i samfunnet.»