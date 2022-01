KANDIDAT: Jens Stoltenberg i NATOs hovedkvarter i Brussel mandag.

KrF støtter Stoltenberg i Norges Bank: − Svært dyktig økonom

Kristelig Folkepartis nestleder Kjell Ingolf Ropstad har ingen motforestillinger mot Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef – i motsetning til partier flest på Stortinget.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

I debatten som raser om den tidligere statsministerens kandidatur til å lede Norges Bank, har Ropstad vært opptatt av å understreke sin respekt for rekrutteringsprosessen.

– Men samtidig med at Jens Stoltenberg er en svært dyktig økonom og leder, med en unik erfaring nasjonalt og internasjonalt, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Et flertall av partiene på Stortinget er negative til at sosialøkonomen Jens Stoltenberg (Ap) skal overta jobben etter Øystein Olsen, som går av med pensjon i februar.

Både SV, Høyre, Frp, Venstre, MDG og Rødt vender tommelen ned for Stoltenberg. Men det er regjeringen Støre og ikke Stortinget som utnevner ny sentralbanksjef.

Mulig utnevnelse fredag

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den andre, reelle kandidaten. Dagens Næringsliv har skrevet at Finansdepartementet tar sikte på en utnevnelse i statsråd fredag.

Lovavdelingen i Justisdepartementet skal vurdere den tidligere statsministerens habilitet. Jonas Gahr Støre har meldt seg inhabil i ansettelsen, fordi han er en nær venn av Stoltenberg.

POSITIV: Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad har ingen betenkeligheter med Stoltenberg som sjef for Norges Bank.

Jens Stoltenberg (62) går av som generalsekretær i NATO 30. september. Nå får hans kandidatur støtte fra Kristelig Folkeparti.

– Jeg ser ingen store prinsipielle motforestillinger mot Stoltenberg som eventuell sentralbanksjef, som ikke bare omfatter pengepolitikken og tradisjonelle sentralbankoppgaver, men også den utfordrende rollen som styreleder for verdens største statlige fond, oljefondet, uttaler KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Aftenposten skrev søndag at Stoltenberg i en privat middag 3. januar i fjor diskuterte jobben som sjef for Norges Bank med oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Hersker for mye tvil

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski gikk mandag ut i Dagens Næringsliv og mener det vil være uklokt å ansette Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Jeg har ingen grunn til å betvile at dette er en god ansettelsesprosess, men jeg legger også til grunn at de lytter til signalene fra Stortinget, sier Kaski til DN.

Høyres nestleder Tina Bru sa før helgen at hun forventer at regjeringen ser hen til uroen som mange ulike aktører i politiske og økonomiske kretser har gitt uttrykk for.

Hun mener at «det hersker for mye tvil om hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank, til at det vil være en klok utnevnelse.»

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) vil mandag ikke uttale seg til VG om saken.

NEGATIV: Tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) er kritisk til Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Trussel for omdømmet

Tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) skrev i DN at Stoltenberg som sentralbanksjef «vil være en betydelig trussel for det norske omdømmet og for tilliten og troverdigheten til Norges Bank».

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn frykter at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef kan bli mistenkt for å ta politiske hensyn i rentefastsettelsen.

Finansnæringens Hovedorganisasjon vil uttale seg om saken.

– Vi har tillit til at det gjennomføres gode og grundige prosesser ved slike ansettelser, skriver informasjonsdirektør i Finans Norge Tom Staavi til VG.

Jens Stoltenberg vil ifølge DNs anonyme kilder vil takke ja til sjefsstillingen i Norges Bank, hvis han blir spurt.

Stoltenberg skal ifølge TV2 ha ringt sentralbanksjef Øystein Olsen fire ganger siden august.