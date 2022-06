– TRUET: Jonas Gahr Støre er en ledende havsjef i verden for tiden, som leder i Det internasjonale havpanelet. Tang i denne vestlandsfjorden får god karakter.

Støre: − Slik skal vi redde havet – og Oslofjorden

LEIRVIK (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal lede an i verdens kamp for å redde havet fra forurensing. Han begynner med Oslofjorden, hvor han vil stille kraftfulle krav - og sende regningen til kommunene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Støre tok et par minutters avslapning nede ved fjorden i Leirvik, da han besøkte Vestland tirsdag.

– Slik skal tang og tare se ut, sier han og ser ut over en vik full av frisk tang.

Onsdag er verdens havdag; en viktig dag for mannen som for tiden leder Det internasjonale havpanelet, som skal presse frem at land etter land skal lage helhetlige forvaltningsplaner for å bidra renere til hav og sjø.

– Verdens havdag er en viktig markeringsdag, men FNs havkonferanse i Lisboa i slutten av juni, er viktigere. Da vil verdens øyne rettes mot hva vi kan få til for livet i havet. Havets helse er truet.

Han sier målet er klart.

– Vi skal skru igjen krana for utslipp til havet.

– Det er lett å si, men vanskelig å gjennomføre?

– Vi har tidligere vist at det er mulig. Østersjøen og Mjøsa er to gode eksempler. Vi klart det der og det han vi klare det alle andre steder.

– Lite liv i Oslofjorden

Han sier at de skal gjøre mye av det samme i Oslofjorden.

– I Norge bor 1,6 millioner mennesker tett på Oslofjorden. De skal få en bedre fjord.

Han sier det er to store kilder til forurensing.

– Det som kommer fra kommunal kloakk og avløp. Og det som kommer som avrenning fra landbruk; nitrogen som gir algeoppblomstring.

Støre så nylig ved selvsyn havbunnen på Nesodden.

– Det var ikke mye liv igjen. Det gjelder dessverre store deler av Oslofjorden, hvor fisken har forsvunnet og det er lite liv. Det som motiverer oss er at vi vet at får vi stanset forurensingen, så kan liv komme tilbake.

– Mjøsa motiverer

– Mjøsa motiverer oss, sier han:

– Den var i ferd med å bli kvalt. Der har man fått livet tilbake. Det skal vi sørge for at skjer i Oslofjorden og andre steder.

– Hva vil du gjøre for å få en ren og levende Oslofjord igjen?

– Vi skjerper inn Oslofjordplanen og følger opp overfor kommunene og statsforvalterne, med en lang rekke tiltak. Så arbeider vi for å få til et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden.

– Må ta kostnadene sammen

Han legger til:

– Vi vil stille strengere krav for utslipp av kommunalt avløpsvann, og har gitt kommunene tydelige signaler om at det kommer krav om nitrogenfjerning.

– Skal Oslofjorden blomstre igjen, må det mye penger til?

– Vi må skjerpe kravene til kommunene og til syvende og sist må innbyggerne være med på å betale for dette.

Han sier at det er kommunene som må ta regningen.

– Noen kommuner har gått i front og tatt kostnaden med å rydde opp, noen har gjort altfor lite. Det må vi følge opp mye tettere. Det vil gi økte kostnader i noen kommuner, men prisen for å la være kan bli langt høyere.

SOLGLEDE: Støre nøt et par minutters ro ved sjøen da han fartet på Vestlandet tirsdag – i praktfullt vestlandsvær med sol og godt over 25 grader.

Hårete mål

Men å redde verdens hav, fremstår nesten som en umulig oppgave. Verden bruker stadig mer plast.

– Hvis vi ikke tar store grep globalt vil plastforurensingen tredobles de neste 20 årene, sier Støre.

Men han er optimist:

– Vi skal skru igjen krana for utslipp til havet. Målet er å stanse alle utslippene til havs.

Har to år på seg

Støre sier de planlegger å få med hele verden de neste to årene.

– Norge skal lede en høyambisjonskoalisjon sammen med Rwanda for å få til en global juridisk bindende avtale mot plastforsøpling. Vi må stå på for at denne avtalen blir vedtatt på FNs miljøforsamling i 2024.

PLASTKRISE OGSÅ HER PÅ BERGET: En død havsule hang i fiskegarn av plast på fuglefjellet på Runde for tre år siden, da daværende statsminister Erna Solberg besøkte øya.

– Hvilke virkemidler skal dere bruke for å stanse forurensingen av plast i havet?

– Vi må gjøre det lønnsomt å ikke hive plast på havet; panteordninger, produsentansvar og resirkulering i et bredt internasjonalt samarbeid. Og så må alle kyststater plukke opp og rense havene, og plukke opp plasten før det blir til mikroplast.

Han møtte også fiskere på sin tur på Vestland tirsdag. Hvor han ble minnet på at livet i havet er skjørt.

– Vi holdt på å miste vårgytende sild for noen tiår siden. Fordi noen forskere oppdaget det og trakk i alarmen og i realiteten stanset fiske, så fikk den vokse seg opp igjen og er i dag bærekraftig.

Han fortsetter:

– Fem store utfordringer

– Torsken vi fisker i nord har forsvunnet fullstendig fra Newfoundlandkysten fordi stammen ble fisket ned. For å hindre slikt må vi drive mye bredere forvaltning, ikke bare en og en art, men vi må se virkemidlene i sammenheng.

– Fortell hvordan drømmen om en verden uten utslipp til havs kan realiseres?

– Det er særlig fem store utfordringer som truer verdenshavene: Forsuring, forsøpling, oppvarming, tap av oksygen og tap av leveområder. Alt er mulig å gjøre noe med, men da må vi få verden med oss.

Han sier det er gledelig at blant andre Frankrike og USA har signalisert at de vil være med.