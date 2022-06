AVGRADERT: Redegjørelsen til PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er nå offentlig.

Frigir PST-sjefens hemmelige redegjørelse

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle at han hadde oppbevart våpen i strid med loven da han ble bedt om å gi justisministeren en full redegjørelse om våpensaken.

Dette fremkommer i en hittil hemmelig, skriftlig redegjørelse som Sjøvold sendte til daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i november 2019.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Sjøvold går av som sjef for PST.

Den siste uken har både Stortingets kontrollkomité og leder for justiskomiteen bedt justisminister Emilie Enger Mehl svare på spørsmål om redegjørelsen.

Nå har Justisdepartementet gitt VG innsyn i dokumentet som de tidligere har hemmeligholdt som «sikkerhetsgradert informasjon».

VGs gjennomgang av brevet viser at sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste forklarte seg mangelfullt og upresist om våpnene han oppbevarte i skap og skuffer på kontoret i syv år:

Han opplyste ikke at han hadde brutt våpenloven ved å oppbevare våpen ulovlig.

Han unnlot å fortelle at våpnene aldri ble registrert på ham – og at det derfor dreide seg om ulovlig besittelse.

Han skrev ikke hvor mange våpen han mottok fra enken etter en losjebror – eller at et av de tre våpnene var uregistrert.

Han skrev ikke at han overleverte våpnene til en bekjent ved våpenkontoret, som han ofte spiste lunsj med kantinen i Politihuset i Oslo.

– Burde vært levert

I redegjørelsen til departementet skrev Sjøvold i tillegg:

«Jeg er selvfølgelig lei meg for hele saken og mitt eget sommel. Våpnene burde vært levert mye tidligere».

VG har bedt Hans Sverre Sjøvold om et intervju om innholdet i redegjørelsen.

Gjennom kommunikasjonsdirektøren i PST formidler han i en tekstmelding:

– Innholdet i redegjørelsen er kunnskapen jeg hadde på det tidspunktet den ble skrevet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere.

UREGISTRERT: Denne Colt Detective Special var blant våpnene Sjøvold leverte inn.

Etter avsløringen

Redegjørelsen ble skrevet bare dager etter VG i 2019 avslørte PST-sjefens ulovlige våpenhold gjennom flere år.

Sommeren 2020 ila Spesialenheten for politisaker Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

I påtalevedtaket skriver Spesialenheten:

«Som politimester var han øverste leder for både våpenforvaltning og for strafferettslig håndtering av ulovlige våpen. Øvrige stillinger han innehadde i perioden 2009–2016 tilsier også god kunnskap om reglene for våpenhold, og en forventning om å respektere disse».

Hans Sverre Sjøvold er utdannet jurist.

Han har vært politimester i Oslo og Vestfold, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og PST-sjef siden 2019.

Hvorfor er redegjørelsen hans viktig?

Etter at VG avslørte det ulovlige våpenholdet, har tre justisministre uttrykt full tillit til PST-sjefen.

Innholdet i Sjøvolds redegjørelse var det viktigste grunnlaget for tilliten, sa tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp.) til VG for to uker siden.

Her kan du lese hele redegjørelsen:

VG har undersøkt hva Sjøvold skrev til departementet høsten 2019 – og hva som ikke står i redegjørelsen:

→ Våpenbesittelse

Sjøvold skriver: «Etter begravelsen kom hans enke X til meg og bad meg å ta vare på våpnene. Vi snakket også om salg».

Sjøvold skriver ikke noe om at våpnene aldri ble registrert på ham og at det dermed var snakk om ulovlig våpenbesittelse gjennom syv år.

→ Antall våpen

Sjøvold skriver ikke hvor mange våpen han mottok fra enken.

Spesialenheten undersøkte tre håndvåpen. To av våpnene var registrert på losjebroren.

Det tredje våpenet var uregistrert. Politiet har ikke klart å finne våpenets opphav.

→ Våpenoppbevaring

Sjøvold skriver: «Etter dette oppbevarte jeg våpnene på kontorene på mine arbeidsplasser, slik at de skulle være godt sikret».

Sjøvold skriver ikke hvor på kontoret våpnene ble oppbevart: I skap, skuffer og en garderobe på ulike arbeidsplasser.

Spesialenheten påpeker at skytevåpnene aldri ble oppbevart i godkjent våpenskap og at dette ga økt risiko for våpen på avveie.

→ Våpenkort

Sjøvold skriver ikke om han selv har våpenkort.

→ Våpeninnlevering

Sjøvold skriver: «I 2016 tok jeg kontakt med forvaltningsavdelingen i Oslo politidistrikt. Den ble ledet av Audun Kristiansen, som jeg tok kontakt med.»

Til Spesialenheten fortalte politiinspektør Audun Kristiansen at den første som tok kontakt med ham om våpnene, ikke var Sjøvold, men en ansatt ved våpenkontoret.

Mannen har i avhør forklart at han følte seg presset til å ta imot politimesterens våpen.

Sjøvold skriver: «Målet var å få levert inn våpnene. De ble levert til oppbevaring».

Da våpnene ble levert i januar 2016, var det ikke til oppbevaring.

Sjøvold skrev under på et skjema om innlevering av våpen for destruksjon, avdekket Spesialenhetens etterforskning.

→ Våpenamnesti

Sjøvold skriver: For å få levert våpnene, måtte distriktet ha en erklæring fra enken for å kunne destruere dem. Jeg forsøkte flere ganger å få tak i enken på telefon, men uten å få kontakt. Etter noen tid fikk jeg tak i en representant for familien X.

Til Spesialenheten har Sjøvold fortalt at det var datteren til losjebroren han ringte.

Til VG har hun fortalt at hun ikke kan huske en slik samtale med Sjøvold i 2016. Første og siste gang hun var i kontakt med ham, var i 2009.

Sjøvold skriver at prosessen med å få erklæring tok tid:

«Før jeg fikk erklæringen ble det opplyst til meg at det var våpenamnesti og at de kunne levere til destruksjon uten en erklæring. Våpnene ble levert til en representant for forvaltningsavdelingen».

Sjøvold opplyser ikke hvor lang tid prosessen tok.

Våpnene ble hentet på Sjøvolds kontor av en politibetjent ved våpenkontoret i januar 2016.

Våpenamnesti ble åpnet 14 måneder senere.

Da var Sjøvold fortsatt politimester og dermed øverste leder for våpenforvaltningen i Oslo.

Info Våpensaken ** 30. oktober 2019 avslørte VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig over flere år. ** Våpnene fikk Sjøvold av enken etter en losjebror i Odd Fellow Ordenen i 2008. ** Dagen etter iverksatte Spesialenheten for politisaker en bred etterforskning av Sjøvold. Både for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen, men også for misbruk av stillingen da han skulle kvitte seg med våpnene. ** Sommeren 2020 konkluderte Spesialenheten med at Sjøvold hadde oppbevart tre våpen i skap og skuffer på kontoret i syv år – blant annet i Justisdepartementet. Han fikk en bot på 50.000 kroner. ** Spesialenheten henla forholdet om misbruk av stilling. ** 30. april 2022 avslørte VG at en politiansatt – høsten 2021 – fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Mannen hadde fortalt Spesialenheten om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Sjøvold. ** Noen dager etter VGs avsløring besluttet politimester i Oslo, Beate Gangås, at varselet fra konsulenten ved våpenkontoret skal gjennomgås av Politidirektoratet. ** 5. mai bestemte Politidirektoratet at hele varslersaken skal granskes av et eksternt advokatfirma. ** 14. mai besluttet justisminister Emilie Enger Mehl at hun vil opprette et varslingsombud for å rydde opp i politiets varslingsrutiner. ** 15. mai bekreftet Justisdepartementet overfor VG at Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle om de ulovlige våpnene da han ble autorisert før han tiltrådte stillingen som PST-sjef i juni 2019. Autorisasjonssamtalen hadde han med en tidligere kollega fra Justisdepartementet. ** 22. mai opplyste Justisdepartementet til VG at Hans Sverre Sjøvold fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklarering til tross for at han ble straffet for brudd på straffeloven og våpenloven. **31. mai startet Stortingets kontrollkomité undersøkelser rundt hvorfor PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen. Vis mer

Avventet etterforskning

Jøran Kallmyr var den første justisministeren som fikk vite om våpenoppbevaringen til Hans Sverre Sjøvold.

Han har påpekt at tilliten til Sjøvold var tett knyttet til redegjørelsen Sjøvold skrev.

FØRSTE AV TRE: I 2019 ville daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp.) avvente Spesialenhetens konklusjon.

For Kallmyr var det vanskelig å verifisere hele innholdet i brevet.

Han ville derfor at Spesialenheten skulle etterforske saken ferdig, før han vurderte Spesialenhetens konklusjon opp mot informasjonen i redegjørelsen.

Men da Spesialenheten konkluderte, hadde Monica Mæland (H) overtatt som justisminister.

Sommeren 2020 uttrykte også hun full tillit til PST-sjefen.

VG har spurt Mæland om innholdet i Sjøvolds redegjørelse sammenfalt med hva Spesialenheten avdekket.

Spørsmålet er fortsatt ubesvart.

Har Mæland lest Sjøvolds redegjørelse?

«Nei!» svarer hun i en tekstmelding.

ANDRE AV TRE: Kallmyrs etterfølger, Monica Mæland (H), har ikke lest Sjøvolds redegjørelse.

Viste til forgjengerne

Forrige onsdag sa justisminister Emilie Enger Mehl til VG at hun har tillit til Sjøvold. Men heller ikke hun hadde på dette tidspunktet lest redegjørelsen.

– For å kunne vurdere tilliten din til Sjøvold i dag: Er det ikke nødvendig å sette seg inn i redegjørelsen?

– Jeg mener nå at det er riktig av meg å forholde meg til de vurderingene som ble gjort av Kallmyr og Mæland, svarte Mehl.

TREDJE AV TRE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) oppga forrige uke at hun da ikke hadde lest redegjørelsen.

Til VG skriver Justisdepartementet at Hans Sverre Sjøvold selv har anmodet om at redegjørelsen hans offentliggjøres.