PÅ LOs talerstol: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til LO-kongressen at dagens strømprisnivå ikke kan fortsette.

Støre til LO: Dagens strømpris-nivå er ikke bærekraftig

YOUNGSTORGET (VG) Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet LO løft for arbeidsfolks hverdag da han talte til LO-kongressen onsdag. Og så var han veldig kameratslig. Og erkjente at dagens høye strømpriser ikke kan fortsette.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En rekke ganger i sin tale, innledet han med «kamerater», før han gikk videre i sitt budskap til delegatene på LO-kongressen i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Det budskapet handlet i stor grad om energipolitikk. Og en skryte-liste.

– Ikke bærekraftig

Han innrømmer at dagens nivå på strømprisene i Norge ikke kan vare:

– At strømprisene vi har nå, ikke er bærekraftige, er det ingen som er uenig i. Men at svaret på utfordringen er å kutte kabler eller si opp avtalene våre med et Europa i energi-krise, det er jeg uenig i – det vil i sin tur ramme Norge og norsk industri.

– Skal ikke kutte kabler

Men hva svaret er, hadde ikke Støre på LOs talerstol.

– Vi skal ikke bygge nye kabler i denne stortingsperioden – det har regjeringen gjort klart. Men vi skal heller ikke kutte kabler. I stedet skal vi gjennomgå erfaringene med dem og vurdere tilpasninger.

Svaret ligger i en kommisjon, ifølge statsministeren:

– Et varig svar krever en grundig gjennomgang av hele energisystemet. Den har vi startet gjennom energikommisjonen som skal vise hvordan vi best sikrer fortsatt lave og forutsigbare strømpriser til folk og industri.

Støres skryteliste

Hovedbudskapet var at hans regjering gjør arbeidslivet tryggere:

– Vi dobler fagforeningsfradraget.

– Vi fjerner den generelle adgangen til midlertidighet - som Høyre-regjeringen innførte i 2015, fra 1. juli er den historie! Ække det bra, sa han.

– Vi begrenser innleie og innfører forbud der det er verst.

– Vi innfører – endelig - pensjon fra første krone - et krav som har stått der i årevis, nå blir det rettferdighet til store grupper - 1 million

arbeidstakere - nå skal alt arbeid kvalifisere til pensjon.

– Vi utvikler Norges-modellen, for å sikre trygghet på jobb og klare krav til hvordan det offentlige skal bruke innkjøpsmakten sin.

Han ble stadig avbrutt av applaus, når han punktet opp regjeringens arbeidslivssatsning.

– Rett til heltid

– Vi innfører norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann - etter åtte år der kravene fra sjøfolkene våre er avvist.

– Vi styrker retten til heltidsstilling og gjeninnfører den kollektive søksmålsretten.

Støre fremholdt at hans regjering stopper «høyresidens oppsplitting og

privatisering».

– Nå vasker vi for harde livet, sa han.

- Vi stopper veksten av privatskoler og satser på kvalitet og kapasitet i fellesskolen og innfører strenge regler for private barnehager – slik at fellesskapets penger går til trygghet for barna våre, ikke til store gevinster for private storkonsern.

– Ut med kommersielle

Han fremholdt også at hans regjering bygger opp det statlige barnevernet med mål om å fase ut de kommersielle, og stopper konkurranseutsetting og privatisering av jernbanen.

– Og vi fjerner den frie etableringsretten for kommersielle helseaktører - og

satser heller på felleskapets sykehus, sa Støre.

– Vi skal nå våre klimamål

Han gjorde det også klart at han ikke vil sette klimamålene i spill, slik leder Jørn Eggum i Fellesforbundet har ymtet frempå om.

– La det være helt klart: Vi skal nå våre klimamål. Det tjener ingen hensikt å sette dem i spill.

– Norden truer ingen

Han brukte også deler av talen på konsekvensene av krigen i Ukraina.

– Sammen står vi sterkere. Det er også grunnen til at Norge støtter Finland og Sveriges søknad om NATO-medlemskap. Russlands angrepskrig er den direkte årsaken til at de nå velger denne veien, sa han og fastslo at vi står foran en historisk nordisk samling.

– Finland og Sverige truer ingen. Norden truer ingen. Men Finland og Sverige søker den samme sikkerheten som vi har i Norge - gjennom eget forsvar og kollektiv sikkerhet med allierte.

– Usolidarisk

Han ga også et stikk til Rødt.

– Så kan man være for eller mot NATO. Men å mene at Norge skal blokkere finsk og svensk medlemskap, det er dypt usolidarisk, sa Støre - og fikk applaus for det.

Han landet slik:

– Kamerater, jeg vil avslutte der jeg startet. Åtte år med høyreregjering forandret samfunnet vårt. Vi fikk større forskjeller, privatisering, sentralisering og et arbeidsliv der arbeidsfolk fikk

mindre makt og trygghet.

Han la til:

– Men, dere: Nå snur vi skuta. Nå flytter vi makt og ressurser nærmere folk

der de bor og jobber. Skritt for skritt, dag for dag, sak for sak forandrer vi

Norge. Og vi gjør det sammen med dere – sammen med fagbevegelsen!