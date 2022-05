VIL ENDRE FRAVÆRSGRENSEN: Senterparti-politikerne Maren Grøthe (20) og Torleik Svelle (26) vil at oppkjøring skal gi gyldig fravær.

Vil at oppkjøring skal være gyldig fravær

Senterpartiets yngste stortingsrepresentanter mener det ikke gir mening at oppkjøring til førerkort ikke er gyldig fravær.

– Det har skjedd veldig mye denne våren, og derfor har arbeidet med vår egen fraværsgrense blitt utsatt, forklarer Torleik Svelle.

Svelle er leder i Senterungdommen, og møter for tiden som vara på Stortinget.

Mandag ble det klart at regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra og med høstsemesteret starter, etter at den ble fryst under pandemien.

Samtidig tydeliggjorde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at det vil bli sendt ut et oppdrag til Utdanningsdirektoratet før sommeren. Formålet er å se på hvordan fraværsgrensen kan forbedres til det beste for elevene og skolene, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen, som består av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har slått fast i sin regjeringsplattform at de vil endre fraværsgrensen. Nå begynner de arbeidet med dette.

Har selv vært elev under fraværsgrensen

– Vi er imot Høyres grense, slår Svelle fast.

Sammen med Maren Grøthe møter han fast i Utdannings- og forskningskomiteen. Nå ønsker de å endre fraværsgrensen.

– Det er mange utfordringer med dagens fraværsgrense, mener Grøthe.

Grøthe er den yngste som møter fast på Stortinget, og er den eneste av stortingsrepresentantene som selv har gått på videregående med fraværsgrensen i kraft.

UNGE: Mens Maren Grøthe (20) selv gikk alle årene på VGS med fraværsgrense, var Torleik Svelle (26) blant de siste kullene som fullførte VGS uten fraværsgrense.

Blant endringene de unge SP-politikerne nå ønsker å få på plass, er gyldig fravær for å ta oppkjøring.

– Vi ønsker i utgangspunktet at all obligatorisk kjøreopplæring og oppkjøring blir gyldig, forklarer Grøthe.

– Skal du jobbe som elektriker eller i hjemmesykepleien fra du er 18 år, trenger du førerkortet. Dersom du blir elektriker på bygda, så nytter det ikke å ha elsykkel med transportkasse, da må du ha bil og førerkort.

– Gir ingen mening

I dag er noe av den obligatoriske kjøreopplæringen unntatt fra fraværsgrensen, men oppkjøringen gjelder fremdeles som ugyldig fravær.

– Det er urimelig, mener Svelle, og legger til:

– Alle som tar førerkort, må ha oppkjøring. Det gir ingen mening at dette ikke er gyldig fravær i dagens fraværsgrense.

De to Senterpartiet-politikerne legger til at de håper å få på plass gyldig fravær for kjøreopplæring på traktor også.

Info Denne kjøreopplæringen gir gyldig fravær i dag: Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B unntas fra fraværsgrensen. Sikkerhetskurs på bane, og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (landeveiskjøring og kjøring i variert trafikk) til førerkort klasse, gir gyldig fravær. Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene er ikke unntatt fraværsregelen. Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet. Vis mer

Generelt ønsker Svelle og Grøthe at regjeringens nye versjon av fraværsgrensen vil gi mer tillit til elevene.

– Vi må få elevene ut av legekontoret. Nå bruker ungdom tid og penger på å reise til legen for å få bekreftet noe de allerede vet: At de er syke. Det er urimelig når fastlegene har mange andre viktige oppgaver de bør prioritere, sier Grøthe.

– Elevene vil på skolen

De er ikke bekymret for at en fraværsgrense som legger mer i hendene til elevene vil føre til mer fravær.

– Det er ikke slik at elever gjør hva som helst for å slippe skolen, slik mange tilsynelatende tror. Elever i dag jobber beinhardt for å komme inn på ulike studier, og de fleste vil gjerne på skolen. De etterlyser tillit og rimelighet, sier Svelle.

Når dagens regjering lanserer sin egen versjon av fraværsgrensen, håper Svelle og Grøthe at man får et regelverk som kan stå, også dersom det blir regjeringsskifte.

– Jeg vet mange i Høyre er veldig fornøyde i dag. Jeg håper de likevel kan gå i seg selv, og se at fraværsgrensen deres regjering lanserte ikke har vært perfekt, sier Svelle.