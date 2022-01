INNSTILT: Informasjonstavlen på Oslo S varsler om innstilte tog etter en jordfeil mellom Holmlia og Kolbotn 26. november i fjor.

Hvert fjerde tog i 2021 var forsinket underveis

Tog-året 2021 begynte bra, men så kom passasjerene tilbake – og dermed forsinkelsene også.

Av Øyvind Engan

Så fort Norge åpnet opp etter corona-nedstengningen høsten 2021, gikk punktligheten på jernbanen ned.

Det viser Bane Nors loggføring av forsinkelser og innstillinger på norske jernbaner, som VG har fått innsyn i. Bane Nor er det statlige selskapet som har ansvaret for jernbanelinjene i Norge.

– Vi ser det samme i hele Europa: Punktligheten på jernbanen var veldig god hele første halvår, og så sank den ned til et mer normalt nivå da samfunnet åpnet opp på høsten, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

– Men vi skal ikke ta æren for de gode tallene i første halvår. Corona var ikke et punktlighetstiltak, understreker Kjenne.

Info Slik har VG regnet VG teller med alle persontog som ett eller flere steder langs ruten har loggført en forsinkelse på 4 minutter eller mer, eller som blir innstilt.

Derfor blir våre tall høyere enn i Bane Nors egen statistikk, som ikke regner med forsinkelser underveis dersom toget kjører inn igjen forsinkelsen før endestasjonen.

Bane Nor skiller også ut regularitet (om toget går) og punktlighet (om det ankommer endestasjonen i rute) i to forskjellige tall.

Til gjengjeld teller ikke VG med planlagte innstillinger der alternativ transport er på plass, eller der kundene er informert på forhånd. VGs perspektiv er passasjeren som står på perrongen og venter på et tog som skulle ha kommet.

Vi teller ikke godstog. Vis mer

Hvert fjerde tog

Fasit for 2021 ble at 26,8 prosent av alle persontog i Norge – altså drøyt hvert fjerde tog – ble rammet av trøbbel i en eller annen form, fra en beskjeden forsinkelse på fire minutter og til at toget ble innstilt. Det er litt dårligere enn midt på treet, sammenlignet med de andre syv årene VG har hentet inn denne statistikken.

Strekningen Oslo–Drammen er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning. Den alene sto for mer enn en firedel av alle togforsinkelsene i Norge i 2021.

Men det betyr ikke at det er en spesielt dårlig jernbanestrekning. Forklaringen er først og fremst at det går så mange tog der.

– Vi ønsker at flest mulig skal ta toget. Men jo flere tog vi setter på sporet, jo flere forsinkelser vil én feil medføre. Det er avveiningen vi må gjøre, forklarer Kjenne.

Når det først har oppstått en trafikkstans, er det også litt ulike strategier for å hente seg inn igjen – avhengig av hvor i landet stansen er:

– I Oslo-området vil vi da innstille mange tog, slik at resten av togene kan komme i rute igjen så raskt som mulig. I resten av landet vil vi kjøre flere av togene videre, selv om de skaper flere forsinkelser, forklarer Kjenne.

Planen for 2022 er for øvrig at det nye, digitale signalsystemet ERTMS skal settes i drift på de ytterste delene av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen mot slutten av året. Da skal det i teorien bli både bedre kapasitet og færre tekniske feil på disse strekningene. I 2030 skal stort sett alle togstrekningene ha fått det nye systemet.

Dramatisk brann

Den mest trøblete enkelthendelsen i 2021 var den dramatiske brannen i det elektriske anlegget ved Sandefjord. Den førte til at Vestfoldbanen forbi Sandefjord måtte stenges, og ikke mindre enn 2360 tog ble innstilt før de omfattende skadene var ferdig reparert.

Flere jordfeil på Oslo S bidrar også i statistikken. En jordfeil er en strømfeil som gjør at togene ikke kan kjøre.

– Brannen på Vestfoldbanen var en ekstraordinær hendelse, og jeg håper vi unngår slike hendelser i 2022. Men en jordfeil på Oslo S kan nok skje i 2022 også. Og med én gang en jordfeil på Oslo S dukker opp, blir konsekvensene så store at punktlighetsstatistikken dessverre er kjørt for den måneden, sier Kjenne.

SØRLANDSBANEN: Togselskapet Go-Ahead sliter med å holde ruten med de gamle togene de har fått tildelt. Her i tett snøvær på Gjerstad 8. desember i fjor.

Gamle tog

Hver eneste forsinkelse blir loggført med en feilkode. Den vanligste feilkoden er trafikkavvikling – at togene kjører i kø på grunn av stor rushtrafikk eller andre feil tidligere på dagen.

Deretter følger feil på selve jernbanen, som altså er Bane Nors ansvar – slik som signaler og skinner.

Men også feil på togene bidrar solid til statistikken. Sørlandsbanen peker seg ut her, med mer enn tre hendelser hver eneste dag knyttet til «feil på kjøretøy».

– På togene er det gammel elektronikk som er gått ut av produksjon, og som har lang reparasjonstid, forklarer kommersiell sjef Tonje Løkaas Fossum i Go-Ahead Norge, togselskapet som har kjørt togene på Sørlandsbanen siden 2019.

Anbud på jernbanen fungerer nemlig ikke slik at det nye selskapet står klart med splitter nye tog. Å anskaffe nye tog er en lang prosess. Go-Ahead Norge må pent klare seg med de samme togene som NSB har brukt siden årtusenskiftet.

– Vi har gjennom høsten og vinteren jobbet målrettet med å øke påliteligheten, og alle kjøretøyene vil gjennom våren gjennomgå et større reparasjonsarbeid som vil redusere antall feil, forteller Fossum.

Det statlige selskapet Norske tog har også satt i gang prosessen med å skaffe nye tog til de lengste strekningene i Norge, kanskje med første tog i trafikk i 2026.

– Det gleder vi oss veldig til! sier Fossum.

