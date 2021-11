SYKEPLEIER: Varaordfører i Melhus kommune, Stine Estenstad (t.h.), og sykepleiervikar Christine Gauslaa Rismark (19) under rapportarbeid og forberedelser før de drar ut i felten.

Kapasitetskrise i Melhus: Ordfører og varaordfører trår til som sykepleiere

Helsetjenesten i Melhus kommune lider av sykdom og stort fravær blant ansatte. Nå har ordføreren og varaordføreren ryddet kalenderen.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Med bakgrunn som sykepleiere har ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) og varaordfører Stine Estenstad (H) til sammen ryddet plass til 30 krisevakter før jul.

Adresseavisen, som også har omtalt saken, skriver at sykepleiere og helsefagarbeidere har fått inndratt både ferie og fridager.

Tirsdag ble formannskapet orientert om at det er nødvendig med krisetiltak i kommunen med over 17.000 innbyggere. I tillegg blir pensjonister og andre med helsefaglig utdanning blir bedt om stille opp.

Høyt sykefravær

Kommunen er rammet av høyt sykefravær på grunn av covid-19, forkjølelse, RS-virus, omgangssyke og influensa. Det har skapt krise innen omsorgssektoren.

– Det er en veldig krevende situasjon. Folk har hatt det tøft på jobb i to år under pandemien. Det er for tiden stor belastning på helsevesenet. I tillegg opplever vi stort frafall før jul, beskriver Estenstad.

Lørdag hadde varaordføreren sin første arbeidsdag. Ordføreren skal i ilden mandag morgen.

– Vi har meldt oss på lik linje med andre fagarbeidere med helsefaglig arbeid. Før jul har vi satt oss opp som tilgjengelige med 15 vakter hver, for å være i beredskap ved sykdom eller fravær blant ansatte, forteller Estenstad til VG.

ANDRE DAG: Varaordfører Estenstad (t.v.) hadde søndag sin andre dag på jobb som sykepleier siden hun startet sin politiske karriere.

Både hun og ordføreren peker på at markedet for sykepleiere i regionen er uttømt etter en lengre tid med krevende smittetall, særlig i Trondheim.

– Givende opplevelse

Selv blir Estenstad den kommende tiden utplassert i hjemmepleiertjenesten, hvor hun har ti års erfaring fra før hun startet sitt politiske virke.

– Det har til nå vært en givende opplevelse. Det er fint å møte mennesker, og oppleve fagfeltet på gulvet med de det gjelder.

Estenstad mener det er viktig å bli kjent med hvordan de som arbeider i utøvende tjenester opplever hverdagen.

– De erfaringene tar vi med oss tilbake til politikken. Først og fremst skal vi nå komme i mål med å opprettholde tjenestenivået og bemanning. Men vi har allerede fått noen tanker om endringer vi kan gjøre på sikt, forteller hun.

Lenge siden sist

Når ordfører Jagtøyen kommer på jobb mandag morgen, har hun sin første arbeidsdag som sykepleier på sykehjem siden hun gikk på sykepleierutdanningen i år 1995.

I senere tid har hun jobbet på kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital, der hun hadde sin siste vakt i 2005. Siden har hun arbeidet i bedriftshelsetjenesten, utenom periodene som heltidsordfører.

UNIFORM: Ordfører Jorid Jagtøyen har arbeidsbekledningen klar før første arbeidsdag mandag morgen.

– Jeg gleder meg. Det er lenge siden sist, men det er bare å hive seg ut i det. Sist jeg jobbet hadde vi papirjournaler, så det blir mange nye rutiner, forteller ordføreren.

Det som står igjen på kommuneledernes kalendere er formannskapsmøter, styremøter, kontaktutvalg og vedtagelse av kommunebudsjett. Møte- og besøksvirksomheten er effektivisert.

Ønsker å motivere andre

De håper begge at de kan motivere andre med helsefaglig bakgrunn til å ta i et tak, med helgevakter eller vakter i juletiden.

– Vi gjør dette for å få fokus på problematikken, og signalisere at de med relevant bakgrunn som har mulighet til å bidra er velkomne til å delta.

Estenstad tror det fortsatt vil være behov for bemanning etter jul:

– Selv om FHI sier toppen kanskje nås rett før jul, så vet vi som har jobbet i helsesektoren før at luftveissesongen kan vare lenger enn det.

På spørsmål om hvordan de ser på situasjonen i lys av coronasituasjonen, med omikron-varianten som brer seg utover Europa, sier Estenstad at kommunen er forberedt.

– Vi har opprettet egen covid-19-avdeling på sykehjemmet. Vi er tidlig ute med forberedelser, og godt i gang med tredje vaksinedose til eldre og helsepersonell. Men det er vanskelig å si hvordan situasjonen blir fremover, ut fra hvor godt vaksinene vil fungere i møte med den nye corona-varianten.

SMITTEVERN: Fagdirektør i FHI, Frode Forland oppfordrer folk til å følge smittevernråd i møte med kapasitetsutfordringene i helsetjenesten.

Forslag til tiltak

På spørsmål om hvordan FHI vurderer kapasitetsutfordringene i helsevesenet, med den nye corona-varianten fredag, svarte fagdirektør i FHI, Frode Forland:

– Det er foreløpig ingen kunnskap om at denne varianten vil gi mer alvorlig sykdom eller unnslippe effekten av vaksinene som vi har brukt i Norge. Det som er viktig for kapasiteten i helsetjenesten nå, er at folk får tatt sin tredje vaksinedose, at vi alle holder oss hjemme når vi har luftveissymptomer, at folk tester seg og isolerer seg om de har corona, og at alle følger gode smittevernråd.

I tillegg til å oppfordre innbyggere til å følge nasjonale smittevernråd, har ordfører Jagtøyen noen tanker om tiltak som kan gjøres for å bedre kapasiteten.

– Det bør opprettes flere utdanningsplasser for sykepleiere, og opptakskravet om minst karakter 4 i matematikk bør fjernes. Flere av stillingene bør også skrus opp, fra reduserte stillinger til fulltidsstillinger. Ellers har jeg ikke tro på nasjonale retningslinjer med tanke på smittevern, og mener det beste er lokale forskrifter der det er behov.