ENIGE: Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp), har i flere uker forhandlet om neste års statsbudsjett.

Enighet i budsjettforhandlingene

SV og regjeringspartiene har forhandlet frem en avtale om budsjettet for 2022. Partigruppene på Stortinget er i møter nå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det får VG bekreftet, etter at NRK meldte om dette først. Enigheten skal presenteres i stortingsgruppene i ettermiddag.

VG har fått bekreftet at Aps stortingsgruppe på kort varsel er blitt innkalt til et digitalt gruppemøte klokken 16 mandag.

På et digitalt gruppemøte i SV har SV-leder Audun Lysbakken anbefalt sine partifeller å stemme ja til avtalen, etter det VG kjenner til.

Finanspolitikerne på Stortinget måtte i helgen koble inn partilederne for å få bedre fremdrift i budsjettforhandlingene.

– Her er det blitt jobbet på høytrykk både sent og tidlig for å få til en god avtale, sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Samtalene startet mandag 15. november. De tre partiene hadde opprinnelig frist fredag forrige uke med å nå frem til en enighet om en budsjettavtale. Etter flere runder der særlig SV har vært misfornøyde med manglende fremdrift, ble fristen utsatt til torsdag denne uken. Da er det også finansdebatt i Stortinget.