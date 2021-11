Svindlet og overvåket

Da han lander på Gardermoen, har Anne-Elisabeth Hagen vært savnet i 36 dager. I enden av flytrappen står en kvinne fra Kripos. Hun spør: «Er du Ole Henrik Golf?»

32 år gamle Ole Henrik Golf forteller om 6. desember 2018.

– Jeg ble ikke ringt i forveien, jeg fikk ikke noe forvarsel.

Mandalitten hadde nettopp landet på Oslo Lufthavn, på vei hjem fra tech-konferansen Slush i Helsinki i Finland.

Samtidig hadde Anne-Elisabeth Hagen (68) vært borte i 36 dager. En storstilt skjult etterforskning pågikk. Men det visste hverken Golf eller resten av Norge noe om.

Intetanende om hva som skulle skje, gikk gründeren ned flytrappen for å ta neste fly til Kjevik lufthavn. Han hadde så vidt rukket å sette bena på norsk jord før kvinnen stoppet ham, sa hun var fra Kripos og spurte om han var «Ole Henrik Golf».

– Ja, det er meg, husker 32-åringen at han svarte.

Han ble så bedt om å bli med i en politibil som sto parkert på flyoppstillingsplassen.

Denne vinterkvelden fikk ikke Ole Henrik Golf fly til Sørlandet. Han ble sittende i et syv timer langt Kripos-avhør.

Nå, snart tre år senere, trenger politiet Golfs hjelp til å løse krypto-sporet.

Etterforskerne er på jakt etter hvem som kjøpte en papirkopi av passet hans på det mørke nettet, og som videre brukte personopplysningene til å opprette kryptobørs-kontoer som knyttes til Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

De fire sporene

Politiet etterlyser nå alle som har solgt , delt eller kjøpt pass-kopien på det mørke nettet.

De ber også butikker og betalingstjenester gjøre søk i sine systemer for å se om de kan finne spor av:

Passet hans

Det mystiske telefonnummeret +47 40 74 56 68

E-postadressen ohgolf@mail.com

Golfs forretningsadresse Store Elvegate 16 A

Det gule murbygget ligger i brosteingaten i Mandal sentrum.

Sjekket ut

Ole Henrik Golf har gått med på å stå frem offentlig, slik at de som har kjennskap til misbruk av passkopien kan melde seg til Lørenskog-etterforskerne.

I etterlysningen går politiet langt i å love amnesti for dem som melder seg, og understreker at det i seg selv ikke er straffbart å være i besittelse av en annens identitet.

– Politiet understreker også at Golf har status som vitne og at han over tre år er grundig sjekket ut av saken. Politiet har forståelse for at det er belastende å ufrivillig bli dratt inn i saken. Vi er glade for at fornærmede nå hjelper oss videre i etterforskningen, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Handlet om liv og død

I forrige uke besøkte VG daglig leder Ole Henrik Golf i lokalene til Coworx Mandal, et selskap som driver med utvikling og utleie av kontorplasser.

Med utsikt til hvitmalte sørlandshus og sjarmerende brosteinsgater forteller Golf om Kripos-avhøret på Gardermoen, og hvordan han helt intetanende ble blandet inn i et av norgeshistoriens største krimmysterium.

– Jeg følte meg trygg i avhøret. Jeg ble spurt detaljert om livet mitt og min bakgrunn. De var særlig opptatt av steder jeg hadde vært og reist, sier han.

– Jeg var jo rimelig trygg på at jeg ikke hadde gjort noe galt. Der og da skjønte jeg at det var en tidssensitiv sak, som handlet om liv og død, og at jeg på et eller annet vis var innblandet i det. Jeg fikk ikke vite hvilken sak det handlet om, forklarer Golf.

– Helt på slutten av avhøret fikk jeg vite at mitt pass og min identitet var blitt brukt på et vis i denne saken, men jeg fikk ikke vite noen detaljer.

Ble avlyttet

Så gikk ukene. 9. januar 2019 offentliggjorde politiet at Anne-Elisabeth Hagen var borte. Hovedhypotesen den gangen var en økonomisk motivert kidnapping.

– Da var det folk rundt meg som sa: «Dette må jo være saken du ble avhørt om». Først tenkte jeg at det ikke kunne stemme, men det viste seg jo at det var det.

Senere skulle han få vite at han hadde vært mistenkt og under etterforskning. Han fikk også et brev i posten fra politiet om at de hadde avlyttet telefonen hans.

– Jeg ser på det som ganske selvfølgelig at jeg var mistenkt i starten. Det var jo mitt navn som var brukt til å opprette disse kontoene. Jeg var vel mistenkt frem til politiet skjønte at jeg ikke hadde noe med dette å gjøre.

– Hva tenker du om at politiet har avlyttet telefonen din?

– Jeg tenker at det er politiets jobb, at det er helt «fair».

Over tre år har gått siden dramaet i Sloraveien 4 i Lørenskog. Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem, i det som fremsto som en kidnapping. I fjor vår ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Han nekter straffskyld.

Den dag i dag vet Golf langt fra alt om hva identiteten hans er brukt til.

Lørenskog-etterforskerne vet at den er brukt til å opprette et titalls telefonabonnement og e-postadresser, men her kan det være store mørketall.

Etterforskningen har så langt avdekket at identiteten til Golf er solgt på flere markedsplasser på det mørke nettet, deriblant Hansa og Dream. Den er solgt både enkeltvis og som en del av såkalte ID-pakker.

Golf vet at identiteten hans også er brukt i flere andre norske straffesaker.

Under intervjuet i Mandal forsøker VGs journalist å vise Ole Henrik Golf markedsplasser på det mørke nettet. Etter en liten stund, uten særlige forkunnskaper, finner vi norske førerkort til salgs for om lag 5000 kroner.

Mange muligheter

Selv vet han ikke hvordan papirkopien av passet hans endte opp til salgs på det mørke nettet.

– Jeg har gått gjennom mange muligheter med politiet. Jeg har for eksempel vært på reiser ulike steder hvor hoteller og hosteller har skannet passet mitt. Jeg har for så vidt også sendt det på mail, så den kan jo være hacket. Men det blir bare synsing og spekulasjoner, sier han.

I 2013 bodde Golf et halvår i Beijing. På vei hjem til Norge, dro han innom storbyen Bangkok. Han besøkte også strandparadiset Boracay i Filippinene.

Ole Henrik Golf husker også at han var både i London og i Polen, før han i 2015 reiste til Tanzania for å bestige Kilimanjaro.

– Jeg har nok vært en del steder hvor det er risiko for ID-tyveri, sier han.

Sørlendingen er opptatt av å ha et pragmatisk og formelt forhold til saken.

Selv om det oppleves ubehagelig at identiteten hans er blitt misbrukt, har han frem til nå merket lite til konsekvenser. Eneste grunnen til at han stiller opp i mediene, er at politiet trenger hjelpen hans.

– Jeg håper å kunne hjelpe politiet med å løse denne svært alvorlige og spesielle saken, sier Golf.

Et viktig spor for politiet har vært å finne ut av hvordan passkopien ble stjålet.

– Å finne den første lekkasjen har vært et sentralt tema, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

– Der har vi gjort mye arbeid rundt Golf selv og kretsen rundt ham, men vi har ikke en sikker konklusjon som vi ønsker å gå ut med nå.

Betalte for abonnement

32-åringen forteller at han før møtet med politikvinnen på Oslo Lufthavn, ikke hadde merket noe til at identiteten hans var blitt misbrukt i flere saker. Han hadde imidlertid betalt telefonregninger for et OneCall-abonnement.

– Jeg hadde ikke reagert på det; jeg hadde hatt OneCall tidligere. Jeg skjønte først etter at saken sprakk at det abonnementet ikke var mitt, sier Golf.

– Slik jeg har skjønt det, hadde jeg kanskje ikke visst at min identitet var misbrukt, hvis ikke jeg ble blandet inn i denne saken. Det er nok mange der ute som aldri får vite det, sier Golf.

Det er ikke OneCall-abonnementet politiet knytter til Lørenskog-saken – det er et kontantabonnement fra Telia, som ikke knyttes til Golfs personopplysninger.

Alder, etnisitet og kjønn

Golf har mange ganger tenkt: «Hva er oddsen for å bli frastjålet identiteten sin, og ende opp i Hagen-saken?»

– Jeg tror sjansen for å vinne i lotto er større. Men jeg er en veldig pragmatisk type. Nå har det skjedd, også får man bare stå i det.

– Hvorfor tror du gjerningspersonene har valgt akkurat deg?

– Det tror jeg er helt tilfeldig, kanskje har det noe å gjøre med alder, etnisitet og kjønn. Det har kanskje mest med at jeg er norsk.

Ole Henrik Golf hadde i 2018 både IT-kompetanse og noe peiling på kryptovaluta. Han eier også litt bitcoin.

– Men det er jo mange som har litt kompetanse der, selv om det var færre i 2018. Jeg er en entreprenør og gründer, så det er min jobb å vite om sånt.

Selges for 15 dollar

Kjøp og salg av personopplysninger er blitt et omfattende samfunnsproblem – og det koster ikke mye å få tak i noens passopplysninger. Et kjapt internettsøk viser at det i 2018 var mulig å kjøpe en papirkopi av et pass for omkring 15 dollar på det mørke nettet.

– Er det sant? Bare 15 dollar? Det sier jo noe om samfunnsproblemet, sier Golf når han får høre dette.

På markedsplassene på det mørke nettet ligger våpen, narkotika og et stort antall identiteter til salgs. Det går an å kjøpe pass fra en rekke ulike land, til ulike priser. Det fremstår svært lett og risikofritt å omsette dette.

– Hva man skal gjøre for å stoppe det, aner jeg ikke, sier Ole Henrik Golf.

– Der virker rimelig lett å ta over noens liv på denne måten.