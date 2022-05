OVERVÅKNINGSBILDE: Politiet har frigitt dette bildet av Espen Andersen Bråthen inne på Coop Extra i Kongsberg.

Bråthen om Kongsberg-angrepet: − Jeg angrer veldig

BUSKERUD TINGRETT (VG) Espen Andersen Bråthen (38) sier i retten at han fikk en tanke om å bli født på ny, og at det var derfor han drepte fem personer i Kongsberg.

Espen Andersen Bråthen (38) har nå startet sin forklaring for Buskerud tingrett.

– Jeg kommer aldri til å drepe igjen, jeg angrer på det jeg har gjort og jeg skulle ønske dem jeg drepte var i live. Det var ikke meningen og jeg angrer veldig, sier han i sin forklaring.

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet.

Fryktet å bli blind

Bråthen har i retten med seg det som ser ut som et manus, som han leser opp fra.

Han sier at han for to år siden fikk en frykt for å bli blind, og at han deretter begynte å tenke på gjenfødelse.

– Og for halvannet år siden fikk jeg en tanke om at for å bli født på ny på et bra sted, så måtte jeg drepe, sier han.

BLE DREPT: Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75) mistet livet da Espen Andersen Bråthen angrep dem med kniv.

Påtalemyndigheten mener at Bråthen forlot leiligheten sin like etter 18.00, og at han var bevæpnet med bue, flere titalls piler og fire kniver. Han hadde også en pilkogger festet rundt hoften med minst 60 ulike typer piler i.

På spørsmål fra statsadvokat Andreas Christiansen om hvorfor han hadde bevæpnet seg, svarer Bråthen at hans tanke da han forlot hjemmet var å drepe.

– Var det bevisst hvilken bue du skulle ta med deg?

– Ja.

– På den buen du tok med deg har man en buestreng. Kan du si noe om den strengen?

– Ja, den lagde jeg i forkant, i dagene før jeg gikk ut så lagde jeg en ny streng til buen.

– Hvorfor lagde du det?

– Fordi jeg visste jeg antageligvis ville gå ut de neste dagene.

Bråthen sier at han på forhånd hadde bestemt seg for å dra mot Coop, fordi det var der det var mest mennesker.

Hevder det ikke er gjentakelsesfare

En drøy halvtime etter at første pil var skutt, var fem mennesker brutalt drept, de fleste i sitt eget hjem.

Bråthen hevder i retten at det nå ikke er fare for gjentagelse.

– Det er ikke fare for gjentagelse for nå vet jeg at jeg ikke blir blind og at det er feil å drepe.

Da rettssaken startet onsdag morgen, spurte dommeren om han erkjente straffskyld for hele eller deler av tiltalen.

– For hele. Jeg erkjenner straffskyld for hele, svarte han tydelig.

Bråthen fikk allerede i 2007 diagnosen paranoid schizofreni.

– Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om psykisk helsevern, denne påstanden er jeg enig i. Hans psykiske helsesituasjon var på gjerningstidspunktet – og lenge før det – på et slikt punkt at han ikke kan straffes, sa hans forsvarer, Fredrik Neumann, i retten.

De tre rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert at Bråthen på gjerningstidspunktet også oppfylte denne diagnosen, som de mener er kronisk.