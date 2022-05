STARTER GJENNOMGANG: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) varsler gjennomgang av stortingets adgangsreglement.

Omstridt lobbyist-«gullkort»: − Hele presidentskapet reagerer

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) varsler gjennomgang av Stortingets adgangsregler – og reagerer på at eks-politikere kan bruke sitt eksklusive adgangskort til å lobbyere på Stortinget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi forstår at folk reagerer, og det er derfor presidentskapet nå har bedt om å få en større sak om hele adgangsreglementet her på huset, sier han til VG.

VG har gjennom flere saker omtalt hvordan tidligere stortingsrepresentanter får fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen – også de som jobber som lobbyister.

Blant dem er Rema 1000-lobbyist Kårstein Eidem Løvaas, Schjødts Iselin Nybø, dagligvarelobbyist Mette Hanekamhaug og PR-rådgiver Trine Skei Grande.

Denne ordningen vil flere partier nå vurdere – og Unge Venstre-leder Ane Breivik vil ta fra alle tidligere representanter «gullkortet».

FORSKJELL PÅ FOLK: Stortingspresidenten mener det er stor forskjell på om folk kommer for å prate kjenning med gamle kolleger og partifeller, eller om man forsøker å lobbyere på vegne av en kunde.

Hva er forskjellen på Martin Kolberg og en lobbyist?

– Vi er opptatt av at dette skal være et åpent hus hvor innbyggere og interesseorganisasjoner kan komme inn og møte folkevalgte. Det er jo en del av demokratiet vårt, at vi er et åpen hus, sier stortingspresidenten, og føyer til:

– Det er forskjell å komme hit som en tidligere stortingsrepresentant og å komme hit som lobbyist med en agenda om å påvirke. Og derfor blir dette en del av vår helhetlige gjennomgang.

Dagens Næringsliv omtalte først at Gharahkhani ville ha en gjennomgang av regelverket.

– Vil det bli aktuelt å fjerne tilgangen for eks-stortingspolitikere?

– Det vil bli en del av den gjennomgangen vi skal gjøre. Det er forskjell på å være Martin Kolberg, som har hatt dette stedet som en arbeidsplass i mange år, og som vil innom og hilse på gamle kolleger. Sammenlignet med en lobbyist som kommer for å påvirke politiske beslutninger.

FORSKJELL PÅ FOLK – OG KOLBERG: Skal Stortinget virkelig ta adgangskortet til Aps Martin Kolberg? Det må presidentskapet forholde seg til, når de gjennomgår sitt eget adgangsregelverket.

Presidentskapet reagerer

Gharahkhani mener sakene om eks-politikere som kan komme og gå som de vil på vegne av kunder vekker oppsikt.

– Hele presidentskapet reagerer. Det er derfor vi ber om hele gjennomgangen. Det er forskjell på å hilse på tidligere kolleger og å komme som lobbyist. Det handler om etikk og hvilke fordeler enkelte skal ha, sammenlignet med andre.

– Hva tenker du om at eks-politikere kan reklamere med at de har en eksklusiv tilgang til Stortinget?

– Det er nettopp derfor nå vi ønsker denne gjennomgangen.