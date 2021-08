Erna Solbergs syv løfter: Lover flere private jobber

Statsminister Erna Solberg (H) legger frem en fireårsplan for Norge. Hun lover flere private jobber, kortere helsekøer og et klimaløft.

– Vi er på vei til å få fart på Norge igjen etter pandemien, sier Erna Solberg.

Hun viser til SSB som forrige uke varslet at det var rekordmange nyetablerte selskaper i andre kvartal og at sysselsettingen er på vei tilbake til nivået før pandemien.

Hun legger mandag frem en fireårsplan for Norge.

– Jeg skal innrømme at inspirasjonen til å skrive dagens tale kommer fra Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Like før sommeren la de to frem henholdsvis en 100-dagersplan og en hasteplan for Norge, sier Erna Solberg.

– 100-dagersplaner og hasteplaner er sikkert gode gimmicker. Men hastverk er en dårlig måte å styre et land på, sier hun.

STÅENDE APPLAUS: Erna Solberg fikk stående applaus fra Høyre da hun kom til talerstolen. Foto: Terje Bringedal

Fireårsplan

Solberg sier at store utfordringer krever langsiktige planer - og viser til syv valgløfter til neste fireårsperiode.

Hun lover at 5000 flere elever skal fullføre videregående skole.

– For det har blitt vanskeligere å klare seg i arbeidslivet uten fullført videregående skole, sier hun.

Høyre vil også ha en ungdomsskolereform med et obligatorisk yrkesfaglig valgfag.

– Jeg tror nemlig at vi går glipp av mange flinke fagarbeidere fordi folk som hadde trivdes med yrkesfag ikke har fått muligheten til å få smaken på yrkesfag, sier hun.

Flere private jobber

Et av hovedløftene til Erna Solberg er at fire av fem jobber skal skape si privat sektor de neste fire årene.

– Det er privat sektor som betaler for skolene. For sykehusene. Og for velferden vår. Og skal vi få flere mennesker inn i arbeidslivet, må vi skape flere jobber, sier Solberg i talen.

Hun lover et såkalt hurtigspor for store industrietableringer, nye arealer for offshore havvind og satsing på hydrogen.

Solberg lover forenklinger og digitalisering for norske bedrifter slik at de kan spare ytterligere 5–10 milliarder kroner.

Solberg kaller også Høyre «garantisten» for EØS-avtalen.

– Det går ikke an å kalle seg et næringsvennlig parti, eller et parti for flere jobber, dersom man samtidig er mot EØS-avtalen, sier hun.

Forsvarer privatisering

Solberg lover at ventetidene i helsevesenet skal ned med i snitt to uker de neste fire årene.

Hun forsvarer også privatisering i helsevesenet.

– Det viktigste når du er syk er å bli frisk. Og så lenge behandlingen du får er god, spiller det ingen rolle hvem den behandlingen kommer fra, sier hun.

Solberg sier at Høyres mål vil være at 100.000 pasienter får fritt behandlingsvalg innen 2025.

