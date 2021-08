VIL VINNE: Kjersti Stenseng, Aps partisekretær, mener dette er uken da Ap skal sikre de nødvendige velgerne for valgseier. Foto: Harald Henden

Arbeiderpartiet: − Denne uken skal vi vinne valget

Denne uken bruker Arbeiderpartiet og flere fagforeninger rundt tre millioner kroner på en heltidskampanje, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: Nå nettopp

– Denne uken skal vi vinne valget, sier Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet.

– Målet at vi skal klare å nå alle de 500.000 som jobber deltid i Norge. Lykkes vi med det, så vinner vi valget.

Nå skal alle mann til pumpene for å sikre flertallet for en ny regjering, forteller hun.

Ifølge VGs opplysninger bruker Ap, Handel og Kontor, LO sentralt og Fagforbundet rundt tre millioner på heltidskampanje bare denne uken.

Pengene satses på blant annet arrangementer, sosiale medier, rapporter og radioreklame, får VG opplyst.

– Vi må endre lovverket, så det er tydeligere at du har rett på en hel og fast stilling, sier Stenseng.

HELTIDSKAMERATER: Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap, Mette Nord, leder av Fagforbundet og Christopher Beckham, leder av Handel og Kontor. Foto: Harald Henden

– I dag må du selv bruke mye tid på å dokumentere at du jobber så stor stillingsprosent som du faktisk gjør med ekstravakter. Vi skal snu den bevisbyrden, så arbeidsgiver må bevise at du ikke har krav på heltidsstilling, fortsetter hun.

– Er det en garanti? Skal alle som vil jobbe heltid få mulighet til det?

– Målet vårt er at alle skal jobbe heltid. Men jeg kan ikke garantere at det ikke skal finnes deltidsstillinger.

Hun vil ikke sette et tidspunkt for når dette målet skal være nådd.

– Jeg kan ikke si at det skal være innfridd i 2024 eller 2025, men det må gå fremover og vi må ha en helt klar opptrappingsplan hvert eneste år frem til det er løst.

OPTIMISTISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre og de rødgrønne partiene har flertall på meningsmålingene i forkant av valget 13. september. Foto: Fredrik Solstad

– Ikke hovmodig

– I 2017 ble selvtilliten veldig høy, og Støre sa at «selv en statsminister på vei ut må høre på en som er på vei inn». Er du redd for at det kan skje igjen?

– Nei. Vi har stor selvtillit på politikken vår, men det er velgerne som bestemmer 13. september. Når vi sier at vi skal vinne valget denne uken, så handler det om å løfte en sak som vi mener er viktig for mange nok velgere.

I august 2017 svarte Solberg: «Nå må du ikke ta seieren på forskudd, Jonas. Det er aldri lurt».

– Dette handler ikke om å være hovmodig, sier Stenseng.

Se VGTVs historiske statsministerduell mandag kveld!

– Konstant dårlig samvittighet

– Min hverdag går ut på at alt handler om jobb, og det går utover familielivet. Jeg lever konstant med dårlig samvittighet, sier Gisella Castillo.

Hun jobber på Paulus sykehjem i Oslo og er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Attendo Omsorg. Stillingsprosenten hennes er rett under 50.

– Du vil ha heltidsstilling?

– Jeg er litt der hvor mengden jobb på sykehjem er såpass stor at jeg vet ikke lenger om jeg klarer å stå i det.

Stenseng er kritisk til å snakke om «frivillig deltid»:

– Det er bare tull å snakke om frivillig deltid. Du hørte Gisella her, hun vet ikke om hun tør å ta på seg 100 prosent fordi det er et så belastende yrke. Da er det noe riv ruskende galt med hvordan vi organiserer arbeidslivet.

JOBBER DELTID: Gisella Castillo, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Attendo Omsorg. Foto: Harald Henden

– En sak som fenger

Ifølge VGs opplysninger er Fagforbundet den fagforeningen som viser størst økonomiske muskler i kampanjeuken. Fagforbundet er LOs største forbund, og organiserer flere av yrkesgruppene i helse- og omsorgssektoren – blant annet mange kvinner i deltidsstillinger.

Forbundsleder Mette Nord er klar på at heltid er riktig valgkampsak å satse på.

– Når 70 prosent av våre medlemmer i helse- og omsorgssektoren jobber deltid, da er det en sak som berør dem. Vi er ganske overbevist om at heltid er en sak som fenger og som folk har med seg når de skal putte stemmeseddelen i urnen, sier Nord til VG.

SJENERØS: Fagforbundet er den fagforeningen som viser størst økonomiske muskler i kampanjeuken, ifølge VGs opplysninger. Foto: Harald Henden

– Det er ikke en tilfeldig sak i valgkampen. Dette har vi jobbet med i nesten tre år, for å få det opp som en av de viktigste sakene i denne valgkampen, sier Stenseng.

Hun understreker at arbeid er Aps aller viktigste sak – og at heltidskampanjen kan nå ut til LOs medlemmer. Eller «LO-familien», som det heter i Ap.

– En del av dem liker Sp, så da må dere hente dem tilbake?

– Ja. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å mobilisere nok LO-medlemmer, og mye av den jobben skal vi gjøre denne uken, sier Stenseng.

– Denne uken skal vi knapt ha noen andre ord enn «heltid» i munnen, sier hun.

– Hva var spørsmålet? Svaret er heltid, sier Nord og ler.